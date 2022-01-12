Постоянной борьбой против НАТО, Украины и США Путин на самом деле борется за свою власть в России, – Яценюк
Своими агрессивными действиями президент РФ Владимир Путин хочет "подогреть" свой электорат. Так же советские власти когда-то боролись с США, НАТО и всем Западным миром. Это самый лучший способ сохранить власть внутри России.
Такое мнение высказал глава Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 12 января, информирует Цензор.НЕТ.
Яценюк подчеркнул, что Россия, являющаяся агрессором, хочет представить себя как жертву. Он назвал "полным бредом" обсуждение гарантий безопасности для России: "Это Россия нарушила Будапештский меморандум. Она нарушила договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Это Россия совершила международное преступление и захватила территории после Второй мировой войны, когда аннексировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей. И Россия просит какие-то гарантии безопасности?"
"Для России нет никаких угроз. Самая большая угроза для мира – это сама Россия и персонально Путин", - сказал он.
"Мы должны осознать, что лучшим способом остановить Путина есть единство - между США, НАТО, ЕС и Украиной", - подчеркнул он.
Яценюк также отметил необходимость мощных санкций против Российской Федерации и лично Путина. По информации СМИ, добавил он, администрация и Конгресс США готовы ввести такие персональные санкции против Путина.
Украине также нужно летальное оборонительное вооружение, чтобы остановить Россию, подчеркнул экс-премьер.
"Мы никогда не сдадимся. Потому что это вопрос существования для Украины. Это для нас решающий момент. И мы устоим", - сказал Яценюк.
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а от був же шанс і непоганий - ні, треба просрати усе і в клована впертися...
То все стафілокок...
І який скоро відповість за все.
мабуть вам у школі це преподають, шо нам недодали ...
тепер я розумію коли на заході потребують підверження діплома і додаткові тести - довбні бо...
І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.
Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.
РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.
РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.
Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
людина оуєла від влади та грошей, хоче перед здихом увійти в історію як цар всея русі.
це не виліковно,
тільки гроб виправить ситуацію.
ЩО З НАШИМ??????
ЧОГО НАШ ХОЧЕ????
сопить, мовчить, скидає відосики,
колотить бабло,
вбиває Україну як може.
поки порох прогинається та просе допомоги у ЄС та сша.
цей козел катається на лижах.
ДЕ, ****, ТА ОПОЗИЦІЯ???
чосу крім єс у всіх язик в сссраці?
це тільки частