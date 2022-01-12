РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3160 посетителей онлайн
Новости
12 762 30
коррупция (8452) ГБР (2812) Бюро экономической безопасности (204)

Задержанный ГБР сотрудник БЭБ подал рапорт об уходе из Бюро еще две недели назад

Задержанный ГБР сотрудник БЭБ подал рапорт об уходе из Бюро еще две недели назад

Лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия ГБР, не является сотрудником Бюро экономической безопасности. 27 декабря 2021 года им был подан рапорт об увольнении.

Об этом сообщает пресс-службу БЭБ, информирует Цензор.НЕТ.

"Об информации, распространяемой в сети интернет и других мессенджерах, сообщаем следующее. По имеющейся информации, причиной проведения ГБР процессуальных мероприятий стали противоправные действия лица, никоим образом не связанные с текущей деятельностью БЭБ. Отметим, что соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия, было уволено согласно статье 38 Кодекса законов о труде Украины на основании рапорта об увольнении, поданном им 27 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист Евгений Плинский сообщил, что бывший сотрудник Бюро экономической безопасности являлся посредником при передаче откатов руководству КП "Киевзеленстрой" и задержан ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало сотрудника БЭБ Бордюгова при передаче 1,7 млн ​​грн "отката" руководству "Киевзеленстроя", - журналист Плинский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Если бы фио в СМИ не опубликовали, то продолжил службу с повышением.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:11
+21
У них там на всех рапорты без даты уже заготовлены. Чтобы даже не париться.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:13
+19
Рапорт без даты.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оказывается не только реки вспять поворачивать можно.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:09 Ответить
Если бы фио в СМИ не опубликовали, то продолжил службу с повышением.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:11 Ответить
І як вони так встигають?
показать весь комментарий
12.01.2022 17:11 Ответить
Рапорт без даты.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:14 Ответить
У них там на всех рапорты без даты уже заготовлены. Чтобы даже не париться.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:13 Ответить
заднім числом???
пам,ятаєте висловлювання?
А ШО, ТАК МОЖНА????? було.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:14 Ответить
В тих підрозділах МВС де є ризик попати з баблом чи на бабло..це практикується з радянських часів.Отримав посаду і пишешь одразу заяву на звільнення без дати але з пидписом.і в сейф керівнику І ти ,,под колпаком" як казав групенфюрер СС Мюлер )))
показать весь комментарий
12.01.2022 19:27 Ответить
згоден.
от тому і живем хреново
показать весь комментарий
12.01.2022 19:30 Ответить
обирали б як шерифа, громадою, свого, з правом звільнити рішенням якоїсь кількості громадян при явній підставі, все було б по другому. а так, приїхало якесь х...йло за погонами, рвануло очко, поїхало на підвищення.
крайніх хрен знайдеш.
показать весь комментарий
12.01.2022 19:34 Ответить
барига падбросіл!
показать весь комментарий
12.01.2022 17:18 Ответить
Ці фокуси з "уволіть заднім чіслом!" при бажанні легко розкриваються...Тільки от бажання пропадає одночасно з "увольняємим"...
показать весь комментарий
12.01.2022 17:21 Ответить
У шефа БЭБ шесть квартир и "Рендж Ровер" - вот сотрудники и ходют по стране с протянутой рукой !
Одного списали, но система продолжает собирать дань !!!
показать весь комментарий
12.01.2022 17:24 Ответить
И что что уволился? Бывших ментов не бывает, оно такое же гнилое было и при кресле,таким и осталось.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:36 Ответить
Странно, что не "убился ап стену" при "попытке к бегству"...
Впрочем "рядовая сумма и не проходная пешка", за пару дней компенсируют...

Я один "ахриневаю" от сумм взяток и откатов, в то время, как страна катится в пропасть или поэтому и катится???
показать весь комментарий
12.01.2022 17:38 Ответить
скажут - аж в том году.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:39 Ответить
и что? следствие в тупике???
показать весь комментарий
12.01.2022 17:42 Ответить
Да кто бы в этом сомневался,оказывается не только в ментуре ,,увольняют,,задним числом.Хорошо хоть в декрет не ушел.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:47 Ответить
мне нравиться это шапито как все превратилось в квартал 95 вдруг уволился 27 числа паяный подполковник поймали в декретном отпуске просто это стадо чиновников во главе глав шутом превратило страну в дешевый гнилой цирк где никто из них не за что не отвечает а гребут в10 рук из бюджета скоро вслед за продуктовыми картами ведут на бензин на электроэнергию и на воздух тоже
пора гнать эту коррозию которая разъедает по бес пределу эту страну
показать весь комментарий
12.01.2022 17:53 Ответить
Конечно-конечно , кто бы сомневался
показать весь комментарий
12.01.2022 17:53 Ответить
Хаха, старое доброе увольнение задним числом.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:54 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 18:01 Ответить
Могли звільнити і 27 грудня 2020 р. А міг вже й від передозу померти. Все в їхніх руках.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:05 Ответить
Это театр абсурда.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:09 Ответить
Це уже перебор . 27 грудня проходять усі начислення і 13 и преміі і всі зашквари і що хороший . і розумний і душа компанії. Хто знає книгу наказів , то там всігда оставляли місце для запису , і записували під наказом літери , - А Б В Г.... А ввік єлектроніки просто Вставили , головне щоб рік був Другий.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:14 Ответить
Как вовремя его уволили!
показать весь комментарий
12.01.2022 18:28 Ответить
лицо уволилось ?)) а ноги остались ? рукав буфете.. зомби блин)
показать весь комментарий
12.01.2022 19:11 Ответить
раз в місяць, в кінці, видається наказ по особовому складу. Останній наказ був 27 грудня 2021 року, там просто дописали. Йому нічого не буде, бо він не тільки посередник але і контролер від БЕБу, для того щоб потім не артачився керівник КП -вони тягнуть, не хочуть нести і т.д. Все це так званий оперативний контроль, а тепер вже зайвий рот появився - гарики Сухачева. Порішають, не впервой.
показать весь комментарий
12.01.2022 19:36 Ответить
Зате в елітному БЕБі мінімальна зарплата інспектора з нуля 65 000 грн. Але там такі доброчесіні кадри, яким цієї суми на один день маловато буде, от і підробляють. А в поліції опер з нуля отримує біля 9 000 грн., на більше держава не має грошей.
показать весь комментарий
12.01.2022 20:09 Ответить
Звільнили заднім числом
показать весь комментарий
12.01.2022 20:43 Ответить
Для того и БЕБ создан. Для того Милованов и конкурс проводил, чтобы сумели уволить, как только поймали, но задержать не успели.
показать весь комментарий
12.01.2022 23:29 Ответить
 
 