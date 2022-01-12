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Кабмин повысил до 20 тыс. грн минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года

Кабмин повысил до 20 тыс. грн минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года

Правительство повысило зарплату врачам с 1 января 2022 года.

Соответствующее постановление было принято на заседании в среду, 12 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда установили:

  • на уровне не менее 20 000 гривен врачам (кроме врачей-интернов) и профессионалам с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;
  • на уровне не менее 13 500 гривен специалистам с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым баклаврским уровнем высшего медицинского образования.

"Минимальная зарплата врача на уровне 20 тысяч гривен - это весомый результат для нашей страны", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Это постановление вступает в силу в день опубликования и применяется с 1 января 2022 года.

Читайте также: Средняя заработная плата в Украине составляет 14,3 тыс. грн, - Госстат

Автор: 

Кабмин (14027) врачи (1515) минимальная зарплата (196) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+17
Де ЗЕшобла деньги будет брать на свои обещанки- цяцянки
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12.01.2022 16:53
+15
Надрукують, на більше вони не здатні.
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12.01.2022 17:00
+11
Це з місцевих б'юджетів. 😊Всі запитання - до місцевої влади. Таким чином і я можу видати такий наказ.
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12.01.2022 17:33
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Де ЗЕшобла деньги будет брать на свои обещанки- цяцянки
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12.01.2022 16:53 Ответить
Надрукують, на більше вони не здатні.
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12.01.2022 17:00 Ответить
їхали-їхали та нарешті приїхали...
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13.01.2022 00:20 Ответить
Красти у людей

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12.01.2022 17:12 Ответить
Це з місцевих б'юджетів. 😊Всі запитання - до місцевої влади. Таким чином і я можу видати такий наказ.
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12.01.2022 17:33 Ответить
Отбирать у мудрого наріда.
Почитайте планы Гетьманцева - он главный идеолог по отъему денег у людей.
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12.01.2022 18:27 Ответить
дуже багато медиків звільнять, от за рахунок них будуть піднімати
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12.01.2022 18:52 Ответить
В данном контексте деньги - мелочь, а вот кто вас лечить будет? Нахрена с вами связываться, если для беззаботной жизни и сытой пенсии пациент не нужен, и это еще не все: с дипломами быстро прочувствуют, тут даже судьи по бездельности на фоне врачей меркнуть начинают, платить начнут за неоказание медпомощи.
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12.01.2022 18:55 Ответить
А це більше чим вчителькам 4000 доларів?
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12.01.2022 16:54 Ответить
про медсестер знов забули ! тільки лікар сам без медсестер не вилікує .
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12.01.2022 16:59 Ответить
Якби 13 500 медсестрам а ось санітарів забули
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12.01.2022 17:09 Ответить
читай уважно ! де написано середньому медперсоналу по 13500?
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12.01.2022 17:21 Ответить
на рівні не менше 13 500 фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим баклаврським рівнем вищої медичної освіти. Джерело:
Якщо в тебе середній медперсонал по вазі чи по зросту то так😂😂
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12.01.2022 17:53 Ответить
ти взагалі розумієш про що пишеш ? фахівець =спеціаліст , це може бути зуботехнік , химик -лаборант , протезист тощо . це не медсестра !
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12.01.2022 18:09 Ответить
Слова короткий цикл вищої медичної освіти ( початковий рівень) це хімік!
Раніше це називалось базова медична освіта!
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12.01.2022 18:21 Ответить
в 1953 році?
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12.01.2022 18:26 Ответить
Так в 1953 р. До н.е😂
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12.01.2022 18:47 Ответить
Что за вопрос где брать будут налоги ведут
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12.01.2022 17:29 Ответить
а пані Юлія Супрун, яку зюзіна жлоб'ятня називала "доктор Смерть" пропонувала (і робила!), щоб лікарі заробляли, а не чекали подачок
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12.01.2022 17:35 Ответить
Тут есть две стороны медали. С одной стороны врачам будет хорошо с другой теперь зуб вылечить нужно будет квартиру продать. Уже сейчас 1 зуб стоит почти $1000
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12.01.2022 17:40 Ответить
Зуб вылечить, а точнее вставить - это купить имплант. Который сам по себе стоит большую часть этих денег.
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12.01.2022 17:52 Ответить
И что имплант подорожал в 3-5 раз, даже в долларах? При том что их делают в Украине. Странно.
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12.01.2022 19:24 Ответить
в госучреждениях зубы не вставляют, и даже не лечат, только экстренная помощь! протезирование частное иповышение зарплаты там нет--сами зарабатывают на тех кто свои зубы прокакал!
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12.01.2022 18:06 Ответить
а знаете почему повысили !? Те кто не укололся а таких большинство - уволились...хотят сохранить хоть тех кто остался.. разбегаются от зелени все кто может, но нужно сделать так чтобы они ломилиь с Украины что сайгаки по кукурузе в сторону Ростова...
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12.01.2022 17:43 Ответить
не чуди! нагибают на третью дозу всех медиков! хоть и поуезжало на польшку много, но не в восточных областях...здесь все сидят на месте!
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12.01.2022 18:08 Ответить
я говорю о тех кто отказался от первой, а те кто 1-2 шлепнул уже отказываются от 3-й..и бегут как и первые !!!
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12.01.2022 21:03 Ответить
*****. бюджету, а скорее гривне и нашей экономике
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12.01.2022 17:44 Ответить
а тупое повышение зарплат некогда не приводила к повышению качества работы - они шо - теперь деньги перестанут брать))))
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12.01.2022 17:49 Ответить
с них тоже берут такие бабки за так называемое повышение квалификации и 50 балов в год! некогда лечить , балы нужно покупать!
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12.01.2022 18:09 Ответить
Талоны на пропитание и дешевый газ обеспечены...Хотя инфляция скрытая почти 11 %,а это значит все подорожало от 10 до 40%... Весело живем...
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12.01.2022 17:52 Ответить
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12.01.2022 17:54 Ответить
Як бачуть зад уже горить та виносити з дня на день под зад будуть - так 20 тис грн лікарям?????? а що курс вже 28 за доллар нічого???

