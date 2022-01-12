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Европейцы вывели из Украины 23 млн куб. м газа на фоне планов правительства отнять газ у частников

Европейцы вывели из Украины 23 млн куб. м газа на фоне планов правительства отнять газ у частников

Реэкспорт газа из Украины в Европу за первые 10 дней января достиг 23 млн м3 на фоне идеи правительства заставить частные компании продавать газ агрохолдингам по льготной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные АО "Оператор ГТС" за 1-10 января.

Максимальный суточный объем оттока газа зафиксирован 10 января - 5,01 млн м3. До этого, среднесуточный реэкспорт составлял 2-2,5 млн м3 газа.

В 2022 года Украина является нетто-экспортер газа. На экспорт идет газ, который в Украине хранят европейские трейдеры.

По данным министра энергетики Германа Галущенко, нерезиденты владеют около 600 млн м3 газа в украинских ПХГ. Это немого меньше чем 10% всего активного газа в украинских хранилищах.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

Читайте также: Попытки использовать поставки газа в качестве оружия должны иметь последствия, – глава МИД ФРГ Бербок

Автор: 

Газ (10226) реэкспорт (17)


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Топ комментарии
+20
Все що потрібно знати про тих баранів які вибирали зеДебіла
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12.01.2022 17:21
+18
В других странах, таких проблем нет, а у нас не было до "найвеличнішого". "Совпадение?! Не думаю" (с)
Так что не там вы проблему ищите!
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12.01.2022 17:50
+10
це все що треба знати про приватну власність в стратегічних областях !
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12.01.2022 17:04
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Правила форума Совет форумчан
це все що треба знати про приватну власність в стратегічних областях !
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12.01.2022 17:04 Ответить
В других странах, таких проблем нет, а у нас не было до "найвеличнішого". "Совпадение?! Не думаю" (с)
Так что не там вы проблему ищите!
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12.01.2022 17:50 Ответить
в яких країнах влада належить олігархам , а держава не впливає на енергобезпеку ? чому договір на ПП-1 і ПП-2 підписували уряди Німеччини і кацапстану , а не приватна компанія Німеччини і газпром ?
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12.01.2022 18:15 Ответить
??? Еммкость хранилищ более 30 млрд куб.м. На начало отопительного сезона в хранилищах было что-то около 19 куб.м. В каком из этих факторов вы видите частные компании? Это Ахметка не закачал газ государству? .
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12.01.2022 20:27 Ответить
видобуток газу замість нарощування кожного року скорочується . видобуток вугілля теж. що це як не саботаж ? я працюю в агробізнесі , на моїй дільниці близько 1% площ що взяті в аренду не обробляються ( заросли деревами ) . в минулому році нам вдалось залучити в виробництво половину цих площ . зараз мене запитують скільки площі ми зможемо розліснити до посіву. намагаємось залучити кожну сотку!
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12.01.2022 20:47 Ответить
Да. Я Вас понимаю. Но олигархи здесь при чем? Как раз нефть и газ у нас пока под государством. Непрямая вина Ахметова в том, что мы сейчас оказались в этой ситуации конечно же есть. Но точно не он помешал правительству закачать в хранилища более 10 млрд. куб. м газа.
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12.01.2022 20:55 Ответить
олігархи скорочують видобуток утворюють дефіцит і звинчують ціни бо облгази теж олігархічні . держава не підвищує ціну для населення , але компенсує ціну олігархам з податків . до речі Шмигаль чий холуй Ахметова ? немає дефіциту зерна кукурудзи ,її просто повно бо кожен хоче виростить більше і багато фермерів займаються цим . а того хто не закачав я вважаю треба під суд . ще хочу додати ціна кукурудзи в США, Європі і у нас різна , бо різна собівартість . не може однаково коштувати газ в Україні і Європі бо різна собівартість і держава повинна впливати на ціну. інакше яка її роль ?
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12.01.2022 21:40 Ответить
У вас в голове уважаемый перепутались могзи, смешано холодное с тяжелым а грешное с праведным.
1. Облгазы не занимаются добычей газа. От слова вообще.
2. 90 процентов добываемого газа в Украине, а это около 20 млрд кубов-государственные. Частная газовая добыча-от силы 1,5-1,8 ярда кубов.
3. Держва "впливає на ціну'" газа. Для населения и для бизнеса, который успел власть коррумпировать.
4 Самое главное-товар стоит, сколько он стоит. Давайте власть будет регулировать продажные цены на вашу кукурузу. Вам понравиться? Если регулировать-тогда на все, включая кирзовые сапоги и валянки,потому, что в экономике, где "регулируют цены",кроме кирзовых сапог из обуви больше ничего не бывает.
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12.01.2022 23:05 Ответить
Пока писал, вы ответили. Добавить нечего, но свой коммент уже удалять не буду.
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12.01.2022 23:11 Ответить
