Россия должна сделать выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями, – представительница США на переговорах Шерман

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман предложила России выбор между деэскалацией с дипломатией и конфронтацией с последствиями.

Об этом Шерман отметила сегодня на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это Россия должна сделать стартовый выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями", – заявила Шерман.

Она также отметила, что союзники надеются, что Россия выберет мир и безопасность.

Шерман добавила, что США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией. Она подчеркнула, что сам факт, что РФ на встрече с НАТО не отклонила идею дальнейших консультаций и попросила время на оценку предложения - позитивное развитие событий.

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