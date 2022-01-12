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Есть сферы, в которых США могут работать с Россией и добиваться прогресса, – Шерман

Есть сферы, в которых США могут работать с Россией и добиваться прогресса, – Шерман

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты и Россия могут работать в некоторых областях и добиваться прогресса. При этом она добавила, что предложения готовы обсуждать подробно в любое время.

Об этом она отметила сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть сферы, в которых мы можем работать с Россией и добиваться прогресса", – заявила она.

По ее словам, на переговорах в Женеве американская сторона выдвинула ряд таких предложений и готова обсуждать их подробнее и в любое время.

Читайте также: Россия должна сделать выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями, – представительница США на переговорах Шерман

Автор: 

переговоры (4961) россия (95546) США (26672) Шерман Венди (27)


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Топ комментарии
+5
Стартап "чехлы для моторолы"
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12.01.2022 17:33
+4
И в чём ? Разве что , стадо пора загнать в стойло .
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12.01.2022 17:20
+4
Медицинская программа - "Влияние мельдония на организм человека".
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12.01.2022 17:20
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Заготовка рогов и копыт
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12.01.2022 17:17 Ответить
Памятники архитектуры из коровьего навоза.
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12.01.2022 17:18 Ответить
И в чём ? Разве что , стадо пора загнать в стойло .
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12.01.2022 17:20 Ответить
Ремонт сантехники в условиях невесомости.
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12.01.2022 17:21 Ответить
Медицинская программа - "Влияние мельдония на организм человека".
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12.01.2022 17:20 Ответить
Нема сфери, в яких США можуть працювати з Росією і домагатися прогресу - доведено історією.
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12.01.2022 17:22 Ответить
Стартап "Настойка боярышника".
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12.01.2022 17:23 Ответить
Стартап "мангал танкиста".
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12.01.2022 17:28 Ответить
Посмею немного поправить: "мангал для рабссейского танкиста не выходя из самого мангала"
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12.01.2022 19:15 Ответить
Стартап "чехлы для моторолы"
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12.01.2022 17:33 Ответить
У Шерман большой опыт общения с бедными слоями населения в штатах. Думаю её слова поймут в Московии. Должны дойти.
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12.01.2022 17:53 Ответить
Да. Например дать люлей зарвавшейся бензоколонке
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12.01.2022 18:14 Ответить
Nado grazdanam rosiji nedavat nekakix viz na zapad,a te sto tam zyvut deportirovat domoj,eto dlia nacala peregovorov
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12.01.2022 19:22 Ответить
 
 