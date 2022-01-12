В Сенате США обнародован законопроект о санкциях против РФ в случае вторжения в Украину
Представители Демократической партии в Сенате США разработали законопроект о пакете санкций против Российской Федерации, который будет применен в случае вторжения российских войск в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно обнародованному документу, санкции коснутся президента и премьер-министра РФ, а также министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главнокомандующих сухопутными и воздушно-космическими силами, главнокомандующего военно-морским флотом, командующих воздушно-десантными и ракетными войсками, командующего Силами специальных операций РФ и командующего тыловым обеспечением ВС РФ.
Пакет санкций включает в себя блокирование и запрет на проведение любых операций с имуществом или в интересах подсанкционных лиц, если это имущество или интересы находятся на территории США или находятся под контролем гражданина США. Кроме того, подсанкционным лицам будет запрещен въезд в США. Запрещается выдача им виз или других въездных документов. Выданные ранее документы, разрешающие въезд на территорию США, будут аннулированы.
Санкции также затронут российские компании, использующие систему SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.
Также, среди прочего, сенаторы предлагают президенту США запретить американцам любые транзакции с российским госдолгом. Речь идет только об операциях, проводимых после вступления в силу закона.
Кроме того, законопроект включает ряд положений, направленных укрепление безопасности Украины, и призывает США "рассмотреть все доступные и надлежащие меры" для того, чтобы газопровод "Северный поток – 2" не был введен в эксплуатацию.
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и пока не понатно (см. вагнергейт), что-то поменялось или осталось все по старому
гадаю, що оточення його й здасть…
конечно, началось раньше.
но если бы кучма строил богатую страну богатых граждан,, а за ним и все остальные, разве скусились бы крымские отсравники и прочая публика на московитскую бедность?
Ну вот, наш нарид уже двое. кто-то поставит пару лайков - уже нас будет 5.
Так нарид, гляди и получится, а Вы как думали, само, без анализа сьогодення все рассосется?
может, не такое и тупое?
лгко разобралось и с зе. недолго будет навсегда
Помнится, те самые что привели яныковоща к власти - всю зиму 14го смотрели зомбоящик и верещали про "бИндеровцы, наколотые апельсинки и госдеп дал 5 млрд.долл на майдан!"
А спустя 5 лет - это же тупое быд*о проголосовало за паяца, который высмеивал погибших на Майдане и в АТО, выступая по баням в расеи и в ордло.. или отмазывая расейскую армию, говоря что "расейск войск в Украине нет, просто расейские войска стоят на границе и продвигают эту границу вперед!"
Майдан, как и все 8 лет войны, держится на плечах тех самых, ненавидимых ватниками и кацапами, 25% населения Украины..
Благодаря стонам народа нежелающего кормить "' нахлебников"" армию в стране осталось 7000 военнослужащих. Кто должен был воевать? Нарид уничтоживший свою армию теперь кидает предъявы ?
Кстати. напомню тебе, зебил, что Крым был оккупирован при януковоще: 20..24 февраля..
даже кацапы этого не отрицают.
а кто привел к власти янковоща и клоуна квартального? правильно - такие как ты долпо*бы...
Про "здалі бєз єдіного вистрєла " то кацапська брехня. По - перше були постріли, по-друге є загиблі (й не забувайте зниклих котрих ФСБ викрадало та по звірячому вбивали). Але на той час Україна була слабка, чим й скористалися мерзотні рашиссти (як завжди). Віддали Крим тимчасово але врятували Україну й ***** з рашисстами соснули "тунця" з їх проектом "новососсія" , так що кацапа шліть зразу на хутлера з його "здалі бєз вистрєла".
Усе буде Україна!
СП2 под вопросом. ЕС сам, без санкций США не торопится его запускать.
Свифт, то таке, щелчок по носу.
А ведь достаточно одного меткого выстрела!
Я еще не встречал ни одного законопроекта, где было бы прямо прописано "Оплатить услуги снайпера"
а еще гады,на святое покусились .запретили имуществом пользоваться и распоряжаться.
Це ж демократи, ліваки/марксисти, яких ще пошукати потрібно .
kremlin_mother_expert 37 минут назад
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🇺🇸🖕🏻🇷🇺Сенат США подготовил новый санкционный законопроект против России: ключевое изменений - санкции предлагается вводить не только в случае открытого вторжения на Украину, но и в случае «значительной военной эскалации» по сравнению с положением на 1 декабря 2021.
Значительность эскалации и, соответственно, необходимость применения санкций президент США будет определять на основе действий России или её сателлитов, а также направленности этих действий на «вмешательство в суверенитет Украины и нарушение её территориальной целостности».
Законопроект предполагает:
• ввод персональных санкций против высших российских чиновников - Путина, Мишустина, Лаврова, Герасимова и командующих всеми видами войск РФ. Санкции предполагают блокировку любого имущества, доступного американским властям, и запрет на въезд в США;
• ввод санкций против российских кредитно-финансовых учреждений - как минимум трёх из перечисленных в законопроекте. Среди них: ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк. Санкции также могут ввести против структур, которые предоставляют этим банкам услуги по обмену сообщениями о транзакциях (например, SWIFT и др.);
· запрет гражданам США совершать операции с новыми выпусками российского госдолга и долговыми бумагами 10+ российских госкомпаний;
• рассмотрение всевозможных мер для предотвращения запуска «Северного потока-2»;
• создание списка физических и юридических лиц, подлежащих санкциям, в ТЭК и других отраслях, которые определит президент США;
· увеличение объёма военной помощи Украине (на $500 млн в 2022 году) и другим противникам России в Европе.
Согласно материалу The Washington Post, Белый дом уже поддержал законопроект и активно лоббирует его среди конгрессменов-демократов. Нет сомнений, что санкции окажутся более чем чувствительными для российской экономики, но главная их опасность, в том числе для власти, состоит в росте недовольства народа, стремительно нищающего даже при текущих экономических условиях.
Protecting Ukraine Sovereignty Act of 2022.pdf
application/pdf 104.35 kB
Kavkaz Center
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1481335541731930115 1 ч
Акт войны. 7 января стратегический подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Норвегией и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане поврежден и выведен из строя. В Лондоне заявили, что это акт войны. Подозрение пало на русские подводные лодки
это очень страшные санкции...нельзя будет купить виллу в майами, а вот на лазурном берегу - пожалуйста...ну и не увидеть путлеру статую свободы своими глазами...это позорище а не санкции. Тем более речь даже не про сегодня, а если он вторгнется, те убьет тысячи людей у нас....это писец просто.
вгадайте де онук, наприклад, охоронця пуйла, голови паРашагвардii Золотова?
i так у них у всiх...
Ні, у їхньому уявленні вони, напевне, реально "пекельні" (с), "жорсткі", "потужні" - всіх епітетів не перезвеш, але в реалі ...
Я б не сказала, що вони насправді такі, які можуть зупинити х**ло.
Більше того, не знаю, як в Штатах, але в Канаді вже давно були прийняті і персональні санкції проти москалів, і організацій / установ.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng#a2
Canadian Sanctions Related to Russia
А тут прям представляють, як неймовірний прорив.
Взагалі-то важливішими для запорєбріка будуть санкції ЄС, як основного ринку збуту (якщо будуть). Але там між принципами та грошима вибирають останнє. Не хоче більшість європейців змінювати свої споживацькі звички, обмежуючи себе в чомусь. Тож, це все не виглядає як щось критичне для мордора.