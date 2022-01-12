Семенченко предлагает создать петицию о том, чтобы выпустить из тюрем всех ветеранов
Подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования и терроризме экс-нардеп и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко утверждает, что в Украине тысячи политзаключенных, ранее защищавших страну. Он предлагает создать петицию, которая бы позволила им выйти из тюрем и защищать Украину.
Об этом Семенченко пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сегодня – День украинского политзаключенного. И называет перенос заседания суда, на котором должны были рассмотреть апелляцию на его меру пресечения, "приветствием от Офиса генерального прокурора и ОП".
"Я много писал о тысячах добровольцев и военных, которые находятся сейчас за решеткой и много интересовался тем, как там дела у наших белорусских "коллег" - заключенных режимом Лукашенко. И оказалось, что те люди, которые конфиденциально сотрудничали с украинской разведкой и помогали не только своему народу в борьбе с режимом Лукашенко, но и Украине в обеспечении безопасности в случае вторжения России через Беларусь уже получили по 20 лет заключения за "терроризм"", - пишет Семенченко.
По его мнению, защитники Украины "гниют в тюрьмах", пока "куча "либеральных" сказочников пиарится в соцсетях и рассказывает доверчивым слушателям, как они будут защищать Киев в рядах терробороны".
"В связи с этим поддерживаю идею петиции с требованием изменить меру пресечения всем ветеранам во всех тюрьмах и дать им возможность защищать Украину. Тех, у кого приговоры или домашние аресты – также", - написал он.
По словам Семенченко, за решеткой сейчас находится "значительная часть тех, кто реально воевал".
"Ну и лучше выпустить несколько процентов тех, кто реально нарушил закон, чем мариновать здесь все 100% тех, кто реально хочет и умеет защищать собственную страну. За что в принципе здесь и сидят", - добавил он.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.
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https://litsa.com.ua/22250/ Семен Семенченко: от обычного мошенника до живой легенды | Лица
https://www.svoboda.org/a/27609311.html Герой-депутат или мошенник и шпион?
https://incident.obozrevatel.com/crime/trus-aferist-vor-vsplyili-novyie-dokazatelstva-prestuplenij-semenchenko.htm Трус, аферист, вор: всплыли новые доказательства преступлений Семенченко
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s Как бандит Костя Гришин по кличке "Капитан" стал Семеном Семенченко. - YouTube
http://ukr.lb.ua/news/2017/02/15/358767_blokada_donbasu_milna_bulbashka_i.html Блокада Донбасу - мильна бульбашка і майданчик для піару, - один із командирів "Азова" - портал новин LB.ua
Не сьезжай с темы, трепло.
велика подяка справжнім патріотам.
я частково підтримую твоє бажання але не 100%
ВР вже раз клюнула на патріотичний виклик та проголосувала за закон Савченко.
вся грошовита гниль відкупилася, отримавши мінімальні сроки і ті відбула в сізо, тим самим уникнувши покарання за злочини.
ти сам знаєш, що багато злочинців тікали в АТО і не через патріотизм а що б уникнути покарання та мати імунітет. вони воювали, повернулись але залишились злочинцями, та продовжували робити свої грязні справи.
я підтримую тебе і всіх хлопців але "ВСІХ" це занадто.
приклад: Саша Белий, бандит. якби менти не замочили, він теж був би в АТО 100%
А тепер: "Картина маслом" - і все стане зрозуміло! Просто "раненому в жопу" запропонували зіграть роль "керенских птенцов" (КЕренському після Лютневої революції запропонували випустить з тюрем "кримінальників" і коли почнеться вакханалія грабунків та грабежів ввести в Росії "надзвичайний стан" і встановить диктатуру яку будуть вітать народні маси Не вийшло - більшовики завадили Потім це саме хотів зробить Берія після смерті Сталіна ("Холодне літо 53-го" - саме про це) - не встиг (розстріляли) НЕдавно такий самий "фінт" розіграли в Казахстані - ще не зрозуміло - вдалося це чи ні Побачимо чим закінчиться
І от цей самий "фінт" "д"Єрмак" планує і в Україні І "Вжопуранєтий" повинен буде це паскудство організувать і направлять! (Бо на "нацжон" надії нема - вони "аваковські" а "Д"Єрмак з ним "розісрався")