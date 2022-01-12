В ближайшее время в Украине планируют запустить электронную очередь "єКордон" и систему "єПасажир", - Шмыгаль

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В Украине в ближайшее время полноценно заработает система для онлайн-бронирования разрешений "Шлях" и программа "єКордон".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на очередном заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжится цифровизация в сфере инфраструктуры. Запланировано полноценно запустить в работу систему для онлайн-бронирования разрешений "Шлях". Также планируется запуск электронно-товаротранспортной накладной и программы "єКордон"", - сказал Шмигаль.

По его словам, отдельным проектом станет запуск информационно-аналитической системы "єПасажир" на межобластных пассажирских перевозках.

Как сообщалось, "єКордон" - проект электронной очереди на границе. Он позволит заранее зарегистрироваться в очередь и приехать на таможенный пункт к определенному времени. Следовательно, можно будет быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам - не простаивать несколько дней.

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