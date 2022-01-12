ОП следит за Порошенко. Он вернется в Киев 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы, - заявление "ЕС"

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы.

"Для экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что лидер оппозиции Петр Порошенко вернется в Киев 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы", - заявили в пресс-службе "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня лидер "Европейской Солидарности" работает в Брюсселе, где проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан", - добавили в политсиле.

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"Петр Порошенко благодарен сторонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев. И советует Офису Зеленского меньше демонстрировать свой страх через провластные СМИ: "советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает к дому. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - говорится в сообщении.

"В условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является ничем иным как разрушением национального единства – именно тем, что так необходимо агрессору", - констатировали в "ЕС"