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Во Львове сообщили о массовом "минировании" школ: правоохранители эвакуируют детей и педагогов

Во Львове сообщили о массовом

Полицейские проверяют сообщения о минировании школ во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сегодня, 12 января, около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы во Львове.

На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и близлежащие территории, уже проводится эвакуация учащихся и работников школ.

Также полицейские принимают все меры для установления личности анонима, предоставившего сообщение о минировании.

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В то же время на сайте Львовского горсовета сообщили, что не все учебные заведения сегодня вышли на обучение.

"По состоянию на сегодняшний день еще не все учебные заведения вышли на учебу - учится только часть. Мы действуем по протоколу. Классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения - на этажах, внутри и снаружи - на наличие каких-либо неизвестных предметов и взрывоопасных материалов. Будут соответствующие службы, они будут обследовать заведения", - рассказала руководитель управления образования Леся Васюта.

Напомним, 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.

Автор: 

Львов (4582) минирование (1446) Нацполиция (16468) школа (3015)


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Топ комментарии
+3
А вчерашнего минера поймали в Киеве ?

в ЕС ловят за несколько часов
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12.01.2022 14:15
+2
Вот из-за таких пидоров и придется мобилы оформлять на паспорт.
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12.01.2022 14:39
+1
Не надоело?
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12.01.2022 14:21
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А вчерашнего минера поймали в Киеве ?

в ЕС ловят за несколько часов
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12.01.2022 14:15 Ответить
Не надоело?
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12.01.2022 14:21 Ответить
ЗЕ-ля, альо !

Двоечники готовят госпереворот !
Гвалт !
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12.01.2022 15:28 Ответить
Вот из-за таких пидоров и придется мобилы оформлять на паспорт.
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12.01.2022 14:39 Ответить
Скоріше через таких як ти
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12.01.2022 14:53 Ответить
это уже спланированная диверсия получается с этим "минированием"
вариант 1 - орки кошмарят
вариант 2 - зеленые орки перебивают повестку дня
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12.01.2022 14:42 Ответить
Найти и пристрелить,как бешеную собаку!Ублюдки уже каждый день метро минируют!
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12.01.2022 15:55 Ответить
Скорее всего минируют те, кто хочет телефонные карточки привязать к паспортам!
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12.01.2022 16:08 Ответить
А коли це вчора "мінували" всі школи Києва? Хтось про таке чув? Чи просто батькам вже не кажуть...
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12.01.2022 17:52 Ответить
 
 