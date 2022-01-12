Зеленский разводит украинцев, как котят, на конкурсе главного антикоррупционного прокурора, - ЦПК
Президент Владимир Зеленский должен был "поблагодарить" комиссию по избранию руководителя САП и генпрокурора Венедиктову за затягивание конкурса.
Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"В свежем видео президент Зеленский решил поблагодарить родных, военных, учителей, спортсменов и так далее. А еще мог бы поблагодарить комиссию САП, которая по часто комическим причинам (не покормил кота, забыл документы, устал) до сих пор не завершила конкурс. А еще мог бы поблагодарить главу комиссии САП Кэт Коваль, которая незаконно подняла вопрос повторной спецпроверки финалистов конкурса, также можно было поблагодарить судей неликвидированного ОАСК, которые своими странными решениями подрывают конкурс. Особое спасибо Зеленский должен выразить генпрокурору Венедиктовой, которая подыграла главе комиссии и тоже делает все, чтобы затянуть конкурс любой ценой. А где благодарность подчиненным Венедиктовой, которые начали терять документы фактического победителя конкурса? Как-то недорабатывает президент. Люди так стараются уже второй год, выставляют Украину на посмешище. А еще держат и нас с вами и международных партнеров за идиотов. ...Зеленский разводит украинцев как котят на конкурсе главного антикоррупционного прокурора", - заявили в ЦПК.
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страшнее злой кошки зверя нет
https://mind.ua/ru/publications/20223715-tajny-iranskogo-boinga-pochemu-ukraina-snachala-podderzhala-versiyu-o-neprednamerennoj-oshibke-*******
От все похвилинно описано , як влада Зеленського підтримувала Іранську та Російську версії.
«Покушение на Россию» (Assassination of Russia) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC документальный фильм
С особым вниманием в фильме анализируется инцидент в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Рязани 22 сентября 1999 года, который, по мнению создателей фильма, был попыткой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91 ФСБ организовать теракт. Представители самой ФСБ заявляли, что это были антитеррористические учения.
почерк старої КГБшної кривавої суки Патрушева
1. підриви будинків в Росії
2. збиття українського літака в Ірані
Александр Литвиненко - ФСБ взрывает Россию. Изд. 3-е
тепер просто цим користується.
а знищення державності розводом не називають.
зрада це не розвод.
Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків
viber://forward?text=https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html
Кому доведеться заплатити податки в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
АВТОР: https://www.rbc.ua/ukr/author/anna-shikanova.html АННА ШИКАНОВА
В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі https://lviv1256.com/news/ukraintsiv-chekaie-novyy-podatok-dovedetsia-platyty-navit-za-podarunky/ Lviv1256.
Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.
Які доходи можуть потрапити під перевірку
Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)
Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця
Кошти, які прийшли з іншої країни
Дохід від здачі в оренду нерухомого майна
Дохід від інвестицій
Подарунок
Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати
Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат
Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога
Гроші від продажу нерухомого майна
Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.
Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:
5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб
2,5% з ОВДП
10% з решти власності
Нагадаємо, раніше ми писали про те, https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-1-nvarya-vyrastut-nalogi-kogo-skolko-1640945815.html які податки зростуть з 1 січня і для кого.
А також розповідали про те, https://www.rbc.ua/ukr/styler/imushchestvo-dohody-bogatyh-ukraintsev-budut-1639148148.html як перевірятимуть майно та доходи українців за новими правилами.
viber://forward?text=https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html
Луценко- ЄДИНИЙ генпрокурор, який повернув в бюджет 40 МЛРД гривень.
"Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика."
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4
і не яку небудь а кримінальну,
за свідоме замовчування злочину, або співучасть в ньому.
Кстати, если ты в течении суток не отнесешь заявление в ГПУ, с документами-фактами, то подпадаешь под уголовное наказание за СОКРЫТИЕ фактов..