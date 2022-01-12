Украине и Грузии нужно определенное время, чтобы войти в НАТО, – заместитель госсекретаря США Шерман

Украина и Грузия нуждаются в "определенном времени" для того, чтобы достичь стандартов НАТО и быть готовыми присоединиться к нему.

Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман по результатам заседания Совета Россия-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (НАТО – ред.) открыты для всех, и, конечно, Украина – одна из тех стран, которая очень хочет стать членом, и она находится в процессе. Это требует определенного времени и впереди еще много работы для того, чтобы достичь высоких стандартов НАТО", - отметила Шерман.

Первый заместитель госсекретаря США, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах с российскими представителями в Женеве и Брюсселе, также отметила, что это касается и Грузии.

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