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Из-за невзвешенного сотрудничества с торговыми сетями молокопереработчики хотят покрыть свои убытки за счет фермеров, - Ассоциация производителей молока

Из-за невзвешенного сотрудничества с торговыми сетями молокопереработчики хотят покрыть свои убытки за счет фермеров, - Ассоциация производителей молока

Крупнейшие в Украине молокоперерабатывающие заводы продавали свою продукцию в минус, чтобы войти на прилавки торговых сетей, и демпинговали цены друг друга. А сейчас пытаются покрыть свои убытки за счет фермеров.

Проблема молокоперерабатывающих заводов в том, что они заигрались с ритейлерами. Продолжительное время, чтобы получить место на полках торговых сетей, заводы демпинговали цены друг друга. Об этом заявил совладелец компании "Милкиленд" Анатолий Юркевич во время онлайн-встречи производителей и переработчиков молока, инициированной Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

"Мы столкнулись с тем, что в ответ на наши запросы торговые сети не поднимают цены, потому что наши коллеги – поставщики молочной продукции в эти же сети – отказываются поднимать цены. Это для меня странный факт, ведь если растет стоимость энергоносителей и затрат производства в целом, ты должен каким-то образом это покрывать. Своими действиями такие производители демпингуют цены. Это некорректное поведение", – отметил он.

Следствием заигрывания и невзвешенной политики сотрудничества с сетями для всей молочной переработки есть необходимость нести дополнительные затраты, ведь ценник готовой продукции не соответствует ее себестоимости. Это признал глава наблюдательного совета группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко также во время онлайн-встречи Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"В ноябре на каждой бутылке молока Яготинский маслозавод "доплачивал" 6 копеек торговым сетям, на пачке масла – 5,13 грн, на пачке сметаны – 1,26 грн. А Пирятинский сырзавод на каждой 180-граммовой упаковке сыра – 2,36 грн. То есть это – наши убытки", - подчеркнул Вовченко.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что сложившаяся в молочном секторе проблема, - комплексная и главной ее причиной является не то, что кто-то не хочет идти на диалог, а то – что диалог построен неправильно. Нужно садиться за стол переговоров, оперировать реальными фактами и совместно искать решения, а не переводить вызовы всей отрасли на молочно-товарные фермы.

Напомним, что за три дня до Нового года молочные хозяйства получили уведомления от перерабатывающих заводов о снижении цены на 10% на молоко-сырье в одностороннем порядке.

В дискуссиях представители молокоперерабатывающих заводов используют "контраргументы": цена на молоко в Украине выросла на 25% за год и является самой высокой в ​​Европе, что на самом деле является манипуляцией общественным мнением и неправильными цифрами.

Автор: 

молоко (122) торговля (953)


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Топ комментарии
+9
У нас в селе из 70 коров осталась только одна,спасибо аграрному министерству,позаботились о селянах.
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12.01.2022 16:17
+5
Если кто и работает в минус то это люди которые содержат коров и вынуждены потом продавать трехлитровую банку за 55-60 грн. как мой брат. А заводы у них принимают по 10 грн/ л максимум поэтому в селах каждый год вырезают рогатый скот- там где в раене было 50 коров в том году, в этом вы не найдете ни одной.
А то что в магазине на полке нам продают по 46 грн/л как "илитное" молоко от хвермера- такая же лабуда только чуть лучше чем в пакетах по 30.
Посмотрите статистику по кол-ву рогатого скота и вы поймете что это та же история как и с армянским коньяком- продукции в магазинах в десятки раз больше чем ее производят. Поэтому польские сыры и йогурты уже дешевле (и лучше) наших магазинных, скоро будет и молоко польское (Метро и Ашан- уже есть)...
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12.01.2022 19:18
+4
Наші виробники демпінгували??? Вони ціни на польське молоко бачили? Яке до того ж набагато якісніше
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12.01.2022 16:15
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Наші виробники демпінгували??? Вони ціни на польське молоко бачили? Яке до того ж набагато якісніше
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12.01.2022 16:15 Ответить
польша сейчас #1 в европе по дотациям из бюджета евросоюза. В польше все сх - дотационное и польские фермеры получают кредиты под 0%, и в польше нет клоунов президентов и депутатов . Так что не все так однозначно, как тебе кажется
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12.01.2022 17:32 Ответить
Да, а у нас Яценюк врубил 10% НДС фермерам, которого не было даже при Януковиче. Потом Гройсман добавил еще 10% НДС. Теперь Зеленский с Гетьманцевым и Шмыгалем 5600, по которому обложили селян еще налогами.

Убивают наше сельское хозяйство, чтобы организовать в Украине еще один Геноцид украинской нации.
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12.01.2022 19:38 Ответить
Ви хоч раз його пили? Тиждень, як з Польщі, молоко - ні смаку ні жирності - біла вода. В Болгарії взагалі смердюче гівно.
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12.01.2022 20:53 Ответить
Не придумывай, наше бодяга по сравнению с польским и болгарским. Скажи еще, что стандарты евросоюза хуже наших!
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12.01.2022 21:06 Ответить
У нас в селе из 70 коров осталась только одна,спасибо аграрному министерству,позаботились о селянах.
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12.01.2022 16:17 Ответить
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12.01.2022 16:21 Ответить
Антип, надеюсь ты это прочтешь. Вот прочитай статью... и задумайся.

Я молоко покупаю у селян за 80грн. - 3л. По жирности у него столько что вполне можно сделать 180-220гр. масла, то есть пачку. Когда заканчивается масло - тупо делаю, баночкой потрусил полчасика и все.

