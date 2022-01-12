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Новости Война
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Алиев утверждает, что до 8 армянских военных погибли в перестрелке 11 января

Алиев утверждает, что до 8 армянских военных погибли в перестрелке 11 января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 11 января азербайджанские военные ответным огнем на границе с Арменией уничтожили от 6 до 8 армянских военных, у противника имелось большое число раненных.

Об этом он сказал в интервью азербайджанским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением", - сказал Алиев.

По его словам, в ответ ВС Азербайджана предприняли решительные действия. "В результате по данным, которые я получил от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены, многие ранены", - подчеркнул президент.

"Они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего просто так не сойдет им с рук. Несмотря на многочисленные просьбы, мольбы я бы сказал, с подключением российских миротворцев, хотя это произошло не в зоне их ответственности, это произошло на границе в Кельбаджарскорм направлении, в 21.30 мной была дана команда прекратить огонь и дать возможность армянской стороне забрать многочисленных раненых", - отметил Алиев.

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Автор: 

Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) Армения (829) смерть (9224) стрельба (3255)


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Топ комментарии
+6
А что Алиев не знает что такое *минские переговоры* и *план штанмайера* и нужно подставить вторую щеку, потом наклониться и спустить штаны атопутинобидется?
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12.01.2022 19:20
+5
А шо то там одекабе заткнулось? Трусики меняют? Есть факт боевых действий между членом одекабе Арменией и Азербаджаном. Шо та россиянские войска не спешат на помощь. Видать, зассали. Это не в демонстрантов с камнями стрелять. Там ведь и убить могут.

Все, что надо знать про российскую армию. Их много, но они ссыкуны.
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12.01.2022 20:29
+2
А покажут хотя бы 1 тыс. тел убитых внешних врагов, ведь ОКДБ приглашали конечно же для отбития внешних агрессоров, а не расстрелов собственного населения которое чем то недовольно!?
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12.01.2022 19:00
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Правила форума Совет форумчан
А покажут хотя бы 1 тыс. тел убитых внешних врагов, ведь ОКДБ приглашали конечно же для отбития внешних агрессоров, а не расстрелов собственного населения которое чем то недовольно!?
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12.01.2022 19:00 Ответить
а,зря...
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12.01.2022 19:02 Ответить
я ж казав що відгребуть ! шкода , що мало .
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12.01.2022 19:06 Ответить
зато армяне себе в Казахстані проявили
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12.01.2022 19:52 Ответить
А что Алиев не знает что такое *минские переговоры* и *план штанмайера* и нужно подставить вторую щеку, потом наклониться и спустить штаны атопутинобидется?
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12.01.2022 19:20 Ответить
А что.., Так можно било!??? *******.))))
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12.01.2022 19:35 Ответить
маловато... побольше бы ...
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12.01.2022 20:11 Ответить
Кацапи знову нє прі дєлах
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12.01.2022 20:28 Ответить
А шо то там одекабе заткнулось? Трусики меняют? Есть факт боевых действий между членом одекабе Арменией и Азербаджаном. Шо та россиянские войска не спешат на помощь. Видать, зассали. Это не в демонстрантов с камнями стрелять. Там ведь и убить могут.

Все, что надо знать про российскую армию. Их много, но они ссыкуны.
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12.01.2022 20:29 Ответить
Не так их и много, если на войну с Украиной аж из Бурятии привозят.
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12.01.2022 20:49 Ответить
Армении фортуна показывает зад.Азербайджан опирается на первую по численности войск страну НАТО,не считая США.Турция получила уже много украинских авиамоторов на свой ударный вертолет Акинчи.Обещает помочь и Украине.Плевала она на все переговоры в Женеве и Брюсселе.К её мнению прислушивается и Вашингтон и Париж и Берлин.Сейчас Токаев показал зубы ОДКБ,ощущая поддержку и Турции и Пекина.Пекин и Анкара не дадут в обиду и Ташкент.Где Урка кремлевский тоже пытается шатать радикалами.США и Турция дирижируют и талибами.Деньгами и военными тоже.
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12.01.2022 21:31 Ответить
 
 