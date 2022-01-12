Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и ряд продуктов. СПИСОК

Правительство вводит государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

За последний год в Украине значительно выросли цены на продукты, в частности:

- гречневая крупа на 23,8% (+8,9 грн)

- сахар 34,9% (+7,3 грн)

- пшеничная мука 15,4% (+1,96 грн)

- макаронные изделия 18,4% (+3,72 грн)

- молоко 9,2% (+2,36 грн)

- подсолнечное масло 48% (+20,25 грн)

- яйца 11,5% (+3,15 грн)

- птица 26,9% (+15,06 грн)

- сливочное масло 12,3% (+5,46 грн)

Также читайте: Рост цен в 2021 году: газ и сахар подорожали более чем на 60%, электроэнергия - на 34%

"Именно на эти продукты теперь будет осуществлено государственное регулирование цен. Отмечается, что предельный уровень надбавки не должен превышать 10% при действии карантина", - пишет Гончаренко.

По данным СМИ, фиксация наценки внедряется до конца карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Кабмин в декабре 2021 года запретил устанавливать аналогичную розничную наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.



