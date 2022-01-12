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Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль

Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3000 гривен. Но для этого нужно, чтобы трудовой стаж был более 30-35 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ

По словам Шмыгаля, в 2022 году ожидается повышение пенсий в несколько этапов. В частности, в марте будет проведена индексация, в том числе и для работающих пенсионеров. Программа доплат будет расширена на украинцев старше 70 лет, будут перечислены пенсии для чернобыльцев с инвалидностью, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство в течение года 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров, — Шмыгаль

"Минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3000 гривен", - отметил Шмыгаль.

Автор: 

пенсия (2161) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+14
Можна йти далі, підняти пенсії до 10 тисяч ветеранам першої світової.
Витрат ніяких, але зате який популістський ефект.
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12.01.2022 14:05
+11
Потому что пенсионеры, для них, это балласт...
Красиво 3,14 З дилынькают и делают всё, что бы быстрее передохли...
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12.01.2022 14:00
+10
В пасть им тварюкам эту пенсию забить ,мелкими купюрами ...
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12.01.2022 13:43
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ого.
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12.01.2022 13:32 Ответить
Поверни краще ЄСВ для великого бізнесу до часів Ющенка і пенсія виросте в два рази.
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12.01.2022 13:38 Ответить
Пенсионерам 90+ с января 22 года, установлена пенсия 20тыс. гр., при наличии стажа 35 лет.
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12.01.2022 20:04 Ответить
При средней продолжительности жизни в Украине -65 лет. Спасибо товарищу Зеленскому за нашу счастливую старость.
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12.01.2022 13:32 Ответить
Ого, отэто благодетели, ну теперь заживут
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12.01.2022 13:33 Ответить
А в нас ще такі є? Ще не заамерзли від "покращень"?
Ото скумбрій накупляють - котів кормити будуть
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12.01.2022 13:33 Ответить
Хрест на нормальних пенсіях як не заморюється говорити пан Рева поставив своїм популістським рішення пан Яценюк, зменшивши надходження до Пенсійного Фонду у два рази.
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12.01.2022 13:40 Ответить
Не має різниці хто і як @бав той фонд - якщо взяти і провести нормальний аудит цієї "шарашкіної контори" - американськими експертами (точно не скажу - поправте) - то там можна усім пенсам по 10-15 тис. кожному виплачувати якщо не більше....
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12.01.2022 13:48 Ответить
Лише в 2022 році завдяки ініціативі Арсенія бізнес зекономить 270 млрд гривень, а пенсіонери відповідно стільки ж недоотримують.
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12.01.2022 13:59 Ответить
Ну і Ви анекдот розказали, я аж заплакав
НІХТО і НІКОЛИ не збільшить пенсам пенсію - гроші пішли б на велике крадівництво
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12.01.2022 15:16 Ответить
Папєрєднікі кляті.
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12.01.2022 13:57 Ответить
Так дороги или пенсии??
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12.01.2022 13:34 Ответить
це ж скільки скумбрії по 8 грн иможна купити!
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12.01.2022 13:37 Ответить
скорее всего для пенсионеров и цену на скумбрию по 8 снизят. до по 7.99.
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12.01.2022 13:40 Ответить
но по карточкам )))
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12.01.2022 14:33 Ответить
В пасть им тварюкам эту пенсию забить ,мелкими купюрами ...
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12.01.2022 13:43 Ответить
Дать этим тварям 3000 грн и проверить кто сколько проживёт - чисто для эксперимента...
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12.01.2022 13:56 Ответить
Заживем!Якщо доживем...
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12.01.2022 13:46 Ответить
Щось ви з дуже молодих почали. Треба спочатку ощасливити 💯 баксів на місяць тих, кому вже за 100.

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12.01.2022 13:51 Ответить
Ведь много пенсионеров выходили на пенсию при норме 20-25 лет. Почему на них стала распространяться новая норма 30-35 лет? Если у человека например 28- 29 лет стажу, он теперь не может рассчитывать ни на какие надбавки.
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12.01.2022 13:56 Ответить
Потому что пенсионеры, для них, это балласт...
Красиво 3,14 З дилынькают и делают всё, что бы быстрее передохли...
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12.01.2022 14:00 Ответить
Можна йти далі, підняти пенсії до 10 тисяч ветеранам першої світової.
Витрат ніяких, але зате який популістський ефект.
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12.01.2022 14:05 Ответить
А участникам Куликовской битвы по сколько добавят?
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12.01.2022 15:18 Ответить
ну этА вАще !!! на отдых, лекарства, внукам, детям помочь и .. и на похороны должно еще остаться...
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12.01.2022 14:26 Ответить
не... не останется! ))) нехай живут до 100 лет и более и добивают))) пенсионный фонд !!!
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12.01.2022 14:35 Ответить
Только голосуйте за нас ублюдков лживых воровитых Зе!!!
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12.01.2022 14:31 Ответить
Страну надо освободить от тех кто не может работать за гроши и ещё требует бабла! Цитата и мысли Зе-дертмака, гетьманцева. третьяковой, тищенко, Безмозглой, милованова......
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12.01.2022 14:32 Ответить
значит скоро будет хлеб по 40
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12.01.2022 14:33 Ответить
по 49 грн
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12.01.2022 15:50 Ответить
Оно ,конечно, и на три тысячи не проживешь....но ,справедливость соблюдать хоть какую-то надо. У супруги 42года непрерывного стажа и работала нач. бюро на оборонном заводе и теперь 3200 гр!?? И зачем тот стаж?
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12.01.2022 14:34 Ответить
***
дожить до пенсии - мечта,
прожить на пенсию - искусство
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12.01.2022 14:37 Ответить
Що Ви несете ? Яка "справедливість"? Подивіться на яких тачках ці пі.ари їздять та які палаци будують ! А потім : дєфіціт пєнсіоннага фонда"!!! Зеуроди .
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12.01.2022 15:59 Ответить
чтоб хлебушек была возможность купить)))
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12.01.2022 16:52 Ответить
и шо она там обороняла?
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12.01.2022 21:10 Ответить
Пенсия меньше, чем стоимость гроба.
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12.01.2022 14:42 Ответить
3000Hrvna = 95 EURO !!
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12.01.2022 14:59 Ответить
Це на день ? Браво ! Інакше - міністр підарас
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12.01.2022 15:11 Ответить
У кого неполный стаж получат талон еду и баночку Зелёного горошка
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12.01.2022 15:48 Ответить
Нехай це чмо протягне місяць за 3000 !
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12.01.2022 15:51 Ответить
З них комуналка 2700 якраз для хазяїна Ахметова . Бо зараз не справляються.
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12.01.2022 16:02 Ответить
Більшість українських пенсіонерів не мають стажу 30-35 років ,і що це за такий поділ на сорти ?
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12.01.2022 17:06 Ответить
Середня тривалість життя в Україні 71 рік, ну нарешті пенсіонери заживуть) напевне не гірше бородатої бабусі Зеленського.
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12.01.2022 18:49 Ответить
Коротше це як з ціною на електрику для населення, "кручу верчу наї*ти хочу". Раніше перші 100 кВт були усі м по 90 коп, а тепер 1.44 тім хто вписався у 250 кВт, а таких не дуже і багато. Але ж можна кричати з усіх ЗЕтелеканалів, як вони знизили ціну на електрику.
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12.01.2022 18:52 Ответить
 
 