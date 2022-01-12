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Новости Война
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В настоящее время вступление Украины в НАТО не обсуждается, - официальный представитель правительства Германии Хебештрайт

В настоящее время вступление Украины в НАТО не обсуждается, - официальный представитель правительства Германии Хебештрайт

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что на сегодняшний день вступление Украины в НАТО не рассматривается.

При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право сама решать – вступать в НАТО или нет. Об этом Хебештрайт заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предполагают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящее время вступление Украины в НАТО не обсуждается" , – заявил он.

Также читайте: НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе членства Украины, - Столтенберг

Автор: 

Германия (6959) НАТО (9984) членство в НАТО (1511)


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Топ комментарии
+17
И ежу понятно . Вас сейчас газы мучают .
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12.01.2022 15:02
+10
Ви і зброю вже куплену Україною вкрали , ≪міротворци≫ хрінові .
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12.01.2022 15:09
+9
Если не обговаривается, то ***** вы тогда нужны?
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12.01.2022 15:04
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И ежу понятно . Вас сейчас газы мучают .
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12.01.2022 15:02 Ответить
Если не обговаривается, то ***** вы тогда нужны?
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12.01.2022 15:04 Ответить
А они есть .
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12.01.2022 15:04 Ответить
Вони потрібні, для того що б не ловити тебе по Польщі для мобілізації. Бо паспорт тут скасують і під департацію в рідну Україну.
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12.01.2022 15:23 Ответить
Ну они думают
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12.01.2022 15:41 Ответить
Угу, немцы ждут газ 😀😀😀

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12.01.2022 15:08 Ответить
Ви і зброю вже куплену Україною вкрали , ≪міротворци≫ хрінові .
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12.01.2022 15:09 Ответить
Вислужились
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12.01.2022 15:14 Ответить
Пошли б вони нαχ зі своїми москалями.
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12.01.2022 15:15 Ответить
Господа, не гремите костями! Ну, не популярны в Германии военные настроения...навоевались они в прошлом веке и бояться мысли о новой войне. Нашей пропаганде надо напомнить им ,что БОЛЬШЕ ВСЕХ в Европе во второй мировой пострадала именно УКРАИНА.
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12.01.2022 15:34 Ответить
ой какой перепуганно-дипломатичный с оглядкой на СП-2
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12.01.2022 15:34 Ответить
Главное в этом заявлении - НО .
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12.01.2022 15:35 Ответить
Говноеды Путлера кажуть до сих пор...союз нацистов Риббентропа и краснопузого камуняки дебила Сралина был браццким навечно... руссо-немецко-нацисто...
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12.01.2022 15:36 Ответить
Лыбяцца ПАСКУДЫ...
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12.01.2022 15:38 Ответить
А я вам напомню кое что из прошлого...25 ноября 1940 года Молотов прибыл в Берлин с Ултьматумом к Гитлеру...типа сегодняшний ультиматум Крыс Путлера к НАТО и США....Все закончилось пльохо...22 июня 1941 года Гитлер разгромил краснопузую армию Сралина за ТРИ месяца...Марк Солонин и Викто Суворов не дадут сбрехать...
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12.01.2022 15:44 Ответить
25 ноября 1940 года Берлин...всречет Молотова почетным карулом...
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12.01.2022 15:46 Ответить
діди поплутали все на світі і на всякий випадок послали на х..й той берлін і здалися .... - у берліні вже були інші, повнокровні, діди.
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12.01.2022 18:40 Ответить
да, були часи, по суті Третій Рейх був непоганим захисником Украіни від рашистів, багато більшовицьких орд поклали
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12.01.2022 15:51 Ответить
Та да.Под Киевом краснопузых Сралинцев сдалось в плен 650 000 ,самый крупный "котел" в истории человечества...
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12.01.2022 15:52 Ответить
потом брянский, вяземский котел, барвенковский котел, одни котлы..........
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12.01.2022 15:58 Ответить
Синявинские высоты под чЛениградом маршал Жюков штурмовал почти 3 года...,там их легло немеряно...бабы еще нарожають...
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12.01.2022 16:00 Ответить
а под Ржевом, операция Марс, одни горы трупов, а результата ноль
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12.01.2022 16:12 Ответить
Спочатку німці шматували українські землі разом зі сталіним. Потім катком по наших теренах двічі пройшлася їх армія. Кілька років тривав людожерський режим Е.Коха. Тепер нащадки нацистів роблять усе, щоб залишити українців беззбройними перед російською агресією. Чи вони не розуміють, що лише поглиблюють провину перед українським народом?
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12.01.2022 18:25 Ответить
Во времена советские ,дипломаты не акцентировали внимание на этнический состав оккупированных земель. Все претензии вкруговую. После восстановления Украины ,нам бы следовало громко заявить ,что именно Украина стала главной ареной на восточном фронте. И людские потери и разрушения здесь наибольшие. И это повод для конкретных претензий.... Та же Бельгия до сих пор свет бесплатно из ФРГ получает. Только некому.
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12.01.2022 20:57 Ответить
 
 