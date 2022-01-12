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Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и ряд продуктов. СПИСОК

Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и ряд продуктов. СПИСОК

Правительство вводит государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

За последний год в Украине значительно выросли цены на продукты, в частности:

- гречневая крупа на 23,8% (+8,9 грн)

- сахар 34,9% (+7,3 грн)

- пшеничная мука 15,4% (+1,96 грн)

- макаронные изделия 18,4% (+3,72 грн)

- молоко 9,2% (+2,36 грн)

- подсолнечное масло 48% (+20,25 грн)

- яйца 11,5% (+3,15 грн)

- птица 26,9% (+15,06 грн)

- сливочное масло 12,3% (+5,46 грн)

Также читайте: Рост цен в 2021 году: газ и сахар подорожали более чем на 60%, электроэнергия - на 34%

"Именно на эти продукты теперь будет осуществлено государственное регулирование цен. Отмечается, что предельный уровень надбавки не должен превышать 10% при действии карантина", - пишет Гончаренко.

По данным СМИ, фиксация наценки внедряется до конца карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Кабмин в декабре 2021 года запретил устанавливать аналогичную розничную наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и ряд продуктов 01
Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и ряд продуктов 02

Автор: 

Кабмин (14027) продукты (1532) цены (2290) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+52
Це все робиться в рамках "економічного прориву" імені зеленського.
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12.01.2022 14:16
+51
А скумбрия где? Прочь руки от скумбрии по 8 грн!...
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12.01.2022 14:17
+47
Це вже кінець епохи бідності, чи треба ще почекати?😁
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12.01.2022 14:17
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Страница 4 из 4
у тебя голова болит? ты в каком веке живешь? карточки вводят только изгои на этой планете
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12.01.2022 16:47 Ответить
Чому дорожчає хліб?
Не тільки внаслідок росту ціни на газ, хоча це основне.

У України в прошлому році був рекордний врожай зернових.

Зараз україньски хлібзаводи почали купувати БОРОШНО у Туретчіні!!!

Вішенку на тортик суспільство бажає?

А ц борошно з Туретчини З УКРАІНСЬКОЇ ПШЕНИЦІ!!!!!

Вивозимо лише сировину!

Ще хочу, щоб виборці знали, хто в Украіні керує економічними змінами.
Це Гетьманцев, Мілованов, Арахамія, Корнієнко у ВР. Зеленський, Єрмак, Кіріл Тимошенко, Устенко і зараз ще Шурма у ОП.
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12.01.2022 15:47 Ответить
будемо істи скумбрію від мадам 3е і сало від небуду матюкатись параноіка тищенка а на десерт квартал 95
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12.01.2022 15:51 Ответить
Так ви тільки з голоду помрете, а не гої зрадіють, бо землі украінців їм залишиться.

Зараз влада проводить Геноцід украінської нації!!!
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12.01.2022 15:53 Ответить
Тобто перекупникам....зась.!?
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12.01.2022 15:54 Ответить
Наоборот, это вы в СМИ читаете, а вот скумбрию по 8 в СМИ не купишь, но будут те которые по 8 купят, а на всех расчитано не было.
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12.01.2022 19:30 Ответить
Почему в Польше наша украинская курятина и подсолнечное масло по цене дешевле , чем у нас в магазинах?
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12.01.2022 16:01 Ответить
потому что на эти товари там нет ПДВ
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12.01.2022 16:09 Ответить
потому что там работает антимонопольное законодательство
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13.01.2022 00:01 Ответить
А не проще ли урегулировать цены на энергоносители? А то наши Фирташи, Коломойские, Ахметовы и прочая дрянь скоро лопнет от обогащения!
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12.01.2022 16:14 Ответить
А чому не згадуєте бойка,який допоміг своєму кумові фірташу скупити облгази? Він же ж може образитися.
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13.01.2022 08:20 Ответить
совок возвращается как за 2.5 года просрать экономику страны но увеличить личную прибыль кармана все что делает Зе мини пу строит диктатуру и совок
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12.01.2022 16:17 Ответить
ЖРАТЬ ЛЮДЯМ ДАЙТЕ СКОТЫ !!!!
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12.01.2022 16:20 Ответить
значит скоро будут кулачить и будет всем каммунзьм
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12.01.2022 19:52 Ответить
скоро будет дешевле ездить в Польшу скупаться....
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12.01.2022 16:22 Ответить
уже есть
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12.01.2022 16:30 Ответить
года 3 уже как. причем заметно
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13.01.2022 00:02 Ответить
Ещё годок правления Зе-резидента и введут госрегулирование труда - трудодни.......
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12.01.2022 16:23 Ответить
****** Попасная


