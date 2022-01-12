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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к "нормандскому" саммиту: РФ тоже готова, но нужно выполнить имеющиеся договоренности

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к

Намеки на новую встречу лидеров в "нормандском формате" никогда не исчезали, однако понимания конкретных сроков, когда она могла бы состояться, нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам спикер главы российского государства Дмитрий Песков.

"Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к необходимым решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите "четверки", Песков заявил, что сначала нужно выполнить уже существующие договоренности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям на саммите лидеров стран "нормандской четверки", - Зеленский

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - сказал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) кремль (725) Песков Дмитрий (1877) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+15
В Оман же летал, что то обещал, инвестиций от туда так и нет...
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12.01.2022 13:46
+14
з пацаками можна домовлятись тільки про колір мішків для "200", а інші домовленості від лукавого
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12.01.2022 13:33
+14
Клоун наговорив обіцянок,думав що на сцені 95 кварталу.
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12.01.2022 13:37
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словоблудие
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12.01.2022 13:31 Ответить
після роздачі жителям донбасу паспортів рф, ситуація кардинально змінилась і вимагає перегляду попередніх домовленостей, оскільки вони часткові і не охвачують проблеми всіх територій україни до лютого 2014 року, на яких значно виросла частка громадян саме рф
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12.01.2022 13:54 Ответить
з пацаками можна домовлятись тільки про колір мішків для "200", а інші домовленості від лукавого
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12.01.2022 13:33 Ответить
Шо там Осел понаобіцяв і не виконав?
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12.01.2022 13:33 Ответить
В Оман же летал, что то обещал, инвестиций от туда так и нет...
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12.01.2022 13:46 Ответить
Да то ещё поросенок наобещал и наподписывал. А Зеля никак не разгребет.
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12.01.2022 13:59 Ответить
Юзик шо лі? Он считает необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с версией, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
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12.01.2022 14:09 Ответить
9 грудня 2019 року у Єлисейському палаці в Парижі завершилися чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, а також президентом Росії Володимиром Путіним.

Учасники зустрічі в Парижі вказали на доцільність включення «формули Штайнмайєра» в українське законодавство відповідно до варіанта, погодженого в рамках «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи.
https://zaxid.net/normandska_zustrich_chetvirki_pro_shho_domovilisya_parizh_9_grudnya_2019_n1494334
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12.01.2022 14:25 Ответить
А шо? Вас там на макеевке уже швабрами пользовать начали?
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12.01.2022 16:01 Ответить
Петушок, прикуси зубило, и сдёрни отсюда
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12.01.2022 17:38 Ответить
формулу Штанмайера. После этого легализация псевдо республик и амнистия бандитам. А там и появление депутатов Лугандона в ВР
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12.01.2022 14:08 Ответить
Клоун наговорив обіцянок,думав що на сцені 95 кварталу.
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12.01.2022 13:37 Ответить
так він з сцени ще і не зліз
прийдеться за ноги стягувати
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12.01.2022 13:49 Ответить
Не, только хоронить вместе с роялем.
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12.01.2022 14:15 Ответить
После признательных показаний.
Можно без рояля (разве только если мама с папой купят рояль),в мешке.
Из бюджета и так много украл!
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12.01.2022 15:17 Ответить
А воно хіба бачить різницю?!!!
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12.01.2022 15:19 Ответить
что ж такого нашпоц наобещал на прошлой встрече в "нормандИ"?
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12.01.2022 13:48 Ответить
Клован что-то там пищит нечленораздельное-кацапня что-то как обычно бредовое мычит в ответ. Вообщем всё как всегда.
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12.01.2022 13:50 Ответить
Зеленый гопник готов слить Украину - именно это оно пообещало на саммите в Париже - амнистия,имплементация формулы штангенциркуля,влияние бамбаса на внешнюю политику и еще много-много "прелестей" для "мудрого" народа о которых не говорят даже...вы сделали это вместе!
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12.01.2022 13:52 Ответить
Раше так хочется остаться в мировом обществе . Не выйдет , скоро зверинец изолируют .
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12.01.2022 13:52 Ответить
У нас нет никакой *ситуации на дамбасе* которую нужно урегулировать, У нас есть война с РФ и окупация крыма и дамбаса росийскими войсками которых нужно выбить если они не уйдут сами.
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12.01.2022 13:56 Ответить
Тут у Кремля полньій облом : то , о чем договорились на вьісшем уровне в Париже , Украина вьіполнила ! А Москва саботировала прекращение огня и отвод тяжельіх вооружений , обмен пленньіми и открьітие новьіх КПВВ . Требование Путина о "прямом диалоге Украиньі с ЛДНР" в Нормандском формате не поддержал никто , поєтому , Украина и не собирается договариваться с марионетками РФ . Песков все прекрасно понимает , из-за чего и заводит рака за камень , в надежде , что Берлинский саммит Нормандского формата им удастся сорвать . Не вьійдет !
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12.01.2022 13:55 Ответить
И вопрос исчерпан. Гордеев узел и кто его завязал, пора этот узел переименовать в ................................... . Ломать голову будут еще долго над ним, похоже в десятилетее не вложаться.
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12.01.2022 13:58 Ответить
Где делось зеленое косовороточное чертило? Опять отдыхает за деньги налогоплательщиков?!
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12.01.2022 14:00 Ответить
Как всегда.
Оно из 2г.8м. на работе было 1г.5м.
И такого наворотило,с моносбродом,что даже Пороху придеться 10 лет разгребать!
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12.01.2022 15:14 Ответить
самый первый и самый логичный пункт - прекращение огня, не выполнено - идите нафик
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12.01.2022 14:02 Ответить
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12.01.2022 14:02 Ответить
Ну добре, що хоч не виконує ... А то він там "надомовляється"
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12.01.2022 14:11 Ответить
Только отстранение зеленого мудозвона,с посадкой за госизмену снимает Украину ( как государство) с "крючка" обещений по выолнению хотелок кремля.
И возвращает к п.1 - п.3 минских.
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12.01.2022 15:10 Ответить
Самий перший пункт це лінія розмежування. РФ його ніколи не виконає.
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12.01.2022 15:24 Ответить
 
 