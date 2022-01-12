НАТО может усилить присутствие на восточном фланге в случае вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

В случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге для принятия мер, необходимых для защиты союзников.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил сегодня на брифинге по результатам саммита Россия-НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда будем делать все, что необходимо для защиты союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, НАТО усилило свое присутствие на восточном фланге. По его словам, Альянс развернул в регионе силы быстрого реагирования и проводит воздушное патрулирование.

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"Мы не хотим, чтобы было недоразумение – НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонные действия, мы хотим сохранить мир, а не спровоцировать конфликт. И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем , чтобы снова увеличить наше присутствие", - подчеркнул генсек.