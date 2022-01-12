Для деэскалации ситуации страны НАТО должны прекратить любое военное содействие Украине, - МИД РФ

На заседании совета Россия-НАТО представители РФ сообщили о своем видении условий деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тема деэскалации сегодня поднималась в двух измерениях: первое - это организация военной деятельности таким образом, чтобы она не приводила к опасности возникновения инцидентов и дальнейшим рисками неконтролируемой эскалации. Второе измерение - это деэскалация вокруг Украины. И здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна", - заявил российский чиновник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета Россия-НАТО.

"Прежде всего, необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений. (...) Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украине, ни территориальной целостности. Для того чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что собственно и предусмотрено соответствующими положениями Минских договоренностей", - подчеркнул Грушко.

Представитель МИД РФ добавил, что иных путей оздоровления ситуации вокруг Украины кроме выполнения минских соглашений, "не существует".

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