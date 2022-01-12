Украине и Грузии нужно определенное время, чтобы войти в НАТО, – заместитель госсекретаря США Шерман
Украина и Грузия нуждаются в "определенном времени" для того, чтобы достичь стандартов НАТО и быть готовыми присоединиться к нему.
Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман по результатам заседания Совета Россия-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы (НАТО – ред.) открыты для всех, и, конечно, Украина – одна из тех стран, которая очень хочет стать членом, и она находится в процессе. Это требует определенного времени и впереди еще много работы для того, чтобы достичь высоких стандартов НАТО", - отметила Шерман.
Первый заместитель госсекретаря США, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах с российскими представителями в Женеве и Брюсселе, также отметила, что это касается и Грузии.
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Тимошенко
Порошенко
Голосовал только в первом туре за Кошулинского
Ты, рашотроллик, хочешь сам про себя сказать что ты дебилик?
И специально для Вас эксклюзив из Пскова:
https://www.youtube.com/watch?v=uD_LXWZKL1s
План пдч.
Сьогодні в НАТО є члени, які проти вступу України в НАТО.
Наприклад, Угорщина, відносини з якою зіпсовані. А вона має повне право блокувати вступ України в НАТО.
Тому треба працювати з цією країною, вирішувати питання. Залучати до цього ті країни-члени НАТО, які є прихильними до євроатлантичного майбутнього України. Можливо також, що хтось в керівництві Угорщини є прихильником угорського націоналізму і
виконує вказівки з Москвине вважає присутність України в НАТО такою, яка відповідає інтересам Росії. Тоді треба таких людей знаходити, постійно проводити з ними дискусії, щоб їх істинне лице було видно їх виборцям. І союзникам. Щоб з ними проводили роботу.
На жаль, складається враження, що подібні надважливі питання випали з поля зору органів безпеки та зовнішньополітичного відомства України на третій план.
Это было пожалуй единственным дельным начинанием Зели. Но украинская громада, не разобравшись в вопросе, облила Зелю дерьмом, вопя что он хочет дескать уйти под Китай. Детский сад, чесслово...
Сколько нужно?