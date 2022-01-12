Во Львове сообщили о массовом "минировании" школ: правоохранители эвакуируют детей и педагогов
Полицейские проверяют сообщения о минировании школ во Львове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Сегодня, 12 января, около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы во Львове.
На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.
Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и близлежащие территории, уже проводится эвакуация учащихся и работников школ.
Также полицейские принимают все меры для установления личности анонима, предоставившего сообщение о минировании.
В то же время на сайте Львовского горсовета сообщили, что не все учебные заведения сегодня вышли на обучение.
"По состоянию на сегодняшний день еще не все учебные заведения вышли на учебу - учится только часть. Мы действуем по протоколу. Классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения - на этажах, внутри и снаружи - на наличие каких-либо неизвестных предметов и взрывоопасных материалов. Будут соответствующие службы, они будут обследовать заведения", - рассказала руководитель управления образования Леся Васюта.
Напомним, 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
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