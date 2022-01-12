Есть риск нового вооруженного конфликта в Европе. Нужно продолжать диалог с РФ для предотвращения его, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что риск нового вооруженного конфликта в Европе реальный, поэтому важно продолжать переговоры, чтобы его предотвратить.

Об этом он сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета НАТО-Россия, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть реальный риск в отношении нового вооруженного конфликта в Европе. Поэтому так важны сегодняшние переговоры и встречи, которые запланированы на этой неделе. Потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить любой вооруженный конфликт, потому мы так четки в нашем месседже России, что мы должны садиться, говорить о существующих проблемах, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", - заявил Столтенберг.

В то же время, по его словам, союзники "передали России месседж, что если они выберут военную силу, то будут серьезные последствия – экономические, политические санкции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО может усилить присутствие на восточном фланге в случае вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

"Также важно понимать, что Украина – партнер, которому мы предоставляем политическую и практическую поддержку. Но Украина – не член НАТО. Гарантии в сфере безопасности – статья 5 – то, что мы называем "один за всех и все за одного" – применимо для членов НАТО. Поэтому мы четко заявили, что сделаем все, что необходимо, чтобы защитить всех союзников по НАТО", - добавил генсек альянса.

"Союзники заявили, что они открыты для диалога, и мы можем обсуждать многие вопросы, но мы не можем обсуждать ключевые принципы. Как, например, свободу каждой страны выбирать свой собственный путь", - детализировал Столтенберг.

По его словам, союзники "ясно дали понять, что не откажутся от своей способности защищать друг друга, в том числе с присутствием войск в восточной части Альянса".

"В то же время и Россия, и союзники по НАТО заявили о необходимости возобновить диалог и изучить график будущих встреч. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией для более подробного обсуждения, внести конкретные предложения на стол, и стремиться к конструктивным результатам", - добавил генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО, - Столтенберг

Среди таких предложений он назвал пути повышения транспарентности военных учений для предотвращения опасных военных инцидентов, уменьшение космических и киберугроз.

Союзники также предложили рассмотреть вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения вооружения, в том числе, для устранения взаимных ограничений на ракеты. Кроме того, страны НАТО заинтересованы в поиске путей улучшения гражданских и военных каналов связи, и возможности воссоздания соответствующих офисов в Москве и Брюсселе.

"Союзники по НАТО ясно видят перспективы прогресса в этих переговорах", - настаивает Столтенберг.