Американские сенаторы предлагают поставлять Украине вооружение, которое ранее планировалось использовать в Афганистане
Предложенный американскими сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, также предусматривает активизацию военной помощи Киеву.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так, в распространенном в среду тексте законопроекта отмечается, что "во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны и регионы".
Авторы документа считают, что не позже, чем через 30 дней после одобрения закона госсекретарь США Энтони Блинкен должен представить в Сенате стратегию по укреплению оборонных возможностей Украины. Среди прочего, они требуют "план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане".
Кроме того, сенаторы считают нужным уделять пристальное внимание тренировке украинских военнослужащих.
США в августе прошлого года завершили вывод сил из Афганистана и больше не проводят там операций. Крест поставлен и на поставках вооружения афганской армии, так как в Кабуле к власти пришло движение "Талибан", против которого США и их союзники длительное время вели борьбу на афганской территории.
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Там температурні коливаня більші,ніж в Укрвїні. І зовсім не тропічний клімат.
Доречі ці варіанти "морське" чи "тропик" не по температуру.
Не треба нас захищати , не потрібно нам ваших солдат , дайте нам лише свою зброю . ******* ефективну зброю ,, і якомога більше .
Те що Мордор нападає на Україну вже сотні років ці сенатори не рахують. Закон зворотної сили не має. Там написано: - "у разі її нападу на Україну".
То до чого тут - "вже"?
нам планують по 300 мільйонів в рік.
я щось путаю, чи вони нас мають за недалеких?
ну хоч ти вссрись, а логіки не бачу.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.