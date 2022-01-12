В ближайшее время в Украине планируют запустить электронную очередь "єКордон" и систему "єПасажир", - Шмыгаль
В Украине в ближайшее время полноценно заработает система для онлайн-бронирования разрешений "Шлях" и программа "єКордон".
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на очередном заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Продолжится цифровизация в сфере инфраструктуры. Запланировано полноценно запустить в работу систему для онлайн-бронирования разрешений "Шлях". Также планируется запуск электронно-товаротранспортной накладной и программы "єКордон"", - сказал Шмигаль.
По его словам, отдельным проектом станет запуск информационно-аналитической системы "єПасажир" на межобластных пассажирских перевозках.
Как сообщалось, "єКордон" - проект электронной очереди на границе. Он позволит заранее зарегистрироваться в очередь и приехать на таможенный пункт к определенному времени. Следовательно, можно будет быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам - не простаивать несколько дней.
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А информационно-аналитическая система по числу пассажиров маршруток будет?
Ну что за тварь - воровство бюджета на такой херне уже, диву даёшься.
Послуги "Дії": єПи-пи та єА-а.
Як вже задовбала тупість зещурів!!!
а ще більше - 73 дупоголових.
почитал бы +- експертное мнение
але зекомандІ вже ясно, що без шахер-махер з "дією" у Зеля Ностра шансів вже нема - тільки свій "виборчий сервер" врятує Бєні Люкс
я нє -лох
вибори,перемогу в яких, звісно, отримаєнамалюють вазелінському та "слугам наріду", опезеже та інші прокацапським партіям.
Кому ще
шари, за власний рахунок?
Подъехал, а подъезды забиты живой очередью.
Из Словакии выезжаешь без всякой очереди
- Вот білєт на є-балєт, на є-трамвай білєта нєт ((
Слава Зеленському та його уряду у другому пришесті!
Во время трансляции заседания Кабинета Министров зазвучал
закадровый голос с фразой: "Мы вытянули и засунули обратно".
https://youtu.be/8rzEaWbblBY
Вероятнее всего, это одна была одна из сотрудниц канала во время настройки эфира.
После вышеуказанной фразы, спустя несколько секунд она же начала проверять звук, считая от 1 до 10.
И до жэпы им все эти дии, екордоны и прочая срань.
Люди добрі (особливо ті, хто працює в ІТ), поясніть мені (філологу), будь ласка, з якого переляку в Україні все, що стосується електронної документації чи застосунків, передається через є ? Ну, з якого ?
електронний - то е.
еДекларація, еПідпис і т.д.
Звідки є ??? На яке слово робиться посилання тоді ?
Дякую.