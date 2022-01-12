Есть сферы, в которых США могут работать с Россией и добиваться прогресса, – Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты и Россия могут работать в некоторых областях и добиваться прогресса. При этом она добавила, что предложения готовы обсуждать подробно в любое время.
Об этом она отметила сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть сферы, в которых мы можем работать с Россией и добиваться прогресса", – заявила она.
По ее словам, на переговорах в Женеве американская сторона выдвинула ряд таких предложений и готова обсуждать их подробнее и в любое время.
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