Это Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Потому это РФ угрожает Украине, а не наоборот, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия угрожает Украине, а не наоборот.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам саммита НАТО-РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина сейчас противостоит России, потому что Россия – огромная сила, она сейчас очень вложила в наращивание своих сил. Самое важное: Россия уже применяла свои силы против Украины. Она оккупировала Крым в 2014 году и она контролирует сепаратистов в Восточной Украине. Если говорить, что Украина угрожает России - это просто переворачивать все вверх ногами. Это Россия применяла и продолжает применять силу против Украины. Она сейчас накопила более сотни тысяч военных вдоль границ с Украиной. Это проблема, это создано самой Россией. Поэтому есть необходимость деэскалации", - подчеркнул генсек Альянса.

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