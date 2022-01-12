США на заседании НАТО-РФ: Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман на переговорах НАТО с Россией заявила, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь.
Об этом Шерман сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО я подтвердила основные принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой путь", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 12 января в Брюсселе стартует заседание Совета Россия – НАТО.
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"я же вас не граблю - почему вы грабите меня?".
Потому что у них есть оружие (ядерное). И всё.
Они боятся , что их будут резать на каждом углу .
NATO в ХАТУ!!!
Даеш НАТО!! НАТО В КОЖНУ ХАТУ!!!
Дозвольте запозичити?