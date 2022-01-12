Кабмин повысил до 20 тыс. грн минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года
Правительство повысило зарплату врачам с 1 января 2022 года.
Соответствующее постановление было принято на заседании в среду, 12 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда установили:
- на уровне не менее 20 000 гривен врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;
- на уровне не менее 13 500 гривен специалистам с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым баклаврским уровнем высшего медицинского образования.
"Минимальная зарплата врача на уровне 20 тысяч гривен - это весомый результат для нашей страны", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.
Это постановление вступает в силу в день опубликования и применяется с 1 января 2022 года.
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+17 Неоновая Вывеска
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+15 Tychus Findlay
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Почитайте планы Гетьманцева - он главный идеолог по отъему денег у людей.
Якщо в тебе середній медперсонал по вазі чи по зросту то так😂😂
Раніше це називалось базова медична освіта!
ох і лицемірні гундосі покидьки
а опалення дивиться ціна була 1490 гривень за г\к влада каже підіймати не будемо що відбувається в житті міська рада підіймає на 200 грн стає 1690
приходить рахунок а там ще підігрів газом разом 2100 г\к зовсім не підняли всього на 50 % отак влада має увесь народ а потім каже вже пора карточки продуктові якщо вони шути то не чекайте крім відосиків та бла бла нічого ця зелена пліснява вже зруйнували механізм держави його шестерні починають крошитися та ламатися
За год обвалят курс и 20К денег через год будет как 10К сегодня + хотят заработать на популизме перед будущими выборами.
Какие дешевые понты(((
Недавно я тут описував випадок із матір'ю моєї знайомої , який трапився у кременчуцькій лікарні № 1 . Таким " лікарям" треба крашанки повідривати , а не платити зарплату у 20 тис . .
Но вот почему военнослужащим нашей, воюющей армии не увеличили хотя бы до 30 тысяч гривен в месяц, пока они не на линии фронта. А на фронте положено тройной оклад.
Наоборот заявили, что до конца 2024-го года военнослужащим денег на повышение нет.
А если будут массово увольняться, то мобилизацию объявите? Так врач с 20 тысяч, не пойдет на фронт стрелком за 5 - 7 тысяч, как рядовой стрелок, сбежит, как сбегают сегодня в Польшу на большую зарплату.