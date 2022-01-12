Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3000 гривен. Но для этого нужно, чтобы трудовой стаж был более 30-35 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ

По словам Шмыгаля, в 2022 году ожидается повышение пенсий в несколько этапов. В частности, в марте будет проведена индексация, в том числе и для работающих пенсионеров. Программа доплат будет расширена на украинцев старше 70 лет, будут перечислены пенсии для чернобыльцев с инвалидностью, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

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"Минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3000 гривен", - отметил Шмыгаль.