ох і лицемірні гундосі покидьки
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12.01.2022 17:52 Ответить
откуда возьмете деньги на такое повышение когда малый и средний бизнес сворачивается или уже народ по последнему через анал до гланд достанете великие зе экономисты популисты гетьманцевы шмигали довели страну до ручки
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12.01.2022 17:57 Ответить
У меня один знакомый, тоже учёный… - три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличить от настоящей!
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12.01.2022 18:24 Ответить
З сплаченого ПДВ за енергоносії. Тобто ціна на електроенергію буде 5 грн, газ 30 грн. За 1
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12.01.2022 18:25 Ответить
цена на электроэнергию январь 5.80 февраль 6.15 как вы думаете на сколько опять все подорожает но это не конец зеленого беспредела надо же еще в отпуск поехать грабеж по беспределу будет бесконечен пока мы тут шамкаем губами
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12.01.2022 19:07 Ответить
Це ціна для промисловості яку ви навели. Поки що ця ціна частково відображається на громадянах, - у вигляді подорожчання продукції. А я говорю про абсолютно всіх побутових користувачів. Ось тоді ПДВ і наповнить їм бюджет але на місяців на три. Це у випадку сплати населенням комунальних послуг.
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12.01.2022 19:15 Ответить
так це комерційна ціна за неї платять магазини офіси і т д. но це включається в ціну продукції велика кількість малих підприємств не в змозі платити таку ціну
а опалення дивиться ціна була 1490 гривень за г\к влада каже підіймати не будемо що відбувається в житті міська рада підіймає на 200 грн стає 1690
приходить рахунок а там ще підігрів газом разом 2100 г\к зовсім не підняли всього на 50 % отак влада має увесь народ а потім каже вже пора карточки продуктові якщо вони шути то не чекайте крім відосиків та бла бла нічого ця зелена пліснява вже зруйнували механізм держави його шестерні починають крошитися та ламатися
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12.01.2022 19:30 Ответить
Малий бізнес,це чесно заробив,я пам'ятаю, як вони скакали з ШмарклІ,та СН.Тепер нехай їдять покращення.
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12.01.2022 19:35 Ответить
За год до выборов повысят пенсии пособия зарплаты очень ловко и хитро...,раздадут талоны на пропитание пенсионерам где якобы булка хлеба стоит 20 гривен,а пенсионерам скидка за 10 гривен...,кило сахара 30 гривен,а по талону 15 гривен...,кто будет оплачивать разницу в цене догадайтесь с одного раза... Трюк нехилый при наличии 11 миллионов пенсионеров в Украине...
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12.01.2022 18:00 Ответить
Зе!перемога!!!!
За год обвалят курс и 20К денег через год будет как 10К сегодня + хотят заработать на популизме перед будущими выборами.
Какие дешевые понты(((
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12.01.2022 18:03 Ответить
Помним слова Маргарет Тэтчер,у государства денег нет,есть только деньги Налогоплательщиков...
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12.01.2022 18:06 Ответить
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12.01.2022 18:09 Ответить
Вони як попандополо,бери я собі ще намалюю.Короче кажучи-привіт інфляція!
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12.01.2022 18:49 Ответить
это замечательно конечно! но денег от этого меньше не стали брать!
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12.01.2022 19:19 Ответить
Справа в тому , що є такі лікарі , які вже ні за гроші , ні без грошей , лікувати не хочуть . Тупо сидять на ставці , беруть з хворих чималі гроші , але лікують аби як , аби лише від них відчепилися . Або взагалі , гроші взяв , а на хворого - "забив" ..
Недавно я тут описував випадок із матір'ю моєї знайомої , який трапився у кременчуцькій лікарні № 1 . Таким " лікарям" треба крашанки повідривати , а не платити зарплату у 20 тис . .
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12.01.2022 19:35 Ответить
Это нормально.

