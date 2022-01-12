Для деэскалации ситуации страны НАТО должны прекратить любое военное содействие Украине, - МИД РФ
На заседании совета Россия-НАТО представители РФ сообщили о своем видении условий деэскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Тема деэскалации сегодня поднималась в двух измерениях: первое - это организация военной деятельности таким образом, чтобы она не приводила к опасности возникновения инцидентов и дальнейшим рисками неконтролируемой эскалации. Второе измерение - это деэскалация вокруг Украины. И здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна", - заявил российский чиновник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета Россия-НАТО.
"Прежде всего, необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений. (...) Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украине, ни территориальной целостности. Для того чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что собственно и предусмотрено соответствующими положениями Минских договоренностей", - подчеркнул Грушко.
Представитель МИД РФ добавил, что иных путей оздоровления ситуации вокруг Украины кроме выполнения минских соглашений, "не существует".
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Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
Все виведіть і дайте мордору спокійно розірвати Україну, навіть привода шукати не будемо і ніхто нічого їм не зробить...
Не єдиного шансу їм для цього
1. Прекратить устанавливать в Банке замкИ
2. Уволить всю ОХРАНУ
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Это ж какой-то сюр!! Кацапы реально слышат, что они несут бред???