РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14322 посетителя онлайн
Новости
7 369 15

США на заседании НАТО-РФ: Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь

США на заседании НАТО-РФ: Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман на переговорах НАТО с Россией заявила, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

Об этом Шерман сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО я подтвердила основные принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой путь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 января в Брюсселе стартует заседание Совета Россия – НАТО.

Также читайте: В настоящее время вступление Украины в НАТО не обсуждается, - официальный представитель правительства Германии Хебештрайт

Автор: 

НАТО (9984) россия (95546) США (26672) Шерман Венди (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Я не пам'ятаю, щоб Україна колись забороняла кацапам спілкуватися з Китаєм, чи США, чи Сербією, чи Монголією. А якого вони лізуть в чужу країну? Відмийтеся спочатку від своїх какашек і не смердіть своєю дурою на весь світ.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:35
+6
Вас не удивил быстрый выход миротворцев из Казахстана ?

Они боятся , что их будут резать на каждом углу .
показать весь комментарий
12.01.2022 15:43
+5
Вопрос аналогичен вопросу вооруженным грабителям:
"я же вас не граблю - почему вы грабите меня?".
Потому что у них есть оружие (ядерное). И всё.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не пам'ятаю, щоб Україна колись забороняла кацапам спілкуватися з Китаєм, чи США, чи Сербією, чи Монголією. А якого вони лізуть в чужу країну? Відмийтеся спочатку від своїх какашек і не смердіть своєю дурою на весь світ.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:35 Ответить
Вопрос аналогичен вопросу вооруженным грабителям:
"я же вас не граблю - почему вы грабите меня?".
Потому что у них есть оружие (ядерное). И всё.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:37 Ответить
Украина отказалась от ЯО , однако создание и размещение украинских ракет средней дальности, направленньіх на РФ , менее вьігодно России в плане безопасности , если данньіе ракетьі не будут под контролем НАТО. Так же , как и ядерньіе боеголовки Великобритании и Франции , которьіе контролируются НАТО .
показать весь комментарий
12.01.2022 15:45 Ответить
Бо вони вважають себе наддержавою і бажають нового пакту Молотова-Ріббентропа, де Европа була б знову поділена і вони могли б без перешкод захоплювати всі території, які коли-небудь входили до складу кацапської імперії.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:52 Ответить
Потрібний Статус союзника США поза НАТО, бо з НАТО "поки сонце зійде роса очі виїсть...", але складається враження, що нашій владі якась вражина на це дозвіл не дає...? Якщо бути союзником США, хто нас зачепить...?, А якщо і зачепить, то буде мати справу з США, членом НАТО..?!Ізраїль, Тайвань, Японія не члени НАТО, ну то й ЩО, їх це бентежить? Щось тут з нами не так?
показать весь комментарий
13.01.2022 06:09 Ответить
Байден молодець! Збив у купу, сконсолідував країни НАТО,які вироблять спільну антиімперську, антиагресорську стратегію щодо РФ?! Провал в Казахстані консолідує , зіб'є в купу народи Великого Турану під керівництвом Туреччини...?!Одухотворені політичними і моральними поразками РФ у Світі, національно визвольні, патріотичні, релігійно фанатичні сили в РФ, Центральної Азії, Кавказу, Афганістану тощо, двинуть на боротьбу з імперською РФ?! Мало не покажеться?!Весна прийде!!!?
показать весь комментарий
13.01.2022 06:12 Ответить
коротше шановні-готуємось до війни- путлер геть з катушок злетів-
показать весь комментарий
12.01.2022 15:35 Ответить
Вас не удивил быстрый выход миротворцев из Казахстана ?

Они боятся , что их будут резать на каждом углу .
показать весь комментарий
12.01.2022 15:43 Ответить
еще ж не вышли вроде? на 13-е только анонс, а там хз.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:52 Ответить
Ні, вони таварища Сі дуже поважають.
показать весь комментарий
12.01.2022 23:22 Ответить
Заболтайте кацапню до смерти.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:38 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 16:58 Ответить
<******* что то там вякало про "самаАпріділєнійе народа" ... Украинцы определились ... большинство за НАТО!
NATO в ХАТУ!!!
показать весь комментарий
12.01.2022 17:30 Ответить
Красиво зказав!!!
Даеш НАТО!! НАТО В КОЖНУ ХАТУ!!!
Дозвольте запозичити?
показать весь комментарий
12.01.2022 21:59 Ответить
Авжеж
показать весь комментарий
13.01.2022 01:46 Ответить
 
 