Во Львове сообщили о массовом "минировании" школ: правоохранители эвакуируют детей и педагогов

Полицейские проверяют сообщения о минировании школ во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сегодня, 12 января, около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы во Львове.

На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и близлежащие территории, уже проводится эвакуация учащихся и работников школ.

Также полицейские принимают все меры для установления личности анонима, предоставившего сообщение о минировании.

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В то же время на сайте Львовского горсовета сообщили, что не все учебные заведения сегодня вышли на обучение.

"По состоянию на сегодняшний день еще не все учебные заведения вышли на учебу - учится только часть. Мы действуем по протоколу. Классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения - на этажах, внутри и снаружи - на наличие каких-либо неизвестных предметов и взрывоопасных материалов. Будут соответствующие службы, они будут обследовать заведения", - рассказала руководитель управления образования Леся Васюта.

Напомним, 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.