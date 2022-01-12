РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12555 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 564 25

Россия не вправе диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств, - Кличко

Россия не вправе диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств, - Кличко

Помощь западных партнеров в усилении обороноспособности Украины, развитии ее энергетической независимости и экономической устойчивости – это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия поняла высокую цену вторжения в Украину. Украинцы готовы себя защищать, но мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны западным партнерам за соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Но дипломатические усилия должны быть подкреплены другими мерами. В частности, продлением и углублением санкций против России. Также Украине нужна помощь в усилении ее обороноспособности, развитии энергетической независимости и экономической устойчивости страны. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия уже сегодня понимала высокую цену для нее вторжения в Украину. Украинцы готовы защищать себя. Но мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности", - заявил Кличко.

Он отметил, что требования России на переговорах в Женеве, поданные в пренебрежительной и безапелляционной форме, свидетельствуют о том, что руководство этого государства не настроено на диалог. Цель Кремля – найти повод для обвинения США, ЕС и НАТО в срыве переговорного процесса, чтобы оправдать свое агрессивное поведение на границах Украины, считает Кличко.

Лидер "УДАРа" подчеркнул, что никаких компромиссов относительно внешнего курса Украины быть не может.

"Россия не имеет права диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств. Украина однозначно заявила о своем стремлении стать частью европейского и евроатлантического сообществ. Европейский вектор развития – не выбор украинской власти, а выбор украинского народа. Сегодня уровень поддержки украинцами движения в ЕС и НАТО достиг своего исторического максимума и продолжает расти. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Поэтому никаких компромиссов по внешнему курсу Украины быть не может – наш курс не зависит и не должен зависеть от воли третьих стран", - заявил Кличко.

Автор: 

Кличко Виталий (4640) россия (95546) УДАР (916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Той випадок, коли улюблений об'єкт жартів і пародій ЗЄшмарклі, зі своїми заявами виглядає набагато доречнішеніж сам преЗЄдент.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:42
+12
Це як раз Зєгідрант так і не спромігся за 2,5 роки сказатихто напав на Україну.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:47
+10
Не ,не верю ,не мог Кличко выговорить такой текст ...
показать весь комментарий
12.01.2022 17:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не ,не верю ,не мог Кличко выговорить такой текст ...
показать весь комментарий
12.01.2022 17:39 Ответить
👍
показать весь комментарий
12.01.2022 17:41 Ответить
Це як раз Зєгідрант так і не спромігся за 2,5 роки сказатихто напав на Україну.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:47 Ответить
Ой, предидущий гидрант везде волал, что Россия, но подписал "Минск", где Россия не является стороной конфликта и поставил Медведчука наблюдателем! Что слова.....
показать весь комментарий
12.01.2022 19:30 Ответить
Главное то, что я не сомневаюсь что Кличко с этим текстом согласен и поставил свое имя под ним, в отличии от Президента Украины, который только и может под хихи-хаха юлить и ничего толком не говорить, одни прикольчики.

А чего удивляться, "Сваты" на первом месте на ТВ в раше, гешефт крутится - лаве мутится.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:06 Ответить
Посмотрите его последнюю встречу с Яниной. Сразу оцените кто идиот и не может связать два слова.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:12 Ответить
Отморозки Квартала Зеленского поливали грязью Порошенко и Кличко, чтобы дать дорогу тем, кто косил от Армии. Добились .....
Сегодня, отморозки тиражируют грязь от Властей, чтобы преградить дорогу Порошенко и Кличко к Президентству....
показать весь комментарий
12.01.2022 18:57 Ответить
Той випадок, коли улюблений об'єкт жартів і пародій ЗЄшмарклі, зі своїми заявами виглядає набагато доречнішеніж сам преЗЄдент.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:42 Ответить
Путем долгих тренировок и слона можно научить по канату в цирке ходить!
показать весь комментарий
12.01.2022 18:47 Ответить
А почему зезидент отмалчивается? Не комментирует важные решения, не благодарит за поддержку НАТО и Штаты? На островах интернет закончился? Оно не в курсе
показать весь комментарий
12.01.2022 17:56 Ответить
Оно ему надо? Оноустало
показать весь комментарий
12.01.2022 18:13 Ответить
Оно опять где-то оманит после буквельничанья, к февралю вынырнет из коматоза от очередного передоза.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:49 Ответить
В чем поддержка? В том, что главная страна ЕС запускает с рашей СП-2, а в штатах сенат провалил голосвание за санкции против СП-2? В том, что Афганистану выделяли сотни миллиардов на помощь, а нам 200 лямов и с трудом несколько десятков джавелинов? В том, что Британия дает нам кредиты на покупку у нее же списанных катеров? В том, что нас так и не приняли в НАТО? Охренеть поддержка, спасибо вам, благодетели!
показать весь комментарий
12.01.2022 19:42 Ответить
Кличко будет лучшим Президентом !
показать весь комментарий
12.01.2022 19:08 Ответить
Ну да, после предыдущих хуже уже точно не будет.
показать весь комментарий
12.01.2022 19:43 Ответить
даже бревно после зеленского будет лучшим президентом. Бревно хотя бы не будет вредить, как Зеленский
показать весь комментарий
12.01.2022 21:59 Ответить
Надо блокировать отморозков, которые поливают грязью , политиков, которые могут вывести Украину из тупика, куда загнала власть страну.
Сегодня, это могут сделать три политика: Порошенко, Кличко, Разумков....
Если сравнить их интервью и Зеленского, то уровень интеллекта Зеленского, ниже плинтуса...
Зеленский привык говорить заученный текст, поэтому он не может работать Президентом...
показать весь комментарий
12.01.2022 19:08 Ответить
ніт. розумков і тільки розумков, мля.
показать весь комментарий
12.01.2022 21:19 Ответить
от ты то чего вылез ?) два слова толком связать не в силах, но нет - лезет..
показать весь комментарий
12.01.2022 19:10 Ответить
Капитан очевидность) но молчал до последнего)
показать весь комментарий
12.01.2022 19:26 Ответить
Он уже разобрался какой сейчас год?
показать весь комментарий
12.01.2022 19:43 Ответить
А що каже мер Шепетівки?
показать весь комментарий
12.01.2022 19:47 Ответить
Виталя скажет как завяжет.
Мэры Москвы и Вашингтона насторожились.
показать весь комментарий
12.01.2022 20:20 Ответить
Это говорил он или дублер?
показать весь комментарий
12.01.2022 21:37 Ответить
 
 