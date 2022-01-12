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Новости Помощь Украине
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Можно распаковать и упаковать за час: Эстония планирует в ближайшее время привезти в Украину самый современный полевой госпиталь

Можно распаковать и упаковать за час: Эстония планирует в ближайшее время привезти в Украину самый современный полевой госпиталь

Эстония готова поставить самый современный полевой госпиталь для нужд ВСУ на Востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом посол Эстонии Каймо Кууск сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", – отметил он.

Эти госпитали производятся в Эстонии и финансируются Германией.

"А мы, эстонцы, также научим ваших военных врачей использовать их. Особенность этого госпиталя, отличающегося от полевых больниц на рынке, заключается в том, что вы можете распаковать и упаковать его за час", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина удерживает весь европейский фронт, - посол Эстонии Кууск

Напомним, Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты "Джавелин" и 122-миллиметровые гаубицы. Перед принятием окончательного решения Эстония должна получить согласование от страны происхождения ракет – США, а также бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии.

Автор: 

помощь (7803) Эстония (1425) Кууск Каймо (12)


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Топ комментарии
+19
Нормальные люди , нормальная помощь . Без "обеспокоенных" соплей . Спасибо .
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12.01.2022 13:54
+7
Естонія, Латвія, Литва - наші брати.
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12.01.2022 14:14
+5
Спасибі, браття... Але ж яка ганьба для нас... Невеличка країна нам допомагає. А наші зегниди обдирають Україну як липку...
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12.01.2022 15:52
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Нормальные люди , нормальная помощь . Без "обеспокоенных" соплей . Спасибо .
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12.01.2022 13:54 Ответить
Тебе готов предоставить костыли, думаю нормальная помощь.
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12.01.2022 14:19 Ответить
В спам , ватный урод . Там твоё место .
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12.01.2022 14:46 Ответить
Думал спасибо скажешь, а ты так, надеялся и на передовую меня с собой возьмешь.
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12.01.2022 15:00 Ответить
Твое место возле параши.
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12.01.2022 16:08 Ответить
А я для тебя и твоей жены предоставлю использованные прокладки моих женщин.
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12.01.2022 22:15 Ответить
вопрос - куда делся полевой американский госпиталь за лям, переданный нам при сивочолом атамане?
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12.01.2022 13:56 Ответить
Там, где и Байрактары с Джевелинами, лапоть.
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12.01.2022 16:10 Ответить
Не нервуй! Як мені повідомили , це не "лапоть" а "драна сандалєта" : вся сімейка "Васєчкіних" - "Петя" "Ігорьок" і так далі - це наша стара знайома - "Танюша Лайф"
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12.01.2022 16:16 Ответить
лайфанута на весь мозочок спинного мозку, на рівні із італіЛенкою.
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12.01.2022 16:26 Ответить
А можно поставити таке, що б госпіталя москалам знадобились.
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12.01.2022 14:03 Ответить
Ці госпіталі виробляються у Естонії і фінансуються Німеччиною.

Заодно и заработать удастся.
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12.01.2022 14:07 Ответить
А чем плохо то? Любой труд должен вознаграждаться. Это логично.
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12.01.2022 14:22 Ответить
ср.льник не реальний, а від коли ти вОмарикенець- труд должен вознаграждаться?
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12.01.2022 16:28 Ответить
Відтоді як захолжу у робочу мережу та працюю на своєму сервері, який ми арендуємо не в Україні. Дивно у 21-му сторіччі, що люди арендують обсичлювальні потужності в інших країнах? Ну то вибачайте. Не всім з палицями за мамонтами бігати.
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12.01.2022 19:30 Ответить
працюю на своєму сер верь, який ми орендуємо... та називається VPN.
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12.01.2022 19:49 Ответить
Так. Таки ВПН там розгорнутий. А як захищати свою мережу яка розміщена у глобальному інеті? Ви іншу технологію винайшли?
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12.01.2022 19:55 Ответить
обчислювальні потужності- енто сер верь.
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12.01.2022 19:50 Ответить
Ну не всі ходять сюди гадити так як Ви. Деякі люди ще спілкуються. Та це власне не про Вас.
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12.01.2022 19:56 Ответить
цікаве бовдурятко, викає та мекає... Геть забуло, як тут, ображено скиглило оМериканець-заробітчанин на дописах, сральник-спілкувальник всевидящий над гадами.
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12.01.2022 20:45 Ответить
Естонія, Латвія, Литва - наші брати.
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12.01.2022 14:14 Ответить
...госпиталь - это хорошо...может он и не пригодиться как военный госпиталь - можно будет его использовать и как обычную больницу где-нибудь , например ( не дай, Боже !!!), при любом стихийном бедствии...
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12.01.2022 14:37 Ответить
Спасибі, браття... Але ж яка ганьба для нас... Невеличка країна нам допомагає. А наші зегниди обдирають Україну як липку...
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12.01.2022 15:52 Ответить
Нам би зброї побільше,а госпіталі москалям,ми ж не звірі!
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12.01.2022 16:52 Ответить
Свои же тоже пострадают, Вы бы их без лучшей возможной помощи оставили?
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12.01.2022 18:14 Ответить
 
 