А теперь пусть этот маркетолог расскажет о демпинге. Если произвести, привезти объемом багажника легковухи в котором еще овощи, оборудование для торговли, творог, сметана иногда пироги... и можно с выгодной (а иначе никак) продать в эту цену.

А тебе этот вот председатель фунт рассказывает мол низкие цены в магазинах на разбавленную водой и прочими пальмовыми жирами бурду белого цвета с соотв. ароматизаторами.
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12.01.2022 17:14 Ответить
Цены почти на все продукты уже больше, чем в Европе. И это хорошо - когда будет выгоднее купить иностранные продукты, наконец-то будет нормальная конкуренция. Может тогда наши барыги начнут не цены поднимать каждый день, а повышать качество или внедрять современные технологии.
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12.01.2022 17:20 Ответить
Не неси херню про европу. Позавчера вернулся из бельгии, кило галимых местных яблок 2.5 евро. хлеб минимум под 2 евро. Колбаса от 2 евро за 150 грам. Такие же цены в германии, нидерландах, австрии и тд. Европа есть разная. Просто если наши нихера не будут производить, то зарплата у тебя тоже не будет расти, как и пенсии.
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12.01.2022 17:29 Ответить
Сам не неси херню. Да, Европа разная и при желании можно найти яблоки и 10 ойро, особенно если катаешься туристом. А можно закупаться в дешевых магазинах, причем качество там совершенно нормальное. Можно покупать на распродажах - там цены еще лучше.
Наши барыги-агромиллиардеры готовы работать только за сверхприбыли, а когда честная конкуренция - начинают визжать и требовать дотации (деньги налогоплательщиков) на покупку очередного особняка, причем в той же Европе.
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12.01.2022 17:36 Ответить
Лидл и карефур особо никогда не были дорогими. По ним и информация. А про наших барыг я написал выше товарищу
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12.01.2022 17:44 Ответить
Да, в немецкие товарищи научили как правильно покупать в Lidl и Aldi ))). А когда жили в Германии по несколько месяцев, то местные открыли немало секретов как можно дешево жить - от получения скидок до покупки просрочки (а это может быть всего день-два) и напрямую у фермеров. Но это для своих.
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12.01.2022 18:01 Ответить
Хотите узнать, какая цена на продовольствие будет, если прекратят работать наши селяне? А вы сравните цену на газ в прошлом году и как спекульнул Путин в этом, так как купил у фрау газохранилища, но умышленно не закачал в них газ на зиму.
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12.01.2022 19:42 Ответить
Будет европейская цена (скорее всего как в Польше) + доставка.
Я уже давно покупаю у селян напрямую - мясо, молоко, овощи, фрукты, минуя государственное паразитирование на покупке-продаже.
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12.01.2022 19:58 Ответить
А польские фермеры производят, или перепродают немецкое?
\
Вот и ответ на ваш вопрос.
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12.01.2022 20:50 Ответить
Конечно, производят. Но там есть государство, которое выполняет свои функции - например, обеспечивает условия для ведения бизнеса, привлечения капитала и т.д. В отличие от нас. У нас государство обеспечивает условия для процветания олигархов.
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12.01.2022 21:23 Ответить
Хорошо, что вы это понимаете. Теперь осталось понять, что в случае уничтожения своих фермеров, как раз олигархи и завезут сюда некачественную еду из других стран, но даже не в тридорого, а дороже.
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12.01.2022 22:07 Ответить
зелох докерувался страной, что уже и молоко скоро исчезнет из магазинов.
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12.01.2022 17:24 Ответить
Зато можно идти в казино поиграть,или канабис пользовать,а если есть желание,то и гражданство другое легализовать,а еще забыл,евреев нельзя оскорблять(вроде других,по ходу можно?)...
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12.01.2022 18:53 Ответить
Да, нас украинцев евреи могут называть некачественными и им за это никакого наказания.
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12.01.2022 19:43 Ответить
Ціна на молоко у фермерському господарстві прямо залежить від продуктивності праці = кількості корів, величини надоїв, витрат мотогодин, квт.год, м.куб газу, м.куб води, кормових одиниць і людино годин, на умовних 100л молока. Люди котрі працюють на фермах в Європі розповідають, що 1 тис корів разом з телятами доглядає 10 людей, усе механізовано і автоматизовано до дрібниць, ніяких гноїв до колін немає, працюють позмінно. Собівартість молока зразу від корови в середньому 0,25 євроцента, на фермі 1л молока мож купити приблизно за 10грн.
А ще ці "групи компаній "Молочний альянс" замовчують зажерливість наших агромагнатів і переробників.
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12.01.2022 18:55 Ответить
Если кто и работает в минус то это люди которые содержат коров и вынуждены потом продавать трехлитровую банку за 55-60 грн. как мой брат. А заводы у них принимают по 10 грн/ л максимум поэтому в селах каждый год вырезают рогатый скот- там где в раене было 50 коров в том году, в этом вы не найдете ни одной.
А то что в магазине на полке нам продают по 46 грн/л как "илитное" молоко от хвермера- такая же лабуда только чуть лучше чем в пакетах по 30.
Посмотрите статистику по кол-ву рогатого скота и вы поймете что это та же история как и с армянским коньяком- продукции в магазинах в десятки раз больше чем ее производят. Поэтому польские сыры и йогурты уже дешевле (и лучше) наших магазинных, скоро будет и молоко польское (Метро и Ашан- уже есть)...
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12.01.2022 19:18 Ответить
 
 