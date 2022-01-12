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взятка (6038) ГБР (2812) Киевзеленбуд (10) Бюро экономической безопасности (204) Плинский Евгений (35)

ГБР задержало экс-сотрудника БЭБ Бордюгова при передаче 1,7 млн ​​грн "отката" руководству "Киевзеленстроя", - журналист Плинский

ГБР задержало экс-сотрудника БЭБ Бордюгова при передаче 1,7 млн ​​грн

Экс-сотрудник Бюро экономической безопасности являлся посредником при передаче откатов руководству КП "Киевзеленстрой" и задержан ГБР.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"По данным моих источников, вчера ГБР реализовывало операцию с КП "Киевзеленстрой", разоблачив руководителя этой структуры на систематическом сборе откатов с подрядчиков на озеленении Киева. Так вот, в рамках отработки этой схемы, по предварительным данным, ГБР зафиксировало, что посредником, который носил деньги от бизнеса в "Киевзеленстрой", был старший аналитик БЭБа Алексей Бордюгов. До БЭБ он был оперативником в ГФС Киева", - написал Плинский.

По информации журналиста, в момент передачи Бордюговым кэша руководству КП, в размере 1.7 млн. грн., их задержало ГБР.

Позже в БЭБ сообщили, что задержанный ГБР сотрудник БЭБ подал рапорт об уходе из Бюро еще две недели назад и на момент задержания уже не являлся сотрудником Бюро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сотрудничество" на 4 млн грн: при получении "отката" ГБР задержало руководителя одного из КП Киева. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+7
Він бу в цей час в декретній відпустці.
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12.01.2022 16:48
+6
Завтра спіймають керівника ДБР при передачі откату в ОПі Ермаку.
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12.01.2022 16:51
+3
Какому соколу крылья подрезали,

2017, Кандидата на посаду

МІСЦЕ ПРАЦІ
https://declarations.com.ua/region/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область , https://declarations.com.ua/office/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маріупольська міська рада

ПОСАДА
начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-мобілізаційної роботи
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12.01.2022 16:44
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Тільки створили і вже відкати беруть.
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12.01.2022 16:35 Ответить
Может он по привычке от старой работы, а так он честный? До БЕБ він був оперативником у ДФС Києва"
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12.01.2022 16:40 Ответить
Він бу в цей час в декретній відпустці.
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12.01.2022 16:48 Ответить
"Птенец" Мельника попал в клетку
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12.01.2022 16:35 Ответить
Золотую?
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12.01.2022 16:38 Ответить
Да шо вы гаварите!
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12.01.2022 16:36 Ответить
Журналисты - всё классно, но есть ст. 63 Конституции Украины о презумпции невиновности. Фамилию "причастного" до рассмотрения судом оглашать не положено . . .
Когда Вы уже научитесь азам профессии ?

Ну а взяточникам и посредникам - позор и колония, разумеется.
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12.01.2022 16:36 Ответить
Это не та статья. Проблемы с азами? И какое отношение оглашение фамилии имеет к презумпции невиновности? Может к тайне следствия?
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12.01.2022 17:02 Ответить
Звиняйте, опечатку допустил - конечно 62-я, а не 63-я . . . Цифры рядом стоят, нажал "отправить", не перечитав набранное, а возможности редактирования комментария на этом форуме нет, к сожалению.

А что касается фамилии - это не только тайна следствия, это и презумпция невиновности. "Такой-то сотрудник БЭБ осуществлял посредничество в получении откатов (читай - неправомерной выгоды, т.е. простыми словами - взятки) . . .".
Чтобы была соблюдена презумпция невиновности, надо писать "подозревается в совершении уголовного правонарушения . . .". А редактор жёстко рубанул - ". . . был посредником при передаче откатов . . .". Суд скажет - был он посредником или не был.
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13.01.2022 00:03 Ответить
Ну не нужно вилять это не просто не красиво, но и глупо. Вы писали: "Фамилию "причастного" до рассмотрения судом оглашать не положено . " А теперь оказывается можно, хоть и с какими-то условиями. А то что вы слова не означающие юридические термины сами преобразует в юридические, это тоже ни кого ни к чему не обязывает. А то что написал журналист ни как не соотносится с 62 особа так и считается не виноватой и не подвергается наказанию не смотря на его писанину без юридических терминов. Вы как бы не обращаете внимание и на более серьезные обвинения, причем с юридическими терминами которые постоянно транслируются тут журналистами о государственной измене, воровстве и тд, но это всего лишь личное мнение, которое никакого отношения не имеет к установленной в законном порядке вине особы.
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13.01.2022 08:49 Ответить
Новая организация, зарплата хорошая и откаты взрослые.
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12.01.2022 16:37 Ответить
Сума не значима, можно отпустить Черниговская ОДА такое мутит, Януковичу и не снилось. Страну продали бы, да не получается, хотя
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12.01.2022 16:39 Ответить
Якою країна була мафіозно-кримінальною, такою і залишається. Там усі одним миром мазані, хоча і минуло 30 років незалежності.
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12.01.2022 16:42 Ответить
Я тебе порадую. І через 50, і через 500 все буде як є
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12.01.2022 16:49 Ответить
Какому соколу крылья подрезали,

2017, Кандидата на посаду

МІСЦЕ ПРАЦІ
https://declarations.com.ua/region/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область , https://declarations.com.ua/office/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маріупольська міська рада

ПОСАДА
начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-мобілізаційної роботи
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12.01.2022 16:44 Ответить
Що опять? Так тільки ж створили з кришталево чистих перевірених кадрів. Цікаво як будуть називати в майбутньому нові кантори створені замість цих, реформованих?)
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12.01.2022 16:47 Ответить
Завтра спіймають керівника ДБР при передачі откату в ОПі Ермаку.
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12.01.2022 16:51 Ответить
Ты хоть знаешь,что такое "откат"?
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12.01.2022 16:56 Ответить
Ні Не в курсі. Щось крадуть з бюджету - з твого карману?
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12.01.2022 17:03 Ответить
Хоча, можу сформулювати. На приклад, голову ДБР з порушенням закону призначив Ермак.
Він, в свою чергу, щоб віддячити приносить частку з крадених грошей. Бере мзду за закриття очей Великого Крадівництва на дерибані бюджету на дорогах.
Ну як, я правильно висловив зміст твого запитання?
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12.01.2022 17:13 Ответить
Нет.Еще попробуешь?
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12.01.2022 17:19 Ответить
Конкуренция - великое дело. Жаба то давит.
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12.01.2022 16:56 Ответить
там ще є набу, сап та назк
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12.01.2022 17:04 Ответить
это он собирал на покупку миллиарда саженцев...эх вы...
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12.01.2022 17:04 Ответить
Если нельзя побороть коррупцию - надо ее возглавить
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12.01.2022 17:21 Ответить
Т а що ж це таке! Як когось за руку схоплять, то він тільки що "звільнений" або ж в "декретній відпустці! Ну прямо з "контексту виривають".
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12.01.2022 19:54 Ответить
 
 