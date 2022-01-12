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Новости Агрессия России против Украины Война
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Это Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Потому это РФ угрожает Украине, а не наоборот, - Столтенберг

Это Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Потому это РФ угрожает Украине, а не наоборот, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия угрожает Украине, а не наоборот.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам саммита НАТО-РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина сейчас противостоит России, потому что Россия – огромная сила, она сейчас очень вложила в наращивание своих сил. Самое важное: Россия уже применяла свои силы против Украины. Она оккупировала Крым в 2014 году и она контролирует сепаратистов в Восточной Украине. Если говорить, что Украина угрожает России - это просто переворачивать все вверх ногами. Это Россия применяла и продолжает применять силу против Украины. Она сейчас накопила более сотни тысяч военных вдоль границ с Украиной. Это проблема, это создано самой Россией. Поэтому есть необходимость деэскалации", - подчеркнул генсек Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО, - Столтенберг

Автор: 

Крым (26389) НАТО (9984) россия (95546) Донбасс (26956) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+26
Когда проводишь переговоры с РФ складывается впечатление, что ты попал в дурдом. Россия обвиняет всех в том, что она именно делает. Складывается впечатление, что Украина напала на Россию, оккупировала часть Сибири, концентрирует войска вдоль границы с Россией и готова снова напасть. Только одни выступления Жириновского чего стоят. Поэтому бесполезно проводить всякие переговоры с Россией, необходимо вводить новые и новые санкции до полного исчезновения России с политической карты мира.
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12.01.2022 16:09
+25
https://ibigdan.livejournal.com/27828169.html Где-то в Крыму высморкался в трусики нераспятый мальчик...


Канешно! Я, когда работал водолазом, всегда погружался с паспортом, портретом пана Степана Бандеры и визиткой Яроша!

https://www.facebook.com/608083833/posts/10159800144888834/ Виталий Рождаев
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12.01.2022 16:07
+22
Це шо, такий прикол - Столтенберг як пресс-секретар озвучує те, шо не може сказати нелох
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12.01.2022 16:05
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12.01.2022 16:05 Ответить
Це шо, такий прикол - Столтенберг як пресс-секретар озвучує те, шо не може сказати нелох
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12.01.2022 16:05 Ответить
у столтенберга ж ермака нет, кто ему после прессухи по ****** втащит? вот и говорит что хочет.
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12.01.2022 16:08 Ответить
Когда молодой янелох засунул свой язык себе или бабушке в ж... и молчит, тогда говорит Столтенберг. Кто-то ж должен это сказать?
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12.01.2022 16:10 Ответить
тоді хай знімуть пів-окладу нелоха42 і віддадуть Столтенбергу.
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12.01.2022 16:13 Ответить
Я бы не только ползарплаты с нашего мОлодца снял, но и погнал бы его с занимаемой должности как несоответствующего требованиям этой должности.
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12.01.2022 16:22 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27828169.html Где-то в Крыму высморкался в трусики нераспятый мальчик...


Канешно! Я, когда работал водолазом, всегда погружался с паспортом, портретом пана Степана Бандеры и визиткой Яроша!

