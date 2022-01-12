Некоторые предложения России неприемлемы, по другим возможен диалог - замгоссекретаря США Шерман
США согласны на дальнейшие контакты с РФ, но некоторые из предложений Москвы являются неприемлемыми, по другим возможен диалог.
Об этом заявила первый заместитель госсударственного секретаря США Уэнди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сказали россиянам: некоторые вещи, которые вы представляете на рассмотрение, изначально обречены на провал. Мы не согласимся с тем, что НАТО не может расширяться дальше, мы не согласимся вернуться к 1997 году (к границам НАТО 1997 года - ИФ). Мы не согласимся, что все, что есть в Европе, должно уйти из Европы. Но есть многое, где мы можем работать вместе", - сказала Шерман на пресс-брифинге по итогам заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе.
В частности, она упомянула снижение риска конфликтов и режим контроля над вооружениями. "Мы сказали российской делегации, что мы готовы обсуждать эти идеи более детально в любое время", - добавила замгоссекретаря.
При этом она отметила, что США и их союзники по НАТО солидарны в ответе на некоторые основные российские предложения, "которые просто изначально не имеют шансов на успех". "Вместе США и наши союзники по НАТО ясно заявили: мы не захлопнем двери политики открытых дверей НАТО - политики, которая всегда была центральной для альянса НАТО, как оборонного альянса", - сказала Шерман.
Она подчеркнула, что это является суверенным правом страны - прийти к НАТО и заявить о желании присоединиться к Альянсу.
Замгоссекретаря добавила, что США готовы к новым контактам с РФ. Она пообещала, что Вашингтон проанализирует контакты с РФ, состоявшиеся на этой неделе. По словам Шерман, США при этом будут координироваться и делиться выводами с партнерами по НАТО, с ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
будут уступки???
с какого хрена?
нах..й с крыма, нах..й с донбаса, компенсация в более триллиона грн.
потом диалог.
или за нас без нас уже порешали-поделили?
Вот и вынуждены наши партнеры решать украинские вопросы без тупой подставки в виде клована под кремлёвским агентом Дерьмаком.
Є ЕРЕФІЯ ( РФ ) , тобто "Россійская Фєдєрація" - це юридична теперішня назва цієї країни , або ж Мошковія ( Мошковскоє царство ) - це юридична давня назва цієї країни ...
не реагувати на їх слова, нічого про них не казати. Коли вони якусь лажу говорять - не реагувати, макаки в клітках також багато що цінного говорять, але ж ми не обговорюємо це.
И даже газа еще больше бы прокачивал через Украину
Будет русский золотом.
Є ЕРЕФІЯ ( або МОШКОВІЯ ) . Відповідно є ЕРЕФЦІ , або МОШКОВІТИ .
переименовали?
Страны Китай не существует больше
не на одном языке,каждый называет
по-другому.
///
Бандеровцы-надомники из Сибири обвиняют Россию в «геноциде украинцев»
Сегодня
19:10
Находящееся в Омске общество охраны украинской культуры «Збiжжя» («Зерно») приняло участие в общеукраинской акции в память о жертвах «геноцида украинского народа» в СССР. Украинские фольклористы из Сибири полностью разделяют идеологическую установку Киева об «идущей с 2014 года войне Российской Федерации против Украины».
«Как и в советские годы, российская власть продолжает арестовывать и держать в застенках украинцев и крымских татар, которые выступают против агрессии Кремля в Украине и оккупации Крыма и Донбасса. В поддержку заложников Кремля и их родных мы - активисты Семейного клуба по сохранению украинской культуры и языка "Збiжжя" (Омск, РФ), Товарищества поддержки Украины (Латвия), бывшие украинские узники российских тюрем - записали видео со стихами Тараса Шевченко, Василия Стуса и Шекира Селима», - говорится в обращении участников этой стихотворной антироссийской акции.
Общество украинской культуры в Омске создала в 2014 году семья граждан России украинского происхождения. Все они - украинские националисты. Глава семьи Андрей Кука - сын репрессированных в советские годы украинских националистов из Прикарпатья, которые потом осели в Сибири. Родители матери семейства Дарьи Куки приехали в Сибирь из Украинской ССР, до этого проработав на Чукотке. Андрей и Дарья Кука вовлекли в украинский национализм своего сына Гришу, когда мальчик еще учился в младших классах. В этом деструктивном деле, которое карается российскими законами, участвуют дедушка и бабушка Гриши, Юрий Немиш и Лидия Близнова. Юрий Немиш в советские годы был осужден за украинский национализм.
В 2016 году омич Гриша Кука, которому тогда было 8 лет, послал свой рисунок на проходивший в Киеве общеукраинский детский «патриотический» конкурс «Где я, там и мой флаг». Своим родным флагом юный россиянин, само собой, посчитал желто-голубой флаг Украины.
Украинская семья из Омска в мае 2015 года провела в своем городе «парад вышиванок», куда вовлекла некоторых сибиряков украинского происхождения, украинских национальных активистов. До 2020 года в Омске действовал антироссийский Центр украинской культуры «Серый Клин», бенефициаром которого, помимо властей Украины, была неправительственная организация из Канады «Всемирный конгресс украинцев» (иностранная НПО, признана нежелательной в РФ). В конце августа 2020 года Омский областной суд ликвидировал «Серый Клин» за многочисленные нарушения российского законодательства. На судебном заседании в качестве общественного защитника «Серого Клина» присутствовал советник посла Украины в России Вадим Бондарчук. Свою принадлежность к МИД Украины украинский дипломат предусмотрительно скрыл, когда был в Омске. Примечательно, что руководил «Серым Клином» экс-единоросс и бывший владелец строительной компании из Омска Сергей Винник.