терпіти не можу не уважність ! 1 де я писав що облгази видобувають газ ? облгази належать тим самим олігархам хто займається видобутком ! 2 Укрнафта державна чи олігарха ? 3 ціна для населення і бізнесу відрізняється ? 4 не може бути 200-300 % прибутку . в ЄС держава впливає на ціну кукурудзи надаючи дотації виробникам .
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13.01.2022 00:30 Ответить
Якщо ви уважні, перечитайте- доля держави у видобутку газу- більше 90 відсотків. Претензія має бути до держави, що продовжує допускати монополізацію транспортування газу до кінцевого споживача. Але це не пов'язано із видобутком газу.
Укрнафта -формально державна, але керує пан Коломойский. Питома вага Укрнафти у видобутку природнього газу- 5 відсотків!
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13.01.2022 00:42 Ответить
Нет. Добычу сокращает государство, так как добывать/производить что-то - это лишний гемор. Гораздо проще купить в паРаше, а потом перепродать. Зачем что-то делать, если можно просто сидеть на трубах?... Было так до тех пор, пока паРаша "неожиданно" цены не взвинтила. Удивительно, не правда ли? Шмыгаль - да, Ахметова, но он хотя бы не дебил, как остальные представители власти - уже радует. Пшеницу и кукурузу уже давно продали - скоро закупать будем по новым ценам. Так что дефицит вполне возможен. Кстати, себестоимость пшеницы или кукурузы в ЕС будет ниже чем у нас, потому что там фермеры получают дотации на снижение себестоимости. Роль государства не заключается в регулировании цен.
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12.01.2022 23:07 Ответить
а дотації фермерам це що як не регулювання цін ? Шмигаль вже дебіл бо потрапив в компанію недоумків ! частина кукурудзи ще не зібрана в полі стоїть .
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13.01.2022 00:20 Ответить
Да, дотации - это и есть влияние на ценообразование. Так происходит в нормальных странах. А у нас пытаются цену регулировать ручками. Шмыгаль мне не нравится, но дураков среди топ-менеджеров Ахметова не было. Мразей - сколько угодно, не не дебилов.
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13.01.2022 12:35 Ответить
дотації це вплив держави на економіку , саме про це я і кажу ! якщо держава не впливає на негативні фактори то вона не потрібна . питання не в тому Шмигаль дурник чи ні , а в тому на кого він зараз працює на державу чи олігарха ?
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13.01.2022 12:44 Ответить
У нас сейчас вся страна работает на олигархов, так что нет необходимости выяснять на кого работает отдельно взятый премьер)).
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13.01.2022 12:57 Ответить
я теж працюю на олігарха , тільки не знаходжусь на держслужбі . а він отримує зарплату від платників податків і відстоює інтереси олігарха .
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13.01.2022 13:04 Ответить
А не припоминаете, какой такой олигарх повыкупал/отсудил огромные объемы газа по докризисной цене? (там их даже 2 один под химпром загреб, а другой чисто бабла наварить)
Ах ну да, я ж забыл, он не олигарх, с Бубочкой не знаком, а посему никакой связи с Зеленским тут нет! Олигарх у нас только Порошенко...полюбому его рук дело
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12.01.2022 23:23 Ответить
В других странах нет европейца Ахметова и европейца Коломойского- поэтому у них и газ не выводят из страны
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12.01.2022 18:15 Ответить
у приватов и газ есть и уголь, а зеленые могут только отбирать. то есть приваты уйдут, и не будет ни газа ни угля...
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12.01.2022 17:56 Ответить
чому ДТЕК який має купу шахт купує вугілля за кордоном ? якщо підуть олігархи то хіба ,що їхні холуї будуть плакати !
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12.01.2022 18:20 Ответить
Тут прибавляється і інше,влада приписувала собі заслуги що газосховища майже заповнені і проблем в опалювальний період не буде.А виявляється що цей газ не український його тільки у нас зберігали і не за спасибі.І це при тому що нащі газовидобувні компанії були і є на межі зупинки так як немають сховищ для українськогозазу.
А газ це стратегічне паливо для країни так що дію влади та власників газосховищ можна звинуватити в зраді,диверсії та саботажі.
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12.01.2022 18:01 Ответить
Стесняюсь спросить, это эти "Европейцы" вывели из Украины газ?
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12.01.2022 18:11 Ответить
За даними міністра енергетики Германа Галущенка, нерезиденти Джерело:
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12.01.2022 18:21 Ответить
а де **** православна ?
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12.01.2022 18:23 Ответить
В тих європейців все на мазі, холуй одному списав усі борги облгазів, другому збирається віддати пів Нафтогазу від третього цілий прем'єр і ще всякої швалі в офісі, а канали четвертого зранку до вечора зад вилизують, щоб зедебіли не розлюбили.
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12.01.2022 19:33 Ответить
Зеля скоро нам влаштує Венесуелу!
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12.01.2022 18:12 Ответить
