США на заседании НАТО-РФ: Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман на переговорах НАТО с Россией заявила, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

Об этом Шерман сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО я подтвердила основные принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой путь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 января в Брюсселе стартует заседание Совета Россия – НАТО.

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