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Новости Война
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Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Нужно продолжать диалог с РФ для предотвращения его, - Столтенберг

Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Нужно продолжать диалог с РФ для предотвращения его, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что риск нового вооруженного конфликта в Европе реальный, поэтому важно продолжать переговоры, чтобы его предотвратить.

Об этом он сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета НАТО-Россия, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть реальный риск в отношении нового вооруженного конфликта в Европе. Поэтому так важны сегодняшние переговоры и встречи, которые запланированы на этой неделе. Потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить любой вооруженный конфликт, потому мы так четки в нашем месседже России, что мы должны садиться, говорить о существующих проблемах, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", - заявил Столтенберг.

В то же время, по его словам, союзники "передали России месседж, что если они выберут военную силу, то будут серьезные последствия – экономические, политические санкции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО может усилить присутствие на восточном фланге в случае вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

"Также важно понимать, что Украина – партнер, которому мы предоставляем политическую и практическую поддержку. Но Украина – не член НАТО. Гарантии в сфере безопасности – статья 5 – то, что мы называем "один за всех и все за одного" – применимо для членов НАТО. Поэтому мы четко заявили, что сделаем все, что необходимо, чтобы защитить всех союзников по НАТО", - добавил генсек альянса.

"Союзники заявили, что они открыты для диалога, и мы можем обсуждать многие вопросы, но мы не можем обсуждать ключевые принципы. Как, например, свободу каждой страны выбирать свой собственный путь", - детализировал Столтенберг.

По его словам, союзники "ясно дали понять, что не откажутся от своей способности защищать друг друга, в том числе с присутствием войск в восточной части Альянса".

"В то же время и Россия, и союзники по НАТО заявили о необходимости возобновить диалог и изучить график будущих встреч. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией для более подробного обсуждения, внести конкретные предложения на стол, и стремиться к конструктивным результатам", - добавил генсек.

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Среди таких предложений он назвал пути повышения транспарентности военных учений для предотвращения опасных военных инцидентов, уменьшение космических и киберугроз.

Союзники также предложили рассмотреть вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения вооружения, в том числе, для устранения взаимных ограничений на ракеты. Кроме того, страны НАТО заинтересованы в поиске путей улучшения гражданских и военных каналов связи, и возможности воссоздания соответствующих офисов в Москве и Брюсселе.

"Союзники по НАТО ясно видят перспективы прогресса в этих переговорах", - настаивает Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9984) переговоры (4961) россия (95546) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+15
Так ваш диалог с РФ и привел к конфликту и угрозе мировой войны. В 2014 Х***ло ходил как обосцаный с опущеной головой, когда с ним никто не здоровался как с прокаженным, а как только вы начали диалог, пустили его за стол переговоров, то Х***ло уже с ногами на стол залез и каждому на голову настрал.
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12.01.2022 17:07
+8
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12.01.2022 17:01
+3
І що ви зробили аби попередити цей конфлікт?
Налякали їжака голою сракою? - дуже дієво.
Дякуємо.

Поки ви ляскаєте язиком і щось там бовкаєте про підтримку - той робить свою справу.
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12.01.2022 17:11
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12.01.2022 17:01 Ответить
Так ваш диалог с РФ и привел к конфликту и угрозе мировой войны. В 2014 Х***ло ходил как обосцаный с опущеной головой, когда с ним никто не здоровался как с прокаженным, а как только вы начали диалог, пустили его за стол переговоров, то Х***ло уже с ногами на стол залез и каждому на голову настрал.
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12.01.2022 17:07 Ответить
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12.01.2022 18:34 Ответить
В том то и проблема.Тупые разговоры.А если бы конкретно по полочкам отводите войска иначе завтра крышка вашей банковской сфере вот и всё.А они заигрывают с крокодилом который жрать хочет.Европа и весь мир никак не могут понять тот менталитет что у них не работает на эту наволочь российскую.Это мы понимаем какие они отбитые и конченые.А мир думает что с ними можно разговаривать.С русскими только в морду только так они понимают по другому никак.Если по доброму они хамеют и наглеют.
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12.01.2022 23:58 Ответить
чем пуйло собирается воевать в мировой войне?
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12.01.2022 17:07 Ответить
бурятами,походу..
москвичи хер пойдут..
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12.01.2022 17:36 Ответить
І що ви зробили аби попередити цей конфлікт?
Налякали їжака голою сракою? - дуже дієво.
Дякуємо.

