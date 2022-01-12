С 23 декабря ждем ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителя конкурса на руководителя САП, - глава комиссии Коваль
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя с 23 декабря ждет ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.
Об этом заявила глава комиссии Екатерина Коваль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам главы, комиссия уже готова направить представление о назначении лучших кандидатов, но для этого необходимо выполнить "процедурную формальность", прописанную в законе о прокуратуре.
Коваль говорит, что еще 23 декабря конкурсная комиссия направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне. Пока ответа нет.
"Без получения подтверждений, то есть не соблюдая требования Закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!", - заявила глава конкурсной комиссии.
Коваль добавила, что лучшие кандидаты обладают "отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели, а также профессиональной компетентности".
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все гарно....
П.С.
Рука так и тянется написать не "ОГ", а "ОПГ"......
то вместе это и есть ОПГ.
А ще не затверджено розмір ноги, члена, об'єм пуза, ну там багато чого можна підбити під критерії свого прокурора.