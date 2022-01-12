Алиев утверждает, что до 8 армянских военных погибли в перестрелке 11 января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 11 января азербайджанские военные ответным огнем на границе с Арменией уничтожили от 6 до 8 армянских военных, у противника имелось большое число раненных.

Об этом он сказал в интервью азербайджанским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением", - сказал Алиев.

По его словам, в ответ ВС Азербайджана предприняли решительные действия. "В результате по данным, которые я получил от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены, многие ранены", - подчеркнул президент.

"Они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего просто так не сойдет им с рук. Несмотря на многочисленные просьбы, мольбы я бы сказал, с подключением российских миротворцев, хотя это произошло не в зоне их ответственности, это произошло на границе в Кельбаджарскорм направлении, в 21.30 мной была дана команда прекратить огонь и дать возможность армянской стороне забрать многочисленных раненых", - отметил Алиев.

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