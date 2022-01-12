Советник президента Устенко о введении "продуктовых карт": Вариантов с десяток - может быть и прямое субсидирование
Советник президента Украины Олег Устенко объяснил свою идею по введению "продуктовых карт" через систему "Дія".
"Актуальная идея в том, каким образом нужно поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", – сказал Устенко РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Среди возможных инструментов, по его словам, может оказаться и прямое субсидирование. Устенко также уточнил, что отмена НДС или его понижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя еще в прошлом году такую идею обсуждали в политических кругах.
Топ комментарии
+30 18c49ed2
показать весь комментарий12.01.2022 16:33
+14 Олег Петрович #320765
показать весь комментарий12.01.2022 16:33
+14 Анатолий К #427424
показать весь комментарий12.01.2022 16:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це конкретно про нашу родину !!
при Пороху ми з дружиною могли собі дозволити короткі мандрівки у Європу лоукостами, а зараз ледве вкладуємось в місячний бюджет.
дякую ЗЕ-льоним *****!
А до бубасика было ого-го...
Наступний крок - картка учасника зе-кодла: надасть право на пересування і отримання харчових продуктів за льготною ціною (це ж ті хто таким вже займався в 33-37 роках, вони цю схему знають гарно)
ДУЙ В ОТСТАВКУ , бестолочь !!!!
"Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"
Еще один Свирид Петрович Голохвастов... Собственной персоной!
Перше, що потрібно було зробити відмінити цей корупційний податок ПДВ на продукти харчування.
Зеленський та його радники з урядом-Ви ж задекларували не змінювати інтеграційний шлях до ЕС то беріть приклад, там вже погодили з усіма країнами членами союза скасування податків на продукти вже цього року!
///
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) внесло на рассмотрение правительства проект постановления об утверждении размеров должностных окладов для чиновников на 2022 год. Этот документ предполагает повышение уровня заработной платы для более чем 200 000 служащих.
Согласно этому документу, заработная плата государственных служащих уже с января этого года увеличится в среднем на 9,3%.
На сайте НАГС говорится, что агенство получило большое количество обращений госслужащих, и даже была зарегистрирована соответствующая петиция, которая набрала более 19 тыс. подписей.
Повышение зарплаты касается в том числе руководителей аппарата ВРУ, секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора.
Они и ныненшнюю зарплату не отработали даже на половину.
Это всё "свои", "наши", "избранные", образовавшие управляющую касту, куда не допускают чужих, изолируя украинцев от информации о ресурсах и от принятия решений. Это управленческая оккупация Украины.
Мониторят новости "Бздии".
почему из бюджета, денег налогоплательщиков - должны барыгам платить сверхприбыли за очередную аферу, теперь уже с продуктами?..
сейчас барыги взвинтят цены..
голобородько вообще за что-то отвечать будет, этот мелкий клоун квартальный...
голобородько так и не стал президентом, оно наркоман и позор Украины..
голобородько со своей кодлой готовит новый геноцид народа, - продуктовый голод..
Об этом написала около часа назад в Фейсбуке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Не думала, что в Украине будут министры, которым придется объяснять, что бороться следует с причинами проблем, а не с их последствиями. Где мы так нагрешили…?