Но вот почему военнослужащим нашей, воюющей армии не увеличили хотя бы до 30 тысяч гривен в месяц, пока они не на линии фронта. А на фронте положено тройной оклад.

Наоборот заявили, что до конца 2024-го года военнослужащим денег на повышение нет.
А если будут массово увольняться, то мобилизацию объявите? Так врач с 20 тысяч, не пойдет на фронт стрелком за 5 - 7 тысяч, как рядовой стрелок, сбежит, как сбегают сегодня в Польшу на большую зарплату.
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12.01.2022 19:26 Ответить
А продавцам, сантехникам? И да, может кому=то пора уже остановиться с премиями?
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12.01.2022 19:46 Ответить
У київській лікарні швидкої допомоги ще за грудень не виплатили ті мізерні зарплати.
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12.01.2022 20:58 Ответить
Ще не бачив цю постанову кму, не дуже розбираюсь в правових питаннях, але як може уряд регулювати питання рівня оплати праці в комунальних медичних закладах, які не входять до сфери його управління (крім Феофанії, що відноситься до ДУС)?
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12.01.2022 21:51 Ответить
Забывают написать, что большую часть врачей увольняют и всю нагрузку кинут на оставшихся )) это не шутка, из 5 врачей 3 уволят и вуаля - 20 к зарплата ))
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12.01.2022 23:06 Ответить
Стесняюсь спросить а на какие шиши повысили? В бюджете этих денег не было. Были только проекты, которые подавались как раз перед рождеством (католическим), уже после окончания сессии Верховной рады (кста, второй вопрос - куда и кем подавались?). И после принятия бюджета 2022 года. А начало следующей сессии 17 или 19 января. Откуда деньги? Вангую, что это галимый пи№деж. Уже привычный за последние 2 с лишним года. Так что, дорогие коллеги-медики, продолжаем сосать обицянки и нюхать видосики.
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12.01.2022 23:15 Ответить
 
 