Россия должна сделать выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями, – представительница США на переговорах Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман предложила России выбор между деэскалацией с дипломатией и конфронтацией с последствиями.
Об этом Шерман отметила сегодня на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это Россия должна сделать стартовый выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями", – заявила Шерман.
Она также отметила, что союзники надеются, что Россия выберет мир и безопасность.
Шерман добавила, что США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией. Она подчеркнула, что сам факт, что РФ на встрече с НАТО не отклонила идею дальнейших консультаций и попросила время на оценку предложения - позитивное развитие событий.
Топ комментарии
+12 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий12.01.2022 17:36
+11 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий12.01.2022 17:46
+8 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий12.01.2022 17:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
она не родственница генерала Шермана,
в честь которого был назван танк
вони ж не підсудні та не відповідальні через стан свого здоров,я
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4733379610060867?__cft__[0]=AZUxaV9slpA6GGoHYkT7aSpeReHjGV5V2PshAR8gZjgAhg0qSFVCBwIFH-U4zpBMKZRCoOOozmXjyI0S-25h4Dpkc0KOlN_wcBe1NOHGX7DjpdW9WMUNXUvLV6SxPpaMGE8&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Браття і сестри!
Ванюшки розпочинають великі військові навчання на кордонах України. Це може означати останні приготування до вторгнення.
Український уряд не встигне здійснити масову мобілізацію.
Територіальна оборона відсутня.
Тому варто вже зараз гуртуватися навколо добровольчих відділів і патріотичних організацій, які мають воєнний досвід і будуть чинити опір окупантам.
Християнам доцільно звертатися до Братства, відбувати в його лавах необхідне навчання, залагодження й в подальшому воювати в лавах наших націонал-християнських ланок.
Нині Братство допомагає ЗСУ та добровольчим відділам.
В разі нового вторгнення Братство взаємодіятиме з ними й продовжить опір у випадку поразки армії й краху влади.
Дави их, Шерман!