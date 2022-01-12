Американские сенаторы предлагают поставлять Украине вооружение, которое ранее планировалось использовать в Афганистане

Предложенный американскими сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, также предусматривает активизацию военной помощи Киеву.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в распространенном в среду тексте законопроекта отмечается, что "во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны и регионы".

Авторы документа считают, что не позже, чем через 30 дней после одобрения закона госсекретарь США Энтони Блинкен должен представить в Сенате стратегию по укреплению оборонных возможностей Украины. Среди прочего, они требуют "план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане".

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Кроме того, сенаторы считают нужным уделять пристальное внимание тренировке украинских военнослужащих.

США в августе прошлого года завершили вывод сил из Афганистана и больше не проводят там операций. Крест поставлен и на поставках вооружения афганской армии, так как в Кабуле к власти пришло движение "Талибан", против которого США и их союзники длительное время вели борьбу на афганской территории.