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Новости Санкции против России
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В случае вторжения РФ в Украину США введут санкции против Путина, - The Washington Post

В случае вторжения РФ в Украину США введут санкции против Путина, - The Washington Post

Высокопоставленные сенаторы-демократы в среду обнародуют новый пакет санкций США, которые будут введены в случае вторжения РФ в Украину. Их введение в этом случае поддержит и Белый дом.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении законопроект, пакет предусматривает санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, ряда банков и системы международных платежей SWIFT, если Москва вступит в военные действия против Украины. С соответствующим предложением выступил глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

Документ также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины. Называя "Северный поток-2" инструментом злонамеренного воздействия Российской Федерации, авторы законопроекта призывают рассмотреть все доступные и соответствующие меры, чтобы гарантировать, что "Северный поток-2" не будет запущен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США договорились с союзниками в Европе по поводу "очень болезненных" санкций против России, - Нуланд

Автор: 

путин владимир (31270) россия (95546) санкции (11291) США (26672) SWIFT (85) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+20
Кровавое ***** так и останется в истории кровавым ******

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12.01.2022 15:23
+14
читаю коментарі й не розумію: це на Штати росія напала чи все ж таки на Україну?
з таким обуренням закидати Європі та Штатам про недієвість заходів, які ті вживають й при цьому привести до влади прокацапську шоблу на чолі з ворожим до України совкодрочером. потужно.
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12.01.2022 15:48
+9
Ето же возмутительно. Ето шантаж от НАТО и США.
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12.01.2022 15:24
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Кровавое ***** так и останется в истории кровавым ******

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12.01.2022 15:23 Ответить
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12.01.2022 15:52 Ответить
Треба не санкції вводити а надати унітази московітам. Як показують деякі спостереження саме це їх цікавить, страшний дефіцит у них, тому і воюють.
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12.01.2022 15:24 Ответить
Ето же возмутительно. Ето шантаж от НАТО и США.
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12.01.2022 15:24 Ответить
Підлий світ. Тобто: санкції після того, як в ході можливих боїв вже загинуть українські воїни...
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12.01.2022 15:27 Ответить
Средства ФНБ в долларах, .
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12.01.2022 15:35 Ответить
Хло свои активы в Китае держит, так что санкции ему как-то...
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12.01.2022 15:44 Ответить
Жодного долара США в Китаї немає...
Ні путіна ні чиєгось ще... Все на коррахунках американських банків. Те саме стосується EUR, JPY і таке інше...
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12.01.2022 15:57 Ответить
Даже если та, то тут есть одна фигня, у Китая товарооборот с США в несколько раз выше, чем с **********, вот и теперь подумай, с кем Китаю менее выгодно сраться и за какие яички Си теперь будет держать Пу, пусть тогда кацапоиды заворачивают Сибирь и Дальний восток в подарочную ленточку.
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12.01.2022 16:10 Ответить
Активы Путина в Банке Ватикана (тот что НИИ). Из-за этого мы даже ничего члено-раздельного от Папы Римского не услышали.
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12.01.2022 20:30 Ответить
читаю коментарі й не розумію: це на Штати росія напала чи все ж таки на Україну?
з таким обуренням закидати Європі та Штатам про недієвість заходів, які ті вживають й при цьому привести до влади прокацапську шоблу на чолі з ворожим до України совкодрочером. потужно.
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12.01.2022 15:48 Ответить
Его должна убрать их же богатая верхушка , это по логике . Ведь зачем им было воровать ту инвалюту ? При санкциях и не дай Бог войне , они в секунду становятся нищими . Тот же Абрамович взвоет первым лишившись всего и сразу .А в мордоре абрамовичей много .
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12.01.2022 15:48 Ответить
А просто пристрелити скаженого мудака не можна?
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12.01.2022 15:51 Ответить
Нужно бункер Фюрера заминировать в Краснодарском крае
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12.01.2022 15:52 Ответить
Але, дядя, уже вторглись давно.
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12.01.2022 15:54 Ответить
Чергове занепокоєння!?.А відразу причавити ***** та Мордор
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12.01.2022 15:56 Ответить
Китай....
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12.01.2022 15:57 Ответить
" в случае вторжение РФ на Украину "
Сыграйте же на опережение !
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12.01.2022 15:59 Ответить
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12.01.2022 16:01 Ответить
Вот это напугали.
Это как по 3.14... ладошкой.
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12.01.2022 18:55 Ответить
Не скажи. Скорее как по темечку кувалдой. Коллективный Путин(тм), хоть и интеллектуальный инвалид 1 группы, но все таки понимает, что мастурбация на скрепы - это, может, и приятно, но абсолютно нерацыонально. А Штаты, хоть и против своих правил, могут сделать так, что все нажытое непосильным трудом пропало. А это не только материальные потери, а и превращение из великих и грозных паханов в дрочеров возле параши.
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13.01.2022 09:06 Ответить
Запретят путину баллотироваться на пост президента США сроком на 2 года.
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12.01.2022 16:03 Ответить
Это новая игра, ПУГАЛКИ, кто кого.
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12.01.2022 16:04 Ответить
Плешивое чучело и его окружение (вопреки всему вранью роспропаганды) очень любит жить, держать свои семь и бабло именно на Западе, подальше от быдла, которому они втирают бред про "прекрасный рузге мир".
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12.01.2022 16:07 Ответить
Да клал он свой вялый х на ваши санкции... испугали мля идиота, погремушкой....
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12.01.2022 16:11 Ответить
Не мешало бы прямо сейчас уведомить курящую армянскую лошадь о невозможности предоставления вида на жительство в США по программе воссоединения с семьёй после выхода на пенсию. Суки пристроились, дочка с внуками граждане США и владельцы сети супермаркетов. А , эта престарелая кляча говном Запад поливает
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12.01.2022 16:13 Ответить
А как называется сеть ? Не мешало бы сделать там бойкотик.
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12.01.2022 20:29 Ответить
скорее найти саму дочку.
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13.01.2022 13:25 Ответить
Та депортируйте деток кацапских чиновников и лишите американского гражданства всяких Навок (Песковых) и пёс с ними !
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12.01.2022 16:20 Ответить
у него там столько золота что те санкции врятли будут ощутимыми
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12.01.2022 16:30 Ответить
У Пу стремительно садятся батарейки. Его поддерживают медикаментами. Если ему осталось пару лет, то санкции ему до лампочки.
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12.01.2022 18:31 Ответить
Надо выручить, чтобы не мучился.
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12.01.2022 20:33 Ответить
У разі вторгнення РФ в Україну США запровадять санкції проти Путіна, - The Washington Post

да-да...кажется все уже поняли что если х...ло убьет еще 10-20 тыс. украинцев стратегической ракетой например, не получится у него больше купить айфон и гамбургер в макдональдсе...
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12.01.2022 18:32 Ответить
Для путина есть только одна санкция: чтобы на его лысину навелась
нормальная боеголовка. Всё остальное - бла-бла-бла.
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12.01.2022 20:32 Ответить
А доця Лаврова так і житиме спокійно в Нью Йорку?!
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29.01.2022 09:10 Ответить
 
 