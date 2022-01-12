Постоянной борьбой против НАТО, Украины и США Путин на самом деле борется за свою власть в России, – Яценюк

Своими агрессивными действиями президент РФ Владимир Путин хочет "подогреть" свой электорат. Так же советские власти когда-то боролись с США, НАТО и всем Западным миром. Это самый лучший способ сохранить власть внутри России.

Такое мнение высказал глава Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 12 января, информирует Цензор.НЕТ.

Яценюк подчеркнул, что Россия, являющаяся агрессором, хочет представить себя как жертву. Он назвал "полным бредом" обсуждение гарантий безопасности для России: "Это Россия нарушила Будапештский меморандум. Она нарушила договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Это Россия совершила международное преступление и захватила территории после Второй мировой войны, когда аннексировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей. И Россия просит какие-то гарантии безопасности?"

"Для России нет никаких угроз. Самая большая угроза для мира – это сама Россия и персонально Путин", - сказал он.

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"Мы должны осознать, что лучшим способом остановить Путина есть единство - между США, НАТО, ЕС и Украиной", - подчеркнул он.

Яценюк также отметил необходимость мощных санкций против Российской Федерации и лично Путина. По информации СМИ, добавил он, администрация и Конгресс США готовы ввести такие персональные санкции против Путина.

Украине также нужно летальное оборонительное вооружение, чтобы остановить Россию, подчеркнул экс-премьер.

"Мы никогда не сдадимся. Потому что это вопрос существования для Украины. Это для нас решающий момент. И мы устоим", - сказал Яценюк.

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