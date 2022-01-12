Задержанный ГБР сотрудник БЭБ подал рапорт об уходе из Бюро еще две недели назад

Лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия ГБР, не является сотрудником Бюро экономической безопасности. 27 декабря 2021 года им был подан рапорт об увольнении.

Об этом сообщает пресс-службу БЭБ, информирует Цензор.НЕТ.

"Об информации, распространяемой в сети интернет и других мессенджерах, сообщаем следующее. По имеющейся информации, причиной проведения ГБР процессуальных мероприятий стали противоправные действия лица, никоим образом не связанные с текущей деятельностью БЭБ. Отметим, что соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия, было уволено согласно статье 38 Кодекса законов о труде Украины на основании рапорта об увольнении, поданном им 27 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист Евгений Плинский сообщил, что бывший сотрудник Бюро экономической безопасности являлся посредником при передаче откатов руководству КП "Киевзеленстрой" и задержан ГБР.

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