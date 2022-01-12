Советник президента Устенко о введении "продуктовых карт": Вариантов с десяток - может быть и прямое субсидирование

Советник президента Украины Олег Устенко объяснил свою идею по введению "продуктовых карт" через систему "Дія".

"Актуальная идея в том, каким образом нужно поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", – сказал Устенко РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Среди возможных инструментов, по его словам, может оказаться и прямое субсидирование. Устенко также уточнил, что отмена НДС или его понижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя еще в прошлом году такую ​​идею обсуждали в политических кругах.

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