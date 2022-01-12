ГБР задержало экс-сотрудника БЭБ Бордюгова при передаче 1,7 млн грн "отката" руководству "Киевзеленстроя", - журналист Плинский
Экс-сотрудник Бюро экономической безопасности являлся посредником при передаче откатов руководству КП "Киевзеленстрой" и задержан ГБР.
Об этом на своей странице в фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
"По данным моих источников, вчера ГБР реализовывало операцию с КП "Киевзеленстрой", разоблачив руководителя этой структуры на систематическом сборе откатов с подрядчиков на озеленении Киева. Так вот, в рамках отработки этой схемы, по предварительным данным, ГБР зафиксировало, что посредником, который носил деньги от бизнеса в "Киевзеленстрой", был старший аналитик БЭБа Алексей Бордюгов. До БЭБ он был оперативником в ГФС Киева", - написал Плинский.
По информации журналиста, в момент передачи Бордюговым кэша руководству КП, в размере 1.7 млн. грн., их задержало ГБР.
Позже в БЭБ сообщили, что задержанный ГБР сотрудник БЭБ подал рапорт об уходе из Бюро еще две недели назад и на момент задержания уже не являлся сотрудником Бюро.
Пожалуйста, подождите...
Когда Вы уже научитесь азам профессии ?
Ну а взяточникам и посредникам - позор и колония, разумеется.
А что касается фамилии - это не только тайна следствия, это и презумпция невиновности. "Такой-то сотрудник БЭБ осуществлял посредничество в получении откатов (читай - неправомерной выгоды, т.е. простыми словами - взятки) . . .".
Чтобы была соблюдена презумпция невиновности, надо писать "подозревается в совершении уголовного правонарушения . . .". А редактор жёстко рубанул - ". . . был посредником при передаче откатов . . .". Суд скажет - был он посредником или не был.
2017, Кандидата на посаду
МІСЦЕ ПРАЦІ
https://declarations.com.ua/region/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область , https://declarations.com.ua/office/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маріупольська міська рада
ПОСАДА
начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань безпеки, протидії корупції та оборонно-мобілізаційної роботи
Він, в свою чергу, щоб віддячити приносить частку з крадених грошей. Бере мзду за закриття очей Великого Крадівництва на дерибані бюджету на дорогах.
Ну як, я правильно висловив зміст твого запитання?