В ООН требуют от Казахстана расследования убийств и объяснений по количеству задержанных

Управление ООН по правам человека требует "немедленного, независимого и беспристрастного расследования" убийств в Казахстане, в том числе, чтобы выявить, насколько было необходимо применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам представителя ООН Лиз Троссел, нужно разобраться, кто из почти 10 тыс. задержанных в Казахстане участвовал в мирных протестах, а кто пришел на них вооруженным.

"Около 9 900 человек находятся в заключении на 11 января. Это, безусловно, огромная цифра. Мы хотели бы сказать, что согласно международному законодательству люди имеют право на мирный протест и право выражать свое мнение. И они не должны быть задержаны просто за выражение своего мнения", - отметила она.

Смотрите также: Протестующие разогнали и избили десятки полицейских в Алматы 5 января - впечатляюще. ВИДЕО 18+