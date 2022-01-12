Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и ряд продуктов. СПИСОК
Правительство вводит государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко.
Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
За последний год в Украине значительно выросли цены на продукты, в частности:
- гречневая крупа на 23,8% (+8,9 грн)
- сахар 34,9% (+7,3 грн)
- пшеничная мука 15,4% (+1,96 грн)
- макаронные изделия 18,4% (+3,72 грн)
- молоко 9,2% (+2,36 грн)
- подсолнечное масло 48% (+20,25 грн)
- яйца 11,5% (+3,15 грн)
- птица 26,9% (+15,06 грн)
- сливочное масло 12,3% (+5,46 грн)
"Именно на эти продукты теперь будет осуществлено государственное регулирование цен. Отмечается, что предельный уровень надбавки не должен превышать 10% при действии карантина", - пишет Гончаренко.
По данным СМИ, фиксация наценки внедряется до конца карантина, вызванного пандемией COVID-19.
Кабмин в декабре 2021 года запретил устанавливать аналогичную розничную наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.
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Не тільки внаслідок росту ціни на газ, хоча це основне.
У України в прошлому році був рекордний врожай зернових.
Зараз україньски хлібзаводи почали купувати БОРОШНО у Туретчіні!!!
Вішенку на тортик суспільство бажає?
А ц борошно з Туретчини З УКРАІНСЬКОЇ ПШЕНИЦІ!!!!!
Вивозимо лише сировину!
Ще хочу, щоб виборці знали, хто в Украіні керує економічними змінами.
Це Гетьманцев, Мілованов, Арахамія, Корнієнко у ВР. Зеленський, Єрмак, Кіріл Тимошенко, Устенко і зараз ще Шурма у ОП.
Зараз влада проводить Геноцід украінської нації!!!
@hu_popa
Кабинет Министров вводит в Украине государственное регулирование цен на: гречку, муку, сахар, макароны, подсолнечное и сливочное масло, курятину, яйца, молоко. Интересно как быстро эти продукты станут дефицитом..
Там - пустая черепная коробка !
Регулюй , не регулюй , все одно получиш х.й
Економіка не має бути примусово керуєма - вона має бути економікою
10 % - нема проблем - пропустимо через 3 контори - і буде 30%
ЗЭЛЯ ВВЭДИ!!!
вы блин реально дегенератов понабирали - цен от наценок отличить не в состоянии..
исок Джерело:
ЗДРАВСТВУЙ СОВЄТСКІЙ СОЮЗ, ЗАЖДАЛІСЬ
Приїхали - спочатку загнав Україну в злидні, а потім підкуповує людей подачками у вигляді держрегулювання цін на їжу. Думаю у Зе клоуна на це б мізків не вистачило, мабуть це ідея Коломойщі.
ДД+ ШШ - НП = РХ
Где:
ДД - давай давай,
ШШ - шуруй шуруй,
НП - начальству премия,
РХ - рабочему ... ... ...
))