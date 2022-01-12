В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к "нормандскому" саммиту: РФ тоже готова, но нужно выполнить имеющиеся договоренности

Намеки на новую встречу лидеров в "нормандском формате" никогда не исчезали, однако понимания конкретных сроков, когда она могла бы состояться, нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам спикер главы российского государства Дмитрий Песков.

"Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к необходимым решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите "четверки", Песков заявил, что сначала нужно выполнить уже существующие договоренности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям на саммите лидеров стран "нормандской четверки", - Зеленский

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - сказал он.