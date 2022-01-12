В случае вторжения РФ в Украину США введут санкции против Путина, - The Washington Post

Высокопоставленные сенаторы-демократы в среду обнародуют новый пакет санкций США, которые будут введены в случае вторжения РФ в Украину. Их введение в этом случае поддержит и Белый дом.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении законопроект, пакет предусматривает санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, ряда банков и системы международных платежей SWIFT, если Москва вступит в военные действия против Украины. С соответствующим предложением выступил глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

Документ также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины. Называя "Северный поток-2" инструментом злонамеренного воздействия Российской Федерации, авторы законопроекта призывают рассмотреть все доступные и соответствующие меры, чтобы гарантировать, что "Северный поток-2" не будет запущен.

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