Некоторые предложения России неприемлемы, по другим возможен диалог - замгоссекретаря США Шерман

США согласны на дальнейшие контакты с РФ, но некоторые из предложений Москвы являются неприемлемыми, по другим возможен диалог.

Об этом заявила первый заместитель госсударственного секретаря США Уэнди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сказали россиянам: некоторые вещи, которые вы представляете на рассмотрение, изначально обречены на провал. Мы не согласимся с тем, что НАТО не может расширяться дальше, мы не согласимся вернуться к 1997 году (к границам НАТО 1997 года - ИФ). Мы не согласимся, что все, что есть в Европе, должно уйти из Европы. Но есть многое, где мы можем работать вместе", - сказала Шерман на пресс-брифинге по итогам заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе.

В частности, она упомянула снижение риска конфликтов и режим контроля над вооружениями. "Мы сказали российской делегации, что мы готовы обсуждать эти идеи более детально в любое время", - добавила замгоссекретаря.

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При этом она отметила, что США и их союзники по НАТО солидарны в ответе на некоторые основные российские предложения, "которые просто изначально не имеют шансов на успех". "Вместе США и наши союзники по НАТО ясно заявили: мы не захлопнем двери политики открытых дверей НАТО - политики, которая всегда была центральной для альянса НАТО, как оборонного альянса", - сказала Шерман.

Она подчеркнула, что это является суверенным правом страны - прийти к НАТО и заявить о желании присоединиться к Альянсу.

Замгоссекретаря добавила, что США готовы к новым контактам с РФ. Она пообещала, что Вашингтон проанализирует контакты с РФ, состоявшиеся на этой неделе. По словам Шерман, США при этом будут координироваться и делиться выводами с партнерами по НАТО, с ОБСЕ.

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