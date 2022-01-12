Европейцы вывели из Украины 23 млн куб. м газа на фоне планов правительства отнять газ у частников
Реэкспорт газа из Украины в Европу за первые 10 дней января достиг 23 млн м3 на фоне идеи правительства заставить частные компании продавать газ агрохолдингам по льготной цене.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные АО "Оператор ГТС" за 1-10 января.
Максимальный суточный объем оттока газа зафиксирован 10 января - 5,01 млн м3. До этого, среднесуточный реэкспорт составлял 2-2,5 млн м3 газа.
В 2022 года Украина является нетто-экспортер газа. На экспорт идет газ, который в Украине хранят европейские трейдеры.
По данным министра энергетики Германа Галущенко, нерезиденты владеют около 600 млн м3 газа в украинских ПХГ. Это немого меньше чем 10% всего активного газа в украинских хранилищах.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.
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Так что не там вы проблему ищите!
1. Облгазы не занимаются добычей газа. От слова вообще.
2. 90 процентов добываемого газа в Украине, а это около 20 млрд кубов-государственные. Частная газовая добыча-от силы 1,5-1,8 ярда кубов.
3. Держва "впливає на ціну'" газа. Для населения и для бизнеса, который успел власть коррумпировать.
4 Самое главное-товар стоит, сколько он стоит. Давайте власть будет регулировать продажные цены на вашу кукурузу. Вам понравиться? Если регулировать-тогда на все, включая кирзовые сапоги и валянки,потому, что в экономике, где "регулируют цены",кроме кирзовых сапог из обуви больше ничего не бывает.
Укрнафта -формально державна, але керує пан Коломойский. Питома вага Укрнафти у видобутку природнього газу- 5 відсотків!
Ах ну да, я ж забыл, он не олигарх, с Бубочкой не знаком, а посему никакой связи с Зеленским тут нет! Олигарх у нас только Порошенко...полюбому его рук дело
А газ це стратегічне паливо для країни так що дію влади та власників газосховищ можна звинуватити в зраді,диверсії та саботажі.
это какой-то зеленый маразм... даже если так можно было, то только тем кто понимает что делает, но не зеленым робингудам
Посмотрите куда приходят инвесторы,власть сперва намерено разорит прибыльные предприятия а затем их продает иностранцам по цене металолома а через месяц-два эти ,,убыточные ,,предприятия снова становятся прибыльными при таком же объеме и качестве продукции.
Почти ни один инвастор не придет в чистое поле,не построит предприятие и не выдаст продукцию.
Говорю ,,почти,, потому что есть и такие,особенно в области электроники,, которым и нужно чистое поле чтобы развернуть модульное предприятие так как и и заточены на то чтоб переносить свое производство туда ге рабсила подешевле.Но и для них откаты не отменяются.
Украина занимает первое место по атомным электростанциям на площадь страны но мы закупаем электричество.Украине вполне достаточно ресурсов для обеспечения страны газом но мы сокращаем его добычу,из 2013-го по 2021-й мы сократили добычу из 22.5 до 13-ти миллиардов только из-за того что хранить его негде так как газовые хранилища заполнены газом иностранных стран которые взяли хранилища в аренду.
В Украине все есть в достатке да только у правительств ума не хватает а страдает народ.