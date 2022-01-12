Кабмин повысил до 20 тыс. грн минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года

Правительство повысило зарплату врачам с 1 января 2022 года.

Соответствующее постановление было принято на заседании в среду, 12 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда установили:

на уровне не менее 20 000 гривен врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;

на уровне не менее 13 500 гривен специалистам с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым баклаврским уровнем высшего медицинского образования.

"Минимальная зарплата врача на уровне 20 тысяч гривен - это весомый результат для нашей страны", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Это постановление вступает в силу в день опубликования и применяется с 1 января 2022 года.

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