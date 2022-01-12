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С 23 декабря ждем ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителя конкурса на руководителя САП, - глава комиссии Коваль

С 23 декабря ждем ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителя конкурса на руководителя САП, - глава комиссии Коваль

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя с 23 декабря ждет ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

Об этом заявила глава комиссии Екатерина Коваль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам главы, комиссия уже готова направить представление о назначении лучших кандидатов, но для этого необходимо выполнить "процедурную формальность", прописанную в законе о прокуратуре.

Коваль говорит, что еще 23 декабря конкурсная комиссия направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне. Пока ответа нет.

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"Без получения подтверждений, то есть не соблюдая требования Закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!", - заявила глава конкурсной комиссии.

Коваль добавила, что лучшие кандидаты обладают "отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели, а также профессиональной компетентности".

Автор: 

конкурс (1142) САП (2065) Офис Генпрокурора (2470)


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Топ комментарии
+5
Зебилы совсем не палятся=) Дураки всегда думают, что они самые хитрые. Даннинг-Крюгер
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12.01.2022 17:59
+3
ПДРСи
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12.01.2022 18:04
+3
ну если взять сбу прокуратуру и рнбо с людьми зеленского,
то вместе это и есть ОПГ.
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12.01.2022 18:05
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А чому 23 грудня ? Це якого року, 2024 ?
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12.01.2022 17:58 Ответить
А чекаєм з якого року 2021 чи з 2018 ?
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12.01.2022 18:01 Ответить
Зебилы совсем не палятся=) Дураки всегда думают, что они самые хитрые. Даннинг-Крюгер
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12.01.2022 17:59 Ответить
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12.01.2022 18:01 Ответить
моня просрав мізки світові спільноті 1,5 роки тепер ще ця ....єда річок подумає
все гарно....
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12.01.2022 18:02 Ответить
По ходу, пани Ирина с "ОГ" еще не протрезвела!
П.С.
Рука так и тянется написать не "ОГ", а "ОПГ"......
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12.01.2022 18:02 Ответить
ну если взять сбу прокуратуру и рнбо с людьми зеленского,
то вместе это и есть ОПГ.
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12.01.2022 18:05 Ответить
ПДРСи
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12.01.2022 18:04 Ответить
Ждем новое руководство САП и новое уголовное дело против татарова , шутка, у Зе тварей все впереди , а пока пусть думают что они непотопляемые .
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12.01.2022 18:46 Ответить
Коваль каже, що іще 23 грудня конкурсна комісія направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Наразі відповіді немає.
А ще не затверджено розмір ноги, члена, об'єм пуза, ну там багато чого можна підбити під критерії свого прокурора.
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12.01.2022 19:42 Ответить
17.01 ....и никто ничего спрашивать не будет... даже зеленая шмаркля...
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12.01.2022 20:16 Ответить
 
 