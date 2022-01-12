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Новости Война
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НАТО может усилить присутствие на восточном фланге в случае вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

НАТО может усилить присутствие на восточном фланге в случае вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

В случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге для принятия мер, необходимых для защиты союзников.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил сегодня на брифинге по результатам саммита Россия-НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда будем делать все, что необходимо для защиты союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, НАТО усилило свое присутствие на восточном фланге. По его словам, Альянс развернул в регионе силы быстрого реагирования и проводит воздушное патрулирование.

Также читайте: Это Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Потому это РФ угрожает Украине, а не наоборот, - Столтенберг

"Мы не хотим, чтобы было недоразумение – НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонные действия, мы хотим сохранить мир, а не спровоцировать конфликт. И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем , чтобы снова увеличить наше присутствие", - подчеркнул генсек.

Автор: 

армия РФ (19238) НАТО (9984) россия (95546) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+3
******** нууу наскільки вони тормози..................... Та ***** ПОСИЛЬТЕ ВЖЕ і параша побоїться получити по "яйцях".......
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12.01.2022 16:49
+3
А может лучше не затягивать и не искушать судьбу а сделать прививку и не дожидаться когда Х***ло окупирует очередную страну?
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12.01.2022 16:49
+2
И что гражданам Украины от этого "усиления"????!!!!
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12.01.2022 17:01
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******** нууу наскільки вони тормози..................... Та ***** ПОСИЛЬТЕ ВЖЕ і параша побоїться получити по "яйцях".......
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12.01.2022 16:49 Ответить
вы неверно понимаете то что он сказал. Усилить восточный фланг НАТО - это перебросить доп. войска на ГРАНИЦУ НАТО, а не в Украину. Мы то не в НАТО. Что он и сказал в своей речи. Короче они обосрались от страха и говорят что укрепят свой забор сильнее, а вы мочите нашего соседа (нас, Украину) как хотите-главное к нам не лезьте.
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12.01.2022 18:27 Ответить
А может лучше не затягивать и не искушать судьбу а сделать прививку и не дожидаться когда Х***ло окупирует очередную страну?
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12.01.2022 16:49 Ответить
Почему Рашке можно входить в ДБР а Украине нельзя в НАТО? С какого *** мы независимая страна должны кого то спрашивать разрешения? Или Украина зависимая страна?
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12.01.2022 16:51 Ответить
А НАТО Украину ждет? Лет через 20....Будет ли тогда НАТО???
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12.01.2022 17:03 Ответить
Если бы не ждали наверно Рашка так не пищала бы
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12.01.2022 17:14 Ответить
Да там торги политические...а нами торгуют падлы.
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12.01.2022 17:26 Ответить
В Украине давно должны быть натовские базы
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12.01.2022 16:52 Ответить
И что гражданам Украины от этого "усиления"????!!!!
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12.01.2022 17:01 Ответить
Как были за дверью, так и останутся, только дверь усилят, что бы не побежали в нее ненароком. здесь некоторые не понимает, в чем суть усиления восточного фланга.
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12.01.2022 17:14 Ответить
зарабитчанам приоткроют .....
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12.01.2022 17:39 Ответить
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12.01.2022 17:18 Ответить
МВТУ имени Баумана,была такая же забегаловка что Питерская подворотня плешивого КГБшного Окурка...
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12.01.2022 17:27 Ответить
Эскадрилья самолетов-разведчиков НАТО прибыла на Кипр...,кажуть самолеты новейшего поколения которых обнаружить невозможно... Интересно сколько из них окажутся к примеру в Польше и Румынии...
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12.01.2022 17:25 Ответить
Если кацап нападет, то Украине не легче будет от того,что в Польше или Румынии в пять раз увеличат присутствие янки.
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12.01.2022 17:38 Ответить
И какую кашу заварил НАТО?
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12.01.2022 18:39 Ответить
Іншими словами: якщо Росія нападе на Україну і вб'є кучу народу то НАТО насере на польсько-українськом кордоні Звучить якось так
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12.01.2022 18:42 Ответить
ні
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12.01.2022 21:35 Ответить
 
 