Все що потрібно знати про тих баранів які вибирали зеДебіла
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12.01.2022 17:21 Ответить
На второй срок его.
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12.01.2022 17:55 Ответить
А Пецю на перший. Разом з рінатами, ігорьками та подібними. За все хороше. За слабку країну перед лицем ворога. Бо це саме вони тримали Україну в липких лапах десятки років. Тримали так, що ледве випручалася. І ослаблена, стоїть перед озвірілим ворогом, який бажає її смерті.
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12.01.2022 18:30 Ответить
Держи, заработал
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12.01.2022 19:10 Ответить
Висрався, бот Подоляка?
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12.01.2022 19:15 Ответить
Висрався! Тобі в рот. Тепер ковтни і розповідай мені, хто такий Подоляка, якого ти вже раз п'ять з заздрістю згадував.
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12.01.2022 20:25 Ответить
Серун рукожопый, ты штаны-то хоть снял ? Хотя ладно, забей - отстирается... Наверное.
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12.01.2022 20:58 Ответить
Куратор ;ЗЕ!диджитал;, одіозниг ригоанал. Твій начальник. Чи ти дрібна шоха, раз не знаєш?
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12.01.2022 21:16 Ответить
Европейцы и их друзья - они такие! Во всем Зеля виноват! 100%
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12.01.2022 18:19 Ответить
>заставить частные компании продавать газ агрохолдингам по льготной цене
это какой-то зеленый маразм... даже если так можно было, то только тем кто понимает что делает, но не зеленым робингудам
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12.01.2022 17:55 Ответить
А скільки коштує видобуток 1000 кубів газу,не сам газ а видобуток так як надра України по Уонституції України є власнісью кожного громадянине України.Спершу нехай влада озвучить ціну видобутку а вже потім про ціну за яку нам власники веж продають народу країни його конституційну власність.Впевнений що власники мають 1100% чистого прибутку та ще і диктують нам ціни.
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12.01.2022 18:14 Ответить
инвесторы приходят на определенных условиях, которые учитывают в том числе и риски. и если им тут гарантировали бы надежные условия на много лет, то они работали бы и с маленькой нормой прибыли... а что сейчас, они должны вложить миллиарды своих (заемных) средств, а потом очередной зеля придет и скажет делиться надо или выплаты заблокирует, или ещё что учудит... инвесторы в зеленую энергетику уже пролетели. а если не нужны нам инвесторы, то пусть зеля строит сам, находит бабки и отвечает за прибыльность.
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12.01.2022 18:26 Ответить
Инвесторов Украине просто нету,есть такие же хапуги как и наши и дают большие откаты чтоб хапнуть по больше и смытся а власть их за это стимулирует.
Посмотрите куда приходят инвесторы,власть сперва намерено разорит прибыльные предприятия а затем их продает иностранцам по цене металолома а через месяц-два эти ,,убыточные ,,предприятия снова становятся прибыльными при таком же объеме и качестве продукции.
Почти ни один инвастор не придет в чистое поле,не построит предприятие и не выдаст продукцию.
Говорю ,,почти,, потому что есть и такие,особенно в области электроники,, которым и нужно чистое поле чтобы развернуть модульное предприятие так как и и заточены на то чтоб переносить свое производство туда ге рабсила подешевле.Но и для них откаты не отменяются.
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12.01.2022 18:45 Ответить
100%. Вот как объяснить дебилам, что целью любого вложения денег является получение прибыли? Инвесторы - не мать Тереза! Не нравится? - не берите деньги! Взяли? Выполняйте условия, под которые их вам дали! Вроде как все просто, но почему-то не до всех доходит.
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12.01.2022 21:04 Ответить
А в хранилищах газ добытый в Украине?
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12.01.2022 19:14 Ответить
Не уверен,уже непомню где проскочила информация что у наших хранилищах хранится иностранный газ.
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12.01.2022 19:22 Ответить
А почему так несмело? Какое отношение имеет газодобыча к хранилищам?
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12.01.2022 22:55 Ответить
Большое,газ это не вода из крана,открыл закрыл,,.Суточной добычи для Украины маловато вот для этого и нужен буферный запас в хранилищах.А теперь за три года у нас газодобыча из 21-22 миллиарда вроде до 13-14 миллиардов из-за того что негде его хранить при заполненых газохранитищах купленым иностранцами мокшанский газ.
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13.01.2022 06:27 Ответить
Нет.
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13.01.2022 08:24 Ответить
Емкость хранилищ не менялась - 31 млрд куб.м. В этом году на начало отопительного сезона там было 19 млрд куб.м, так что проблем с хранением точно не было.
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13.01.2022 12:41 Ответить
И?
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13.01.2022 08:19 Ответить
И это только первый этап "Конця Эпохі". Следующий этап будет веселее...

