В ООН требуют от Казахстана расследования убийств и объяснений по количеству задержанных
Управление ООН по правам человека требует "немедленного, независимого и беспристрастного расследования" убийств в Казахстане, в том числе, чтобы выявить, насколько было необходимо применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам представителя ООН Лиз Троссел, нужно разобраться, кто из почти 10 тыс. задержанных в Казахстане участвовал в мирных протестах, а кто пришел на них вооруженным.
"Около 9 900 человек находятся в заключении на 11 января. Это, безусловно, огромная цифра. Мы хотели бы сказать, что согласно международному законодательству люди имеют право на мирный протест и право выражать свое мнение. И они не должны быть задержаны просто за выражение своего мнения", - отметила она.
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Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..
Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...
Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
Кто напал на КАЗАХСТАН? ОДКБ против НАТО / Как свергали Назарбаева? Путина ставят на место в Женеве.
https://www.youtube.com/watch?v=MQntxV0hMz4