Поки ви ляскаєте язиком і щось там бовкаєте про підтримку - той робить свою справу.
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12.01.2022 17:11 Ответить
Они дадут рашке по яйцам! Но если рашка захватит Варшаву например... Но это надо будет обсудить с Германией...
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12.01.2022 18:32 Ответить
Диалог с рашей - риск нового военного конфликта в Европе .
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12.01.2022 17:23 Ответить
Сама завелика проблема для москалів - занадто низька промерзлість грунту й надто короткий час низьких температур грунту й повітря. Неділя-півтори низької (-5-8) - як ця напсть поїде в Україну. Прогулянки їм ніхто не обіцяє, але шкоди вони встигнуть зробити. Та їм це стане попек глотки все одно.
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12.01.2022 17:27 Ответить
Яка промерзлість? Який грунт? Зараз не Друга світова війна, ніхто на це не дивиться.
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12.01.2022 20:14 Ответить
Пора уже раздолбать маскалей.
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12.01.2022 17:35 Ответить
РАБссия встала с каленак...обожрались тушонки Рузвельта и особенно ножек Буша,котоые США начали поставлять на РАБссию с 10 февраля 1992 года... эту операцию Конгресс США тогда окрестил "Provide Hope"...
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12.01.2022 17:43 Ответить
Конечно нужно продолжать диалог. Гитлера ж удалось уговорить!
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12.01.2022 17:45 Ответить
Гитлер ни с кем и не разговаривал
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12.01.2022 17:48 Ответить
Зачем вы рассказываете ерунду? Гитлер именно что разговаривал. Очень много разговаривал. Он захватил Чехословакию без единого выстрела. Одними разговорами. Почитайте историю - это очень занимательно.
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12.01.2022 17:50 Ответить
Гитлер разговаривал только с Борманом. Если вы об этом, то да- занимательная история
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12.01.2022 17:51 Ответить
Не только с Борманом. Иногда он разговаривал с микрофоном,
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12.01.2022 18:01 Ответить
Ага. Почти как *****.
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12.01.2022 18:05 Ответить
Пока мир не раздавит эту парашинскую клоаку, она не прекратит гадить, выставляя все новые и новые требования, и европейцы, усираясь от страха, постоянно должны будут искать какие то "компромисы", для утихомиривания кацапских скотов.
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12.01.2022 17:48 Ответить
Це може зробити й одна Україна. Але не із цим президентом.
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12.01.2022 18:40 Ответить
Чтоб снизить риск не переговоры нужны а вооружение Украины до зубов.Чем больше зубы тем меньше вероятности вторжения так как ***** будет понимать что блицкригом не отделается.
Ведь уже годами страны имеющие ЯО имеют и безопастность своих стран так как ЯО является не наступательным а сдержующим фактором чего плешивый лишил Украину.
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12.01.2022 17:52 Ответить
Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе.
Нужно продолжать диалог с Германией для предотвращения его, -
премьер-министр Великобритании Чемберлен 1938 год.
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12.01.2022 18:02 Ответить
"Також важливо розуміти, що Україна - партнер, якому ми надаємо політичну та практичну підтримку. Але Україна - не член НАТО. Гарантії у сфері безпеки - стаття 5, що ми називаємо "один за всіх і всі за одного" - застосовується для членів НАТО. Тому ми чітко заявили, що ми зробимо все, що необхідно, щоб захистити всіх союзників по НАТО", - додав генсек альянсу.

четко и ясно признал что они нас сливают.
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12.01.2022 18:23 Ответить
"Союзники заявили, что они открыты для диалога, и мы можем обсуждать многие вопросы, но мы не можем обсуждать ключевые принципы. Как, например, свободу каждой страны выбирать свой собственный путь" - здесь они имели ввиду право рашки отжимать соседние территории, если эти территории не относятся к странам НАТО? Если рашка пойдет на это, НАТО открыто для диалога по этому поводу?
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12.01.2022 18:28 Ответить
Вроде умный, а дурак...
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12.01.2022 21:35 Ответить
В своё время с Гитлером заигрывали.Тоже самое и с этим подонком.Завалите его и его окружение и всё станет спокойно.Нет от эти тупые разговоры.Если бы в 2014 реагировали нормально особенно Германия не было бы этого всего.А Россию нада добивать и уничтожать политически.А Путина и его окружение валить физически.
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12.01.2022 23:54 Ответить
Примите мои уверения в глубочайшей озабоченности по этому поводу! Гадом буду!
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22.02.2022 21:39 Ответить
 
 