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14.01.2022 21:28 Ответить
В Норвегии прогрессивный налог на ископаемое топливо, чем выше цена на рынках тем выше налог для добывающих компаний, оставляя им рентабельность и +30% от рыночной цены, все что выше должно получать государство чьи недра они разрабатывают, не нравиться на#уй с пляжа, на такие условия инвесторов будет дофига... а у наших забрали 20% добычи и нытья на всю Европу.
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12.01.2022 18:07 Ответить
Давно Норвеги "добывают" газ в хранилищах?
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12.01.2022 19:16 Ответить
Да поймите же,рыночная цена имеет значение когда покупаеш газ из других стран и на добытый в своей стране влияния не имеет.Сколько добытый газ в Норвегии стоит для норвежцев?Сколько добытая нефть и газ в ОАЭ стоит для жителей эмиратов?А народу вешают лапшу подорожания газа добытого в Украине ссылаясь на цены международных бирж.
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13.01.2022 06:34 Ответить
Удивитесь, но Норвегия не использует газ для бытовых нужд.
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13.01.2022 12:54 Ответить
Из этого места по подробнее.Сколько у них АЭС,сколько ГЭС и сколько возобновляемой енергетики на квадратный километр их територии?
Украина занимает первое место по атомным электростанциям на площадь страны но мы закупаем электричество.Украине вполне достаточно ресурсов для обеспечения страны газом но мы сокращаем его добычу,из 2013-го по 2021-й мы сократили добычу из 22.5 до 13-ти миллиардов только из-за того что хранить его негде так как газовые хранилища заполнены газом иностранных стран которые взяли хранилища в аренду.
В Украине все есть в достатке да только у правительств ума не хватает а страдает народ.
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13.01.2022 19:02 Ответить
Объясняю на пальцах, дело в том, что аграрный олигарх Косюк и его политическая группа голосует в унисон с моносбродом, за это но требует субсидий от государства для своих предприятий, в частности дешевый газ, монопляди не придумали ничего лучшего, как заставить иностранных владельцев продать свой газ по дешевке Косюку, а те решили, что им проще вывести газ из Украины, чем продавать его за бесценок, вот и все.
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12.01.2022 18:32 Ответить
Потому что дебилы. Им же Юля еще осенью говорила - ПОГОВОРИТЕ с частниками и срочно ВЫКУПИТЕ у них эти объемы газа. Понятно, что не по 2000 долларов, а через переговоры, ну по 200 или 250, но сберечь баланс, ну а Витренко и Шмыгаля привлечь к ответственности.
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12.01.2022 19:29 Ответить
 
 