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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для деэскалации ситуации страны НАТО должны прекратить любое военное содействие Украине, - МИД РФ

Для деэскалации ситуации страны НАТО должны прекратить любое военное содействие Украине, - МИД РФ

На заседании совета Россия-НАТО представители РФ сообщили о своем видении условий деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тема деэскалации сегодня поднималась в двух измерениях: первое - это организация военной деятельности таким образом, чтобы она не приводила к опасности возникновения инцидентов и дальнейшим рисками неконтролируемой эскалации. Второе измерение - это деэскалация вокруг Украины. И здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна", - заявил российский чиновник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета Россия-НАТО.

"Прежде всего, необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений. (...) Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украине, ни территориальной целостности. Для того чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что собственно и предусмотрено соответствующими положениями Минских договоренностей", - подчеркнул Грушко.

Представитель МИД РФ добавил, что иных путей оздоровления ситуации вокруг Украины кроме выполнения минских соглашений, "не существует".

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Автор: 

МИД РФ (1667) НАТО (9985) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+103
Для деескалації Московії треба звільнити Крим, Донбас і не пхати свого носа у суверенні справи інших держав
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12.01.2022 19:57
+91
А морду павидлом вам винторогим скотам намазать не надо???
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12.01.2022 19:56
+78
Ога. Перестати допомогапти Україні захищати свою територію від кацапської навали та примусити Київ капітулювати. Нічогенькі такі зазіхання. Ну та не дивно. Кацапам зажерливості та нахабства завжди вистачало.
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12.01.2022 19:59
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А не пошли бы кацапы на ***?!
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12.01.2022 22:44 Ответить
Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.

Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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12.01.2022 22:49 Ответить
***** такое: вы че оружия столько Украине поставляете ?!Не, ну я так не играю...
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12.01.2022 23:08 Ответить
Лаптестан должен быть разрушен!
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12.01.2022 23:14 Ответить
Какая новость! Зачит эскалация возникла по причине того, что Украина начала вооружаться, и собирается напасть на парашу? Циничные рашистские скоты очередность перепутали. Пока свинособаки не вторглись в нашу страну, никто не вооружался, не хотел в НАТО, и санкций не было! По версии кгбешных коричневых недоносков, нужно чтобы все только озабоченность демонстрировали. А Украина, в том числе и с помощью разных клоунов, была максимально ослаблена, и ***** имел возможность на белом коне прискакать. Считаю, как и раньше, нам не избежать, в исторической перспективе, войны с этими ублюдками. В бошках этих шовинистов нет Укаины, лишь ссср! И только понимание *****м, или ему подобным, неизбежности громадных потерь и консолидированная реакция цивилизованного мира, может оттягивать момент нападения. Если только янелох оманский не сдаст нас раньше.
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12.01.2022 23:40 Ответить
оце згадав класика "він так бздів що хуNово соображав"
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13.01.2022 00:23 Ответить
Ппц... ну звідки такий цинізм???
Все виведіть і дайте мордору спокійно розірвати Україну, навіть привода шукати не будемо і ніхто нічого їм не зробить...
Не єдиного шансу їм для цього
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13.01.2022 02:12 Ответить
А ескалацію зі своєї сторони мордор признав і небезпеку Україні зі своєї сторони теж признав...
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13.01.2022 02:14 Ответить
Кацапчики, а дупа не злипнеться?
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13.01.2022 04:31 Ответить
Чи виконала росія зобов"язання по Будапештському меморандуму ? Україна віддала своє ядерне озброєння взамін гарантій безпеки. Де виконання ?
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13.01.2022 09:18 Ответить
Чтобы Банк не боялся быть ограбленным - нужно:
1. Прекратить устанавливать в Банке замкИ
2. Уволить всю ОХРАНУ
--
Это ж какой-то сюр!! Кацапы реально слышат, что они несут бред???
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13.01.2022 13:38 Ответить
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