@hu_popa

Кабинет Министров вводит в Украине государственное регулирование цен на: гречку, муку, сахар, макароны, подсолнечное и сливочное масло, курятину, яйца, молоко. Интересно как быстро эти продукты станут дефицитом..
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12.01.2022 16:23 Ответить
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12.01.2022 16:24 Ответить
Там нет головы!
Там - пустая черепная коробка !
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12.01.2022 16:31 Ответить
Велика регуляція - терміново на бігборди
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12.01.2022 16:37 Ответить
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12.01.2022 16:41 Ответить
Зараз торгівля свої збитки скине на аграріїв ,через рік що будуть регулювати ..((((((
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12.01.2022 16:42 Ответить
У казахов был лозунг «Старик, уходи!», в Украине будет - «Уходи, идиот!».
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12.01.2022 16:57 Ответить
Членосос Коломойского уходи.
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12.01.2022 19:01 Ответить
Мадура пам-парам-пампам! Якщо нема грошей на хліб по 20 - хай їдять скумбрію по 8 без хліба.
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12.01.2022 16:59 Ответить
Велике регулівництво!
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12.01.2022 17:21 Ответить
Рагуль !
Регулюй , не регулюй , все одно получиш х.й
Економіка не має бути примусово керуєма - вона має бути економікою
10 % - нема проблем - пропустимо через 3 контори - і буде 30%
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12.01.2022 18:00 Ответить
Це буде "Велике ціноутворення".
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12.01.2022 17:37 Ответить
коли там уже прод картки введуть!
ЗЭЛЯ ВВЭДИ!!!
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12.01.2022 18:49 Ответить
Вперед к победе коммунизма!!!! Тупость команды Зели зашкаливает! Сначала разогнали инфляцию ,а теперь пытаются ее удержать всякими коррупционными мерами.А где Антимонопольный комитет ,где рыночные меры ,ведь то что они предлагают это чистой воды коррупция .Проходили !
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12.01.2022 19:19 Ответить
Чудово, шлях до построєнія комунізму намічено...
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12.01.2022 19:20 Ответить
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12.01.2022 19:39 Ответить
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12.01.2022 19:40 Ответить
так регулирование ЦЕН или НАЦЕНОК?

вы блин реально дегенератов понабирали - цен от наценок отличить не в состоянии..
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12.01.2022 19:43 Ответить
они это вводят для того, чтобы НЕ СНИЖАТЬ цены.
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13.01.2022 00:03 Ответить
Поляки чтобы уменьшить цены на товары снижают налог на добавленную стоимость для ряда товаров почти до нуля . То есть государство готово получить меньше налогов , но чтобы населению было легче перенести инфляцию вызваную ковидо истерией и локдаунами .
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12.01.2022 20:06 Ответить
Заблочте ковбасу на ціну в 2.20 - ну щоб зебуїни порадувались)
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12.01.2022 20:21 Ответить
Я так розумію, що регулюється торговельна націнка, яка впливає на кінцеву ціну товару. Тепер на далекі, малонаселені села продукти, що віднесли до "соціальних" постачальники взагалі не повезуть. Оце і є Зе-покращання, "кінець епохи бідності".
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12.01.2022 20:22 Ответить
Кабмін запровадив держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та ще ряд продуктів. Сп
исок Джерело:

ЗДРАВСТВУЙ СОВЄТСКІЙ СОЮЗ, ЗАЖДАЛІСЬ
Приїхали - спочатку загнав Україну в злидні, а потім підкуповує людей подачками у вигляді держрегулювання цін на їжу. Думаю у Зе клоуна на це б мізків не вистачило, мабуть це ідея Коломойщі.
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12.01.2022 20:26 Ответить
Вспомнилась со студенческих времен формула, которая была известная еще при Союзе:
ДД+ ШШ - НП = РХ
Где:
ДД - давай давай,
ШШ - шуруй шуруй,
НП - начальству премия,
РХ - рабочему ... ... ...
))
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12.01.2022 20:58 Ответить
Всё регулирование должно состоять в том ,чтобы сажать в тюрьму за картельный сговор и контролировать норму прибыли. Эти регуляторы давно известны.
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12.01.2022 21:04 Ответить
амку существует только на бумаге
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13.01.2022 00:04 Ответить
Докатились, совок
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12.01.2022 23:40 Ответить
back in USSR
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06.02.2022 16:12 Ответить
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