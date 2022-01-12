Из-за невзвешенного сотрудничества с торговыми сетями молокопереработчики хотят покрыть свои убытки за счет фермеров, - Ассоциация производителей молока
Крупнейшие в Украине молокоперерабатывающие заводы продавали свою продукцию в минус, чтобы войти на прилавки торговых сетей, и демпинговали цены друг друга. А сейчас пытаются покрыть свои убытки за счет фермеров.
Проблема молокоперерабатывающих заводов в том, что они заигрались с ритейлерами. Продолжительное время, чтобы получить место на полках торговых сетей, заводы демпинговали цены друг друга. Об этом заявил совладелец компании "Милкиленд" Анатолий Юркевич во время онлайн-встречи производителей и переработчиков молока, инициированной Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
"Мы столкнулись с тем, что в ответ на наши запросы торговые сети не поднимают цены, потому что наши коллеги – поставщики молочной продукции в эти же сети – отказываются поднимать цены. Это для меня странный факт, ведь если растет стоимость энергоносителей и затрат производства в целом, ты должен каким-то образом это покрывать. Своими действиями такие производители демпингуют цены. Это некорректное поведение", – отметил он.
Следствием заигрывания и невзвешенной политики сотрудничества с сетями для всей молочной переработки есть необходимость нести дополнительные затраты, ведь ценник готовой продукции не соответствует ее себестоимости. Это признал глава наблюдательного совета группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко также во время онлайн-встречи Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"В ноябре на каждой бутылке молока Яготинский маслозавод "доплачивал" 6 копеек торговым сетям, на пачке масла – 5,13 грн, на пачке сметаны – 1,26 грн. А Пирятинский сырзавод на каждой 180-граммовой упаковке сыра – 2,36 грн. То есть это – наши убытки", - подчеркнул Вовченко.
В Ассоциации производителей молока отмечают, что сложившаяся в молочном секторе проблема, - комплексная и главной ее причиной является не то, что кто-то не хочет идти на диалог, а то – что диалог построен неправильно. Нужно садиться за стол переговоров, оперировать реальными фактами и совместно искать решения, а не переводить вызовы всей отрасли на молочно-товарные фермы.
Напомним, что за три дня до Нового года молочные хозяйства получили уведомления от перерабатывающих заводов о снижении цены на 10% на молоко-сырье в одностороннем порядке.
В дискуссиях представители молокоперерабатывающих заводов используют "контраргументы": цена на молоко в Украине выросла на 25% за год и является самой высокой в Европе, что на самом деле является манипуляцией общественным мнением и неправильными цифрами.
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Убивают наше сельское хозяйство, чтобы организовать в Украине еще один Геноцид украинской нации.
Я молоко покупаю у селян за 80грн. - 3л. По жирности у него столько что вполне можно сделать 180-220гр. масла, то есть пачку. Когда заканчивается масло - тупо делаю, баночкой потрусил полчасика и все.
А теперь пусть этот маркетолог расскажет о демпинге. Если произвести, привезти объемом багажника легковухи в котором еще овощи, оборудование для торговли, творог, сметана иногда пироги... и можно с выгодной (а иначе никак) продать в эту цену.
А тебе этот вот председатель фунт рассказывает мол низкие цены в магазинах на разбавленную водой и прочими пальмовыми жирами бурду белого цвета с соотв. ароматизаторами.
Наши барыги-агромиллиардеры готовы работать только за сверхприбыли, а когда честная конкуренция - начинают визжать и требовать дотации (деньги налогоплательщиков) на покупку очередного особняка, причем в той же Европе.
Я уже давно покупаю у селян напрямую - мясо, молоко, овощи, фрукты, минуя государственное паразитирование на покупке-продаже.
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Вот и ответ на ваш вопрос.
А ще ці "групи компаній "Молочний альянс" замовчують зажерливість наших агромагнатів і переробників.
А то что в магазине на полке нам продают по 46 грн/л как "илитное" молоко от хвермера- такая же лабуда только чуть лучше чем в пакетах по 30.
Посмотрите статистику по кол-ву рогатого скота и вы поймете что это та же история как и с армянским коньяком- продукции в магазинах в десятки раз больше чем ее производят. Поэтому польские сыры и йогурты уже дешевле (и лучше) наших магазинных, скоро будет и молоко польское (Метро и Ашан- уже есть)...