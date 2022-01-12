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Россия должна сделать выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями, – представительница США на переговорах Шерман

Россия должна сделать выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями, – представительница США на переговорах Шерман

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман предложила России выбор между деэскалацией с дипломатией и конфронтацией с последствиями.

Об этом Шерман отметила сегодня на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это Россия должна сделать стартовый выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями", – заявила Шерман.

Она также отметила, что союзники надеются, что Россия выберет мир и безопасность.

Шерман добавила, что США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией. Она подчеркнула, что сам факт, что РФ на встрече с НАТО не отклонила идею дальнейших консультаций и попросила время на оценку предложения - позитивное развитие событий.

Читайте также: Шерман доложила представителям ЕС о результатах переговоров США и РФ о "гарантиях безопасности"

Автор: 

переговоры (4961) россия (95546) США (26672) Шерман Венди (27)


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Топ комментарии
+12
хто Вам, дебілам казав, чи де Ви недоумки бачили, що б хтось, десь, колись домовився з психічно хворими людьми????????????
вони ж не підсудні та не відповідальні через стан свого здоров,я
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12.01.2022 17:36
+11
Хватит уже уговаривать дикарей. Уже 8 лет как их пора бить. Ногами по рылу, они по-другому не понимают.
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12.01.2022 17:46
+8
Дави ватную нечисть ,никакой пощады !!!
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12.01.2022 17:30
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Дави ватную нечисть ,никакой пощады !!!
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12.01.2022 17:30 Ответить
хорошая женщина !!!
она не родственница генерала Шермана,
в честь которого был назван танк
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12.01.2022 18:42 Ответить
что, только однофамилица ?
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12.01.2022 18:47 Ответить
І перше і друге.
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12.01.2022 17:51 Ответить
хто Вам, дебілам казав, чи де Ви недоумки бачили, що б хтось, десь, колись домовився з психічно хворими людьми????????????
вони ж не підсудні та не відповідальні через стан свого здоров,я
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12.01.2022 17:36 Ответить
Согласен, но с одним "НО". Не стоит пенять на партнеров Украины, когда за сегодняшнего зеледента стыдно, даже несмотря что я за него не голосовал и до самого второго тура не верил что у нас в стране окажется 73% откровенных идиотов.
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12.01.2022 19:07 Ответить
Московия взяла паузу на подумать: как сохранить свою физиономию и что выторговать.
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12.01.2022 17:37 Ответить
Рыло ********* не имеют даже физиономии (с)
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12.01.2022 19:26 Ответить
Хватит уже уговаривать дикарей. Уже 8 лет как их пора бить. Ногами по рылу, они по-другому не понимают.
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12.01.2022 17:46 Ответить
Смицький, новий акк?
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12.01.2022 18:50 Ответить
Леди Шерман , как танк "Шерман" , прошла по российским дипломатическим "окопам" ! Солдатьі Путина из МИД и МО сейчас откапьіваются и рассказьівают , что они не испугались . Но галифе стирают...😂
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12.01.2022 17:52 Ответить
русский, а шо такое "путин"?
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12.01.2022 17:54 Ответить
"Американский" , а по существу ? 😜
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12.01.2022 17:56 Ответить
Так я по существу, русский. Московитским пропагандонам запрещено называть фюрерка русни ******. Вам за это срок.
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12.01.2022 18:00 Ответить
Максим, пишите пожалуйста "*****" с большой буквы. Это всё-таки президент соседней страны, а не обычный россиянин.
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12.01.2022 18:45 Ответить
Много чести.
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12.01.2022 18:49 Ответить
;Івашин;- бот Подляка.
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12.01.2022 18:52 Ответить
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4733379610060867?__cft__[0]=AZUxaV9slpA6GGoHYkT7aSpeReHjGV5V2PshAR8gZjgAhg0qSFVCBwIFH-U4zpBMKZRCoOOozmXjyI0S-25h4Dpkc0KOlN_wcBe1NOHGX7DjpdW9WMUNXUvLV6SxPpaMGE8&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·



Браття і сестри!

Ванюшки розпочинають великі військові навчання на кордонах України. Це може означати останні приготування до вторгнення.

Український уряд не встигне здійснити масову мобілізацію.

Територіальна оборона відсутня.

Тому варто вже зараз гуртуватися навколо добровольчих відділів і патріотичних організацій, які мають воєнний досвід і будуть чинити опір окупантам.

Християнам доцільно звертатися до Братства, відбувати в його лавах необхідне навчання, залагодження й в подальшому воювати в лавах наших націонал-християнських ланок.

Нині Братство допомагає ЗСУ та добровольчим відділам.

В разі нового вторгнення Братство взаємодіятиме з ними й продовжить опір у випадку поразки армії й краху влади.
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12.01.2022 18:21 Ответить
Тут выбор очевиден. Конечно конфронтация с последствиями. Тем более, что никаких последствий не будет.
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12.01.2022 18:32 Ответить
А может госпожа Шерман скажет как без войны изгнать мокшан из окупированых територий Украины при том что мокшане на украинской територии еще и убивают наших воинов?Дипломаия здесь безсильна только силовые методы.Если за 9 лет никакие переговоры не подействовали то и за 100 лет не подействуют.
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12.01.2022 19:02 Ответить
у нас не была официально объявлена война, подготовка не ведется - у нас АТО с террористами, ты вообще о чем?
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12.01.2022 19:38 Ответить
А ведь терористов во всем мире уничтожают,тогда почему нам запрещают это делать?Почему мировые переговорщики не спросят ***** что он будет делать из терористами захватившими мокшанскую територию?Тогда его ответ будет для Украины руководством к действию.
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12.01.2022 19:44 Ответить
Шерман молодец! Нах послала, а россияне пошли обтекать.

Дави их, Шерман!
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12.01.2022 20:31 Ответить
 
 