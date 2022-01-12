Это Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Потому это РФ угрожает Украине, а не наоборот, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия угрожает Украине, а не наоборот.
Об этом он заявил во время брифинга по итогам саммита НАТО-РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина сейчас противостоит России, потому что Россия – огромная сила, она сейчас очень вложила в наращивание своих сил. Самое важное: Россия уже применяла свои силы против Украины. Она оккупировала Крым в 2014 году и она контролирует сепаратистов в Восточной Украине. Если говорить, что Украина угрожает России - это просто переворачивать все вверх ногами. Это Россия применяла и продолжает применять силу против Украины. Она сейчас накопила более сотни тысяч военных вдоль границ с Украиной. Это проблема, это создано самой Россией. Поэтому есть необходимость деэскалации", - подчеркнул генсек Альянса.
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Канешно! Я, когда работал водолазом, всегда погружался с паспортом, портретом пана Степана Бандеры и визиткой Яроша!
https://www.facebook.com/608083833/posts/10159800144888834/ Виталий Рождаев
Это круче, чем тот диверсант во вьетнамках, с пилой для спиливания столбов и туристической картой!
Хотя... Это ж для кацапов сочиняется. А кацапы тупые, к анализу фактов неспособны.
2. Так вы уже напали. Украина, суверенная страна, учредитель ООН, законно ищет помощь!
3. Ничего не знаю, см.п.1.
Ай да Глебыч,ай да сукин сын...
И перед чем такая агония происходит? - всем прекрасно известно.
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** - лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
2014 (Ю. Нестеренко)