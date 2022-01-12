В настоящее время вступление Украины в НАТО не обсуждается, - официальный представитель правительства Германии Хебештрайт
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что на сегодняшний день вступление Украины в НАТО не рассматривается.
При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право сама решать – вступать в НАТО или нет. Об этом Хебештрайт заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предполагают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящее время вступление Украины в НАТО не обсуждается" , – заявил он.
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