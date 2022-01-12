Зеленский разводит украинцев, как котят, на конкурсе главного антикоррупционного прокурора, - ЦПК

Президент Владимир Зеленский должен был "поблагодарить" комиссию по избранию руководителя САП и генпрокурора Венедиктову за затягивание конкурса.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"В свежем видео президент Зеленский решил поблагодарить родных, военных, учителей, спортсменов и так далее. А еще мог бы поблагодарить комиссию САП, которая по часто комическим причинам (не покормил кота, забыл документы, устал) до сих пор не завершила конкурс. А еще мог бы поблагодарить главу комиссии САП Кэт Коваль, которая незаконно подняла вопрос повторной спецпроверки финалистов конкурса, также можно было поблагодарить судей неликвидированного ОАСК, которые своими странными решениями подрывают конкурс. Особое спасибо Зеленский должен выразить генпрокурору Венедиктовой, которая подыграла главе комиссии и тоже делает все, чтобы затянуть конкурс любой ценой. А где благодарность подчиненным Венедиктовой, которые начали терять документы фактического победителя конкурса? Как-то недорабатывает президент. Люди так стараются уже второй год, выставляют Украину на посмешище. А еще держат и нас с вами и международных партнеров за идиотов. ...Зеленский разводит украинцев как котят на конкурсе главного антикоррупционного прокурора", - заявили в ЦПК.