Пока «Серый Клин» работал в Омске, семейный клуб сторонников ОУН-УПА (организация запрещена в РФ) «Збiжжя» участвовал во всех мероприятиях организации. Юный Григорий Кука был «гвоздем» многих программ «Серого Клина». После закрытия «Серого Клина» очаги насаждения русофобии через украинский национализм переместились в семьи активистов «Серого Клина» - под видом этнокультурных неформальных обществ. Помимо агитации, украинские национал-активисты из Сибири шьют национальные костюмы и кукол-мотанок (домашний оберег от злых духов в селах Западной Украины. - EADaily), производят другие поделки, сохраняют украинский фольклор. Естественно, что в этих культурных ячейках культивируют идеологию ОУН-УПА.
Вызывает обеспокоенность, что эта домашняя пропаганда бандеровщины в Сибири имеет до сих пор поддержку от российских общественных организаций и некоторых российских чиновников. В 2015 году, когда семья бандеровцев из Омска ездила в Новосибирск на открытие памятника Тарасу Шевченко (Кобзарь значительно старше города Новосибирска), бандеровцев-надомников принимал глава Национально-культурной автономии (НКА) украинцев Новосибирска Владимир Паук. По инициативе Паука и его коллег по НКА в декабре 2021 года новосибирский сквер имени Кирова переименовали в честь Тараса Шевченко.
Многие жители Новосибирска увидели в этом ползучую украинизацию региона, с возможной целью культивирования сепаратистских настроений по примеру «суверенного» Татарстана. У новосибирцев возникло подозрение, что мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть с помощью давно умершего ненавистника «москалей» занимается политическим популизмом. Дескать, Шевченко был за свободу народов России от царской власти, Новосибирск - город вольных сибиряков, а федеральный центр - «наследники ненавидимого Шевченко царизма»…Руководство НКА украинцев входит в комиссию по межнациональным отношениям при мэрии Новосибирска. Отец мэра Новосибирска - этнический украинец, но сам Локоть считает себя русским.
12-14 января 1972 года по доносам от украинских советских литераторов Владимира Яворивского, Дмитрия Павлычко и Ивана Драча КГБ УССР провел по Украине аресты литературных диссидентов-шестидесятников. Среди арестованных в Киеве был известный украиноязычный поэт Василий Стус, во Львове арестовали журналиста Вячеслава Чорновила - впоследствии лидера «Народного руха», кандидата в президенты Украины в 1991 году. Также были арестованы киевские студенты, которые расклеивали по Киеву листовки в поддержку литераторов. 12 января на Украине - День политического заключенного. В эту категорию власти Незалежной с 2014 года включают арестованных властями России граждан Украины, совершивших преступления против государственности и народа Российской Федерации.
Российским «патриотам Украины», которые в унисон с официальным Киевом оскорбляют Россию и россиян, неплохо знать некоторые вещи из истории с «шестидесятниками». Яворивский, Павлычко и Драч, посадившие «шестидесятников» в тюрьму при Брежневе, на закате горбачевской перестройки мгновенно перекрасились из пламенных коммунистов в бандеровцев. Дмитрий Павлычко в юные годы стал сексотом КГБ УССР не из идейных соображений, а из страха, что его отправят в ГУЛАГ за членство в ОУН-УПА. Василий Стус, безусловно талантливый поэт и переводчик, считал Яворивского, Павлычко, Драча литературными бездарностями и двурушниками-подлецами.
Такого же мнения про Павлычко, Яворивского, Драча был Вячеслав Чорновил. Чорновил презирал своего соперника на выборах президента Украины в 1991 году Леонида Кравчука за то, что до распада СССР Кравчук изображал из себя пламенного ленинца, а потом выдавал себя за стойкого бандеровца, который якобы только прикрывался партбилетом и карьерой в КПСС.
В отличие от Кравчука и последующих президентов Украины, Чорновил видел независимую Украину не унитарным, а федеративным государством, с правом самоопределения регионов вплоть до выхода из состава Украины. Из этого следует, что Чорновил - идейный противник действующей украинской власти, которой так хотят понравиться доморощенные бандеровцы из России. Впрочем, далеко не все украинцы Омской, Новосибирской и других областей Сибири разделяют «идеалы» Евромайдана. Многие, наоборот, поддерживают ДНР и ЛНР, требуют суда за военные преступления над Петром Порошенко, Александром Турчиновым, Юлией Тимошенко, Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. Из-за этого в соцсетевых сообществах украинцев Сибири идет виртуальная гражданская война.
Уже давно бы 90% Крым Расейским признали,ещё и санкции Украине бы ввели( по просьбе Ху.ла)
протибеспілотні, протидронові системи треба робити.
подавлювачі радіоелектронного з,язку треба.
не бачили як горить залізо в карабасі?
в якому столітті живете?
чим хвалитеся?
зробити півмільйона далекобійних снайперок на багато ефективніше
окупант по землі мусить ходити,
без піхоти ні яку землю не завоюєш.
пкс рф можуть за день знищити всю нашу техніку, а далі треба йти пішки.