https://www.facebook.com/608083833/posts/10159800144888834/ Виталий Рождаев
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12.01.2022 16:07 Ответить
Я правильно понял - диверсант шел на оккупированную территорию с украинскими деньгами?
Это круче, чем тот диверсант во вьетнамках, с пилой для спиливания столбов и туристической картой!
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12.01.2022 16:42 Ответить
Ну ладно -- вы там сочиняете новости. Ну так сочините хотя бы что-то правдоподобное, а не явный бред.
Хотя... Это ж для кацапов сочиняется. А кацапы тупые, к анализу фактов неспособны.
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12.01.2022 16:55 Ответить
...і кількома купюрами по 200 грн. - щоби під водою пива купити.
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12.01.2022 16:46 Ответить
При такий температурі води у морі людина зможе протриматись 3-8 хв у воді без костюму і до 30 хв у костюмі
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12.01.2022 16:57 Ответить
"Это ж для кацапов сочиняется. А кацапы тупые, к анализу фактов неспособны."
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12.01.2022 17:23 Ответить
Блин, Виталий гонит. Он же кошелек забыл ! Как же украинскому диверсанту без кошелька с гривнами на Крысе?
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12.01.2022 17:17 Ответить
Когда проводишь переговоры с РФ складывается впечатление, что ты попал в дурдом. Россия обвиняет всех в том, что она именно делает. Складывается впечатление, что Украина напала на Россию, оккупировала часть Сибири, концентрирует войска вдоль границы с Россией и готова снова напасть. Только одни выступления Жириновского чего стоят. Поэтому бесполезно проводить всякие переговоры с Россией, необходимо вводить новые и новые санкции до полного исчезновения России с политической карты мира.
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12.01.2022 16:09 Ответить
Что они и делают, что не заметно? И еще готовят, и еще будут.
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12.01.2022 16:36 Ответить
Роиссия ,как страна агрессор и террорист должна быть демонтирована !
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12.01.2022 16:12 Ответить
россия здана в утиль ****** и по пути, воняя, разбрызгивая и разбрасывая ошметки русскогомира ... трупные черви лезут во все стороны, со своими хробаками и личинками - все величие в этой картине!
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12.01.2022 16:28 Ответить
Да ,картина маслом ,ПРИПЛЫЛИ...
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12.01.2022 16:30 Ответить
Наглая и отвратительная руссофобия!
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12.01.2022 16:28 Ответить
Мистер Столтенберг,мировая пресса каже шо Финляндия и Швеция собрались в НАТО...Астанивитесь Мистер...РАБссия не выдержит такого Инфаркта...
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12.01.2022 16:35 Ответить
1. Россия нападет на Украину, если та будет двигаться в НАТО!
2. Так вы уже напали. Украина, суверенная страна, учредитель ООН, законно ищет помощь!
3. Ничего не знаю, см.п.1.
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12.01.2022 16:40 Ответить
РАБссии давно нет,сказал Александр Невзоров,есть осколок распавшего советского дерьма,который барахтается в своем дремучем болоте уже 30 лет....

Ай да Глебыч,ай да сукин сын...
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12.01.2022 16:46 Ответить
Ух ты как расходился, осмелел совсем, прозрел! Как говорилось в одном старом совковом кино---*....что то наш жеребёночек разоржался...*. Есть предположение что весь этот выброс к тому, что скоро на пенсуху, или каденция на исходе. Отрабатывает по полной минимум дозволенного. Ну спасибо и на этом.
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12.01.2022 16:54 Ответить
************ тут скорее те, кого он попустил.
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12.01.2022 17:13 Ответить
Чуть проясню. Речь о фразе с последней парты в сторону директора школы интерната ВикНикСора в фильме *Республика ШКИД*. Когда вчерашние сявки подняли бунт в интернате против учёбы и малого количества еды. Фильм вышел в конце 1967г и имел сильный успех среди старшеклассников особенно. А в тех местах где вы указали, скорее заблеяли и замэкали---себя рысаками считая при этом. Пусть.
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12.01.2022 17:21 Ответить
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12.01.2022 16:55 Ответить
Вот спасибо, ну прямо глаза открыл, а мы то и не догадывались.
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12.01.2022 17:20 Ответить
ну вы ж в кацапии - все тупые, шо с вас взять...
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13.01.2022 01:59 Ответить
Всё что творит рф - это называется простым и ёмким словом - Агония!

И перед чем такая агония происходит? - всем прекрасно известно.
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12.01.2022 17:25 Ответить
***
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** - лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.

2014 (Ю. Нестеренко)
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12.01.2022 17:40 Ответить
и шо по этому поводу скажет величайший отдыхальник века пердизент зеленьський? а ничего... ссыться он от числа 17...
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12.01.2022 19:57 Ответить
 
 