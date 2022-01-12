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Советник президента Устенко о введении "продуктовых карт": Вариантов с десяток - может быть и прямое субсидирование

Советник президента Устенко о введении

Советник президента Украины Олег Устенко объяснил свою идею по введению "продуктовых карт" через систему "Дія".

"Актуальная идея в том, каким образом нужно поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", – сказал Устенко РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Среди возможных инструментов, по его словам, может оказаться и прямое субсидирование. Устенко также уточнил, что отмена НДС или его понижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя еще в прошлом году такую ​​идею обсуждали в политических кругах.

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Автор: 

бедность (253) льготы (547) продукты (1532) субсидия (624) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+30
Дожились зебилы за 2,5 года. Это уже конец эпохи бедности?
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12.01.2022 16:33
+14
А Тупицкому продуктовую карточку дадут?
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12.01.2022 16:33
+14
Дійсно варіантів багато. А чому б не запозитичи практику у більшовиків-маланців, які у 1933 році вводили картки для окремої категорії населення(своїх), а іншим давали можливість померти вдома і тільки вдома, бо не випускали за адмінмежу того населеного пункта, де проживав.
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12.01.2022 16:33
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Дожились зебилы за 2,5 года. Это уже конец эпохи бедности?
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12.01.2022 16:33 Ответить
Ще ні. Зєстадо чекає від найвеличнішого манни небесної!
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12.01.2022 18:44 Ответить
від кави у Відні на уікенд до продуктових карток за 2,5 роки !!!!

це конкретно про нашу родину !!
при Пороху ми з дружиною могли собі дозволити короткі мандрівки у Європу лоукостами, а зараз ледве вкладуємось в місячний бюджет.

дякую ЗЕ-льоним *****!
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12.01.2022 18:53 Ответить
Зато скумбрия по 8!
А до бубасика было ого-го...
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12.01.2022 19:57 Ответить
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12.01.2022 20:41 Ответить
А Тупицкому продуктовую карточку дадут?
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12.01.2022 16:33 Ответить
А може краще стефанчуку, бо він явно недоїдає?
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12.01.2022 16:36 Ответить
по евреям плачет ВЕНДЕТА И ДАЖЕ ДАВНО и за многое....
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12.01.2022 18:27 Ответить
Забули про Сіпоху з жирним Юзіком.
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12.01.2022 18:45 Ответить
Им продуктовые ларьки будут дарить!
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12.01.2022 19:02 Ответить
Дійсно варіантів багато. А чому б не запозитичи практику у більшовиків-маланців, які у 1933 році вводили картки для окремої категорії населення(своїх), а іншим давали можливість померти вдома і тільки вдома, бо не випускали за адмінмежу того населеного пункта, де проживав.
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12.01.2022 16:33 Ответить
так обмеження не пересування вже протестовано - немає спецперепустки в метро не зайдеш, немає кода - у транспорт міський не сядеш.
Наступний крок - картка учасника зе-кодла: надасть право на пересування і отримання харчових продуктів за льготною ціною (це ж ті хто таким вже займався в 33-37 роках, вони цю схему знають гарно)
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12.01.2022 16:37 Ответить
онуки.
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12.01.2022 18:32 Ответить
Ещё можно восстановить колхозы, забрать у всех паспорта, и отправить зарабатывать продпаек и трудодни
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12.01.2022 18:49 Ответить
Товкаймо потяг у прірву без упину.
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12.01.2022 16:35 Ответить
Это на каком наречии?
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12.01.2022 18:20 Ответить
Ольгінськи лемки
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12.01.2022 18:38 Ответить
Вы же "ресурсный" закон приняли, больше налогов больших и малых, скрытых и не очень, больше полномочий налоговикам. Теперь у вас ресрсов много будет, а малообеспеченным можно и карточки.
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12.01.2022 16:38 Ответить
Устенко , когда в голове у руководства пусто, то идут по пути запретов авто движения в городе и выдач продуктовых наборов
ДУЙ В ОТСТАВКУ , бестолочь !!!!
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12.01.2022 16:39 Ответить
Это бабушке неимущей сначала смарт купить надо, чтобы в "Дие" просить на хлеб?
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12.01.2022 16:44 Ответить
Ага. Притом не самой старой модели чтобы памяти хватило загрузить ДИЮ.
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12.01.2022 16:47 Ответить
Притому телефон має бути з підтримкою NFC, бо інакше телефон можна буде прикладати лише до того місця, куди ми всі дружно йдемо
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12.01.2022 16:52 Ответить
Гнати геть і радників, і дорадників і головного зумазброда. Це щоб в житниці Європи ми користувались карточками, з глузду з'їхали так звані правителі. Дожились українці - то спочатку спортом займайтесь, театри відвідуйте, а тепер як сніг на голову карточки. Це вже пора щось кудись виходити.
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12.01.2022 17:06 Ответить
Хорошо знаю и помню совдепию---потому и ненавижу крепко. Но в совковых кинухах были иногда великолепные фразы---одна из них---*...если человек идиот---то это надолго...*. Опять карточки на жратву! В который уже раз? Ну раз человек получает субсидию уже, ясно что всё проверено и ясно здесь. Так раз в квартал допустим к текущей субсидии добавьте допустим 1 тыс. гр на продукты(хотя решать будет субсидант) та и всё! Пенсам можно дифересировано добавить, у кого пенсия от минималки до 2500 пусть 1 тыс, у кого от 2500 до 3600=800гр, потом до 5000т. гр добавить 500гр. Примерно так. Но если уже пенсионер----субсидию не уменьшать конечно! То уже есть факты и массово причём. Идиоты недобитые!!!
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12.01.2022 17:13 Ответить
понимаете какая фигня... им пофиг особенно жизнь пенсионеров... ибо даже вовинатыща не была рассчитана на пенсионеров.... если б хотели - отдали б без всяких ограничений на что ее потратят (многие б рады были такой прибавке - потратили б на коммуналку, например...и кому б от этого было хуже?) и так во всем... выгоднее что-то мутить чтоб что-то вымутить...
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12.01.2022 18:53 Ответить
На Прямом Виктория Пташник процитировала, что в госдуру рфии внесли подобный закон, то есть наши державные хохлы ничего своего придумать не могут, во всем стараются копировать московских хозяев.
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12.01.2022 17:51 Ответить
я даже знаю кто у нас самы бедный кто их получит - нардепы, их подлизалы , ОП, и тд
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12.01.2022 18:14 Ответить
Мне вот интересно а какой процент голодающих пенсионеров имеет смартфоны?
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12.01.2022 18:17 Ответить
скорее всего те, кому дети-внуки сбросили свой старенький...ибо навряд ли для пенсионеров (до этого времени)))) это считалось предметом первой необходимости...
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12.01.2022 18:55 Ответить
В США давно карточки и не только для ниггеров. Ничего страшного.
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12.01.2022 18:18 Ответить
И что в этом хорошего, там миллионы трудоспособных сидят на пособиях и этих карточка, но США может себе позволить их кормить а Украина сомневаюсь. Впрочем судя по растущему госдолгу это не так то и просто, там уже долг за 30 трлн перевалил.
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12.01.2022 18:24 Ответить
В США продуктовые карточки действуют как чеки, они не распространяются на отдельные продукты, социальные группы или магазины, ты пришел в магазин и расплачиваешься либо долларами, либо карточками. А у нас будет СОВОК самый натуральный, по которому зеленая погань и его избиратели так соскучились.
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12.01.2022 18:28 Ответить
Та подоляки не понимают,что от их зекрыс за тысячу км совком и девяностыми несёт -все их спичи для ошметков упоротых зебилов
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12.01.2022 18:33 Ответить
Что за бред.
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12.01.2022 18:26 Ответить
То бот Подоляка.
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12.01.2022 18:46 Ответить
Міцна травичка.
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12.01.2022 18:27 Ответить
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12.01.2022 18:30 Ответить
закидаем врага карточками???
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12.01.2022 18:56 Ответить
😁
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12.01.2022 19:13 Ответить
Дурачіна ти, простофіля!
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12.01.2022 19:12 Ответить
Ахахахаха)))старушки ,в селах,и так зекрысу ненавидят,что кто то там тысячу получил,а они получить не могут -не останавливайся,зелупа
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12.01.2022 18:23 Ответить
ПДВ они ни за что не уберут, это золотая жила для воровства.
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12.01.2022 18:25 Ответить
Себе они зарплаты и премии миллионные,а людям продуктовые карточки да...
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12.01.2022 18:31 Ответить
Конец эпохи бедности начало эры нищеты.
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12.01.2022 18:36 Ответить
Скорее бы уже толкнули ногой под жопу и эьтого офшорного барыгу-зеленского и этого тупорылого псевдо-экономиста Устенко!!Эта сладкая парочка и довела за три года правления, Украину ниже плинтуса . во всех сверах жизни страны!!
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12.01.2022 18:38 Ответить
А за за чей счет все это? Да за счет тех кто не повпадает в списки малоимущих. Это как с субсидиями, ты платишь за себя и за соседа который на субсидии.
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12.01.2022 18:38 Ответить
Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", - сказал Устенко

"Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"

Еще один Свирид Петрович Голохвастов... Собственной персоной!
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12.01.2022 18:41 Ответить
Дайте мне подержать его за горло!
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12.01.2022 18:41 Ответить
Не, шо ни говорите, но Зеля - молодец. Довести страну за 3 года до продуктовых карточек - это надо уметь. Вы как хотите, а я за него голосую на второй срок. Запасусь попкорном и буду наблюдать из-за бугра как вы там будете маршировать в пионерских галстуках за подачку в смартфоне . Вот это я понимаю "паприколу" ))
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12.01.2022 18:42 Ответить
походу, наступний крок - це ковбаса по 2.20 (iронiя)
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12.01.2022 18:43 Ответить
Ні. Наступний крок буде отакий:
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12.01.2022 18:49 Ответить
"Устенко также уточнил, что отмена НДС или его понижение на отдельные товары не рассматривается. "
Перше, що потрібно було зробити відмінити цей корупційний податок ПДВ на продукти харчування.
Зеленський та його радники з урядом-Ви ж задекларували не змінювати інтеграційний шлях до ЕС то беріть приклад, там вже погодили з усіма країнами членами союза скасування податків на продукти вже цього року!
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12.01.2022 18:51 Ответить
Та вы шо??? Без ПеДеВе барыги же с голоду подохнуть! Это геноцид барыг!
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13.01.2022 09:07 Ответить
А смартфони з ДІЯ будуть у додаток до карток видавати,чи як?
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12.01.2022 18:56 Ответить
Та да, хто ж податок на додану вартість знизить? А звідки податки брати, щоб займатися "великим крадівництвом"? А зарплатню одному широковідомому лейтенанту у 1,5 мільйона звідки брати? А перельоти на пікнік у Буковель гелікоптерами чим оплачувати?
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12.01.2022 18:58 Ответить
кому супчик жидковат, кому жемчуг мелковат
///
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) внесло на рассмотрение правительства проект постановления об утверждении размеров должностных окладов для чиновников на 2022 год. Этот документ предполагает повышение уровня заработной платы для более чем 200 000 служащих.
Согласно этому документу, заработная плата государственных служащих уже с января этого года увеличится в среднем на 9,3%.
На сайте НАГС говорится, что агенство получило большое количество обращений госслужащих, и даже была зарегистрирована соответствующая петиция, которая набрала более 19 тыс. подписей.
Повышение зарплаты касается в том числе руководителей аппарата ВРУ, секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора.
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12.01.2022 19:05 Ответить
А где отдача от этих служащих ?
Они и ныненшнюю зарплату не отработали даже на половину.
Это всё "свои", "наши", "избранные", образовавшие управляющую касту, куда не допускают чужих, изолируя украинцев от информации о ресурсах и от принятия решений. Это управленческая оккупация Украины.
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12.01.2022 20:51 Ответить
Святі зелені соплі! То це ж саме то шо треба, щоб зробити разом тих дурнуватих!
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12.01.2022 19:16 Ответить
До кінця не все ясно, але десь там зарита собака! Не може бути "радетелем" саме Устенко, скоріш за все там якісь преференції містечковим перцям з Брайтон бічу. Буба нічим їм не допоміг після рандеву в НьюЙорку, і фонд блейзера залишивсмя "неудовлетворенним". А те,що буба "дав добро" відчувається з коментів навіть "пацифістів" в СН. Устенко закинув тему і сховався за кулісами, і вичікує - бьють по морді чи не бьють. А то можуть, як в старому одеському анекдоті, ..... піймають каструють, а потім доказуй що ти не верблюд.
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12.01.2022 19:47 Ответить
Самые незащищённые сидят перед ноутбуком, как же ....
Мониторят новости "Бздии".
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12.01.2022 20:49 Ответить
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12.01.2022 21:02 Ответить
то есть на хлеб у людей не будет, а на смартфон с интернетом - будет?
почему из бюджета, денег налогоплательщиков - должны барыгам платить сверхприбыли за очередную аферу, теперь уже с продуктами?..
сейчас барыги взвинтят цены..
голобородько вообще за что-то отвечать будет, этот мелкий клоун квартальный...
голобородько так и не стал президентом, оно наркоман и позор Украины..
голобородько со своей кодлой готовит новый геноцид народа, - продуктовый голод..
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12.01.2022 22:05 Ответить
Отчаянные решения, которыми правительство пытается остановить сумасшедший рост цен, вызванный, к слову, его же собственной некомпетентностью, не оставляют сомнений - о продуктовых карточках они не шутят!
Об этом написала около часа назад в Фейсбуке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Не думала, что в Украине будут министры, которым придется объяснять, что бороться следует с причинами проблем, а не с их последствиями. Где мы так нагрешили…?
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12.01.2022 23:13 Ответить
 
 