ОП следит за Порошенко. Он вернется в Киев 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы, - заявление "ЕС"
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы.
"Для экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что лидер оппозиции Петр Порошенко вернется в Киев 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы", - заявили в пресс-службе "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня лидер "Европейской Солидарности" работает в Брюсселе, где проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан", - добавили в политсиле.
"Петр Порошенко благодарен сторонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев. И советует Офису Зеленского меньше демонстрировать свой страх через провластные СМИ: "советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает к дому. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - говорится в сообщении.
"В условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является ничем иным как разрушением национального единства – именно тем, что так необходимо агрессору", - констатировали в "ЕС"
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Саме цього дня, 50 років тому окупаційна московська влада, силами КГБ зробила чергову зачистку в Україні - арештовані Василь Стус, Іван Світличний, Евген Сверстюк, Михайло Осадчий, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Стефанія Шабатура, Ірина Калинець, В'ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба та ін.
Тоді б вони могли й надалі вдало розігрувати патріотичну карту, будячи сльозу в інфантилів.
Але руская парадигма пабєділа, а как же іначє?
От і приїзд армавіра в Україну, рускіє запланували на 17 січня, на річницю арешту пуйлом якогось там г@внального в аеропорту на Московії. Ет чьтоб з рускава міра сочувствующіє нє соскачілі, но кагби і пуйло нєлюд.
Рускіє всєгда палятся па мєлачам і па крупнаму: ілі щірліц в будьоновкє 23 фєвраля прідьот к Борману, ілі про ценічних бєндер ляпнут с трібун.
Спектакль триває, чекаю на гепіендову розв'язку.