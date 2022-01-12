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Семенченко предлагает создать петицию о том, чтобы выпустить из тюрем всех ветеранов

Семенченко предлагает создать петицию о том, чтобы выпустить из тюрем всех ветеранов

Подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования и терроризме экс-нардеп и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко утверждает, что в Украине тысячи политзаключенных, ранее защищавших страну. Он предлагает создать петицию, которая бы позволила им выйти из тюрем и защищать Украину.

Об этом Семенченко пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня – День украинского политзаключенного. И называет перенос заседания суда, на котором должны были рассмотреть апелляцию на его меру пресечения, "приветствием от Офиса генерального прокурора и ОП".

"Я много писал о тысячах добровольцев и военных, которые находятся сейчас за решеткой и много интересовался тем, как там дела у наших белорусских "коллег" - заключенных режимом Лукашенко. И оказалось, что те люди, которые конфиденциально сотрудничали с украинской разведкой и помогали не только своему народу в борьбе с режимом Лукашенко, но и Украине в обеспечении безопасности в случае вторжения России через Беларусь уже получили по 20 лет заключения за "терроризм"", - пишет Семенченко.

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По его мнению, защитники Украины "гниют в тюрьмах", пока "куча "либеральных" сказочников пиарится в соцсетях и рассказывает доверчивым слушателям, как они будут защищать Киев в рядах терробороны".

"В связи с этим поддерживаю идею петиции с требованием изменить меру пресечения всем ветеранам во всех тюрьмах и дать им возможность защищать Украину. Тех, у кого приговоры или домашние аресты – также", - написал он.

По словам Семенченко, за решеткой сейчас находится "значительная часть тех, кто реально воевал".

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"Ну и лучше выпустить несколько процентов тех, кто реально нарушил закон, чем мариновать здесь все 100% тех, кто реально хочет и умеет защищать собственную страну. За что в принципе здесь и сидят", - добавил он.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.

Автор: 

ветераны (1107) заключенные (511) петиция (356) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+19
Гришин запел ..... слил тебя бородатый бабушка слил
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12.01.2022 20:50
+14
ага в задницу раненый не раз воевода с него за генрала ичкерии спросить можно как он слил его выход кацапам
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12.01.2022 20:54
+9
Є у мене цікава "здогадочка" - йому цю ідею "д"Єрмак" підказав! Організують цю "петицію" обов"язково! І "Блазень" її обов"язково розгляне! І виконає! Не вірите?
А тепер: "Картина маслом" - і все стане зрозуміло! Просто "раненому в жопу" запропонували зіграть роль "керенских птенцов" (КЕренському після Лютневої революції запропонували випустить з тюрем "кримінальників" і коли почнеться вакханалія грабунків та грабежів ввести в Росії "надзвичайний стан" і встановить диктатуру яку будуть вітать народні маси Не вийшло - більшовики завадили Потім це саме хотів зробить Берія після смерті Сталіна ("Холодне літо 53-го" - саме про це) - не встиг (розстріляли) НЕдавно такий самий "фінт" розіграли в Казахстані - ще не зрозуміло - вдалося це чи ні Побачимо чим закінчиться
І от цей самий "фінт" "д"Єрмак" планує і в Україні І "Вжопуранєтий" повинен буде це паскудство організувать і направлять! (Бо на "нацжон" надії нема - вони "аваковські" а "Д"Єрмак з ним "розісрався")
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12.01.2022 21:10
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А він де воював?
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12.01.2022 20:47 Ответить
За Украину воевал. Сначала с оружием в руках, затем организовал Блокаду в 2016, чтобы прекратить торговлю на крови барыжную!
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12.01.2022 20:52 Ответить
ага в задницу раненый не раз воевода с него за генрала ичкерии спросить можно как он слил его выход кацапам
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12.01.2022 20:54 Ответить
Фантазии порохоботов основаны на реальных фактах, или как обычно, как и то, что Порошенко за свои деньги построил ПВО Киеву?
Ылита умеет ссылки создавать на форуме?
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12.01.2022 21:17 Ответить
Тебе ссылок, зебиленыш? Лови
https://litsa.com.ua/22250/ Семен Семенченко: от обычного мошенника до живой легенды | Лица
https://www.svoboda.org/a/27609311.html Герой-депутат или мошенник и шпион?
https://incident.obozrevatel.com/crime/trus-aferist-vor-vsplyili-novyie-dokazatelstva-prestuplenij-semenchenko.htm Трус, аферист, вор: всплыли новые доказательства преступлений Семенченко
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s Как бандит Костя Гришин по кличке "Капитан" стал Семеном Семенченко. - YouTube
http://ukr.lb.ua/news/2017/02/15/358767_blokada_donbasu_milna_bulbashka_i.html Блокада Донбасу - мильна бульбашка і майданчик для піару, - один із командирів "Азова" - портал новин LB.ua
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13.01.2022 00:59 Ответить
Сосунок, ты про генерала ичкерри грозился написать что то!
Не сьезжай с темы, трепло.
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13.01.2022 10:48 Ответить
обсосик иванов, где я тебе что-то обещала? Трепло!
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14.01.2022 00:12 Ответить
тепер все краще, по зеледебільніше
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12.01.2022 21:05 Ответить
Гришин лично НИКОГДА не воевал)))
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13.01.2022 00:48 Ответить
сказал диванный вояка.
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13.01.2022 10:49 Ответить
Иванофф а ты таки прокацапское отродье, раз давишь педаль за бывшего севастополтского курсанта и преступника Гришина. Зачем мегавоин Гришин-Семенченко, кинувший под танк "Донбасс" в Илловайске, устанавливал спутниковые антены в Донецке в 2912-2013 годах?
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13.01.2022 06:56 Ответить
Это он ПВО Киева, что лично строил Барыга , обеспечивал дальними радиолокационнами данными.
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13.01.2022 10:50 Ответить
Гришин запел ..... слил тебя бородатый бабушка слил
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12.01.2022 20:50 Ответить
я так розумію із в'язниці пропонує
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12.01.2022 20:51 Ответить
Семене. велика подяка за твої заслуги та за те що боронив Україну.
велика подяка справжнім патріотам.
я частково підтримую твоє бажання але не 100%
ВР вже раз клюнула на патріотичний виклик та проголосувала за закон Савченко.
вся грошовита гниль відкупилася, отримавши мінімальні сроки і ті відбула в сізо, тим самим уникнувши покарання за злочини.
ти сам знаєш, що багато злочинців тікали в АТО і не через патріотизм а що б уникнути покарання та мати імунітет. вони воювали, повернулись але залишились злочинцями, та продовжували робити свої грязні справи.
я підтримую тебе і всіх хлопців але "ВСІХ" це занадто.
приклад: Саша Белий, бандит. якби менти не замочили, він теж був би в АТО 100%
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12.01.2022 20:59 Ответить
З цієї логіки мусора які вбили Сашка не бандити, і зе, і єрмак добрі діди морози. І підтвержує це що вони не втекли в АТО.
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13.01.2022 07:33 Ответить
логіка в тебе не правильна
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13.01.2022 09:00 Ответить
Семен, прндлагаю другую петицию - те из ветеранов, у кого нет мозгов в голове и кто глориз за Примата, должны сидеть, ощущая любовь и заботу "величайшеголидерасовременнойполитики". Не, не понравится?
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12.01.2022 20:59 Ответить
Є у мене цікава "здогадочка" - йому цю ідею "д"Єрмак" підказав! Організують цю "петицію" обов"язково! І "Блазень" її обов"язково розгляне! І виконає! Не вірите?
А тепер: "Картина маслом" - і все стане зрозуміло! Просто "раненому в жопу" запропонували зіграть роль "керенских птенцов" (КЕренському після Лютневої революції запропонували випустить з тюрем "кримінальників" і коли почнеться вакханалія грабунків та грабежів ввести в Росії "надзвичайний стан" і встановить диктатуру яку будуть вітать народні маси Не вийшло - більшовики завадили Потім це саме хотів зробить Берія після смерті Сталіна ("Холодне літо 53-го" - саме про це) - не встиг (розстріляли) НЕдавно такий самий "фінт" розіграли в Казахстані - ще не зрозуміло - вдалося це чи ні Побачимо чим закінчиться
І от цей самий "фінт" "д"Єрмак" планує і в Україні І "Вжопуранєтий" повинен буде це паскудство організувать і направлять! (Бо на "нацжон" надії нема - вони "аваковські" а "Д"Єрмак з ним "розісрався")
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12.01.2022 21:10 Ответить
Константин Игоревич Гришин - сиди и не вякай вЯликий воин)))
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12.01.2022 21:21 Ответить
Треба с тобою на пару посадити твого шефа Садового, такий самий придурок, лизав зад зеДебілу.
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12.01.2022 21:37 Ответить
Семене , моя тобі пошана , не зважай на брехню чорноротих писак .
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12.01.2022 21:41 Ответить
Правда покрита мороком.
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12.01.2022 21:46 Ответить
Сколько же говна повсплывало на благородных порывах украинского народа сменить прогнившую власть и защитить свою страну!
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12.01.2022 21:49 Ответить
І тих, що Порошенко засадив?
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12.01.2022 22:48 Ответить
И ветеринаров тоже!
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12.01.2022 23:29 Ответить
Да, эти люди нас защищали, а Парашенко со страха хотел от них избавится. ЗЕк тоже. Трусы и убийцы. Чего Иловайск стоит.
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13.01.2022 02:13 Ответить
Ал что за идиотизм....Ветеран не значит Ангел...есть среди них и паскудники есть и Котики...Статус ветерана это однозначно повод для смягчения приговора....но никак не индульгенция. А то будут у нас "Савченки" бегать по каналам Медведчука и совершать подготовку к Теракту а им за это ничего....а постой те....Оно так и есть!
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13.01.2022 02:17 Ответить
Тип в балаклаве реши под шумок и за компанию смыться из тюрьмы.
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13.01.2022 07:56 Ответить
За те що захищали Україну - велика подяка. І Грішину велика подяка. А за те що займались хто бандитизмом, чи ще якими темними ділами - ті повинні відсидіти свої строки.
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13.01.2022 08:15 Ответить
Хуjловська наволоч аж зі шкіри пнеться, обгавкуючи Семенченка та інших ветеранів.
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14.01.2022 11:27 Ответить
сам ти хуjловська наволоч, як i твiй семенченко--бенина подстилка!
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15.01.2022 01:17 Ответить
Воистину -МУДРО..Сейчас эти боевые ребята ,ветераны 2014-15 годов ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ.. на фронте..с их опытом и мужеством.Абсурд их в тюрьме держать,когда и украинские военные ряды нужно пополнять…
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02.03.2022 18:48 Ответить
 
 