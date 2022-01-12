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ОП следит за Порошенко. Он вернется в Киев 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы, - заявление "ЕС"

ОП следит за Порошенко. Он вернется в Киев 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы, - заявление

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы.

"Для экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что лидер оппозиции Петр Порошенко вернется в Киев 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы", - заявили в пресс-службе "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня лидер "Европейской Солидарности" работает в Брюсселе, где проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан", - добавили в политсиле.

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"Петр Порошенко благодарен сторонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев. И советует Офису Зеленского меньше демонстрировать свой страх через провластные СМИ: "советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает к дому. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - говорится в сообщении.

"В условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является ничем иным как разрушением национального единства – именно тем, что так необходимо агрессору", - констатировали в "ЕС"

Автор: 

Порошенко Петр (19602) Европейская Солидарность (1052) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
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12.01.2022 14:14
+45
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12.01.2022 14:01
+44
Гетьман повертається! Потрібно зустріть в аеропорту!
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12.01.2022 13:57
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Порошенко зараз з Брюсселя дає в'ю в прямому ефірі
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12.01.2022 20:33 Ответить
Якби порошенко і його близьке оточення, котрих делегували в Україну після закінчення московських вишів КГБ, різні там чесалкіни, вротнікови, г@внапольські жили б українським світом, в українській парадигмі то повернення імітатора в Україну запланували б на сьогодні, на день українського політв'язня.

Саме цього дня, 50 років тому окупаційна московська влада, силами КГБ зробила чергову зачистку в Україні - арештовані Василь Стус, Іван Світличний, Евген Сверстюк, Михайло Осадчий, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Стефанія Шабатура, Ірина Калинець, В'ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба та ін.
Тоді б вони могли й надалі вдало розігрувати патріотичну карту, будячи сльозу в інфантилів.

Але руская парадигма пабєділа, а как же іначє?

От і приїзд армавіра в Україну, рускіє запланували на 17 січня, на річницю арешту пуйлом якогось там г@внального в аеропорту на Московії. Ет чьтоб з рускава міра сочувствующіє нє соскачілі, но кагби і пуйло нєлюд.

Рускіє всєгда палятся па мєлачам і па крупнаму: ілі щірліц в будьоновкє 23 фєвраля прідьот к Борману, ілі про ценічних бєндер ляпнут с трібун.

Спектакль триває, чекаю на гепіендову розв'язку.
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12.01.2022 22:41 Ответить
не тобі, сволота, вирішувати, коли, шо і як. У Пороха, видать, сьогодні і завтра ще зустрічі заплановані
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13.01.2022 03:08 Ответить
Парашколизи що тільки обзиватися вміють ?Якщо люди не признаюсь Парашенку то не значить що вони зелені чи ущербні
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13.01.2022 06:28 Ответить
Вже з'явились перші фото петралєксєіча з дороги додому. Подейкують, що дорога забере аж п'ять днів дорогоцінного часу.
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12.01.2022 22:51 Ответить
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