В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к "нормандскому" саммиту: РФ тоже готова, но нужно выполнить имеющиеся договоренности
Намеки на новую встречу лидеров в "нормандском формате" никогда не исчезали, однако понимания конкретных сроков, когда она могла бы состояться, нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам спикер главы российского государства Дмитрий Песков.
"Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет", - сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к необходимым решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите "четверки", Песков заявил, что сначала нужно выполнить уже существующие договоренности.
"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - сказал он.
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Учасники зустрічі в Парижі вказали на доцільність включення «формули Штайнмайєра» в українське законодавство відповідно до варіанта, погодженого в рамках «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи.
https://zaxid.net/normandska_zustrich_chetvirki_pro_shho_domovilisya_parizh_9_grudnya_2019_n1494334
прийдеться за ноги стягувати
Можно без рояля (разве только если мама с папой купят рояль),в мешке.
Из бюджета и так много украл!
Оно из 2г.8м. на работе было 1г.5м.
И такого наворотило,с моносбродом,что даже Пороху придеться 10 лет разгребать!
И возвращает к п.1 - п.3 минских.