Можно распаковать и упаковать за час: Эстония планирует в ближайшее время привезти в Украину самый современный полевой госпиталь
Эстония готова поставить самый современный полевой госпиталь для нужд ВСУ на Востоке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом посол Эстонии Каймо Кууск сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", – отметил он.
Эти госпитали производятся в Эстонии и финансируются Германией.
"А мы, эстонцы, также научим ваших военных врачей использовать их. Особенность этого госпиталя, отличающегося от полевых больниц на рынке, заключается в том, что вы можете распаковать и упаковать его за час", - добавил он.
Напомним, Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты "Джавелин" и 122-миллиметровые гаубицы. Перед принятием окончательного решения Эстония должна получить согласование от страны происхождения ракет – США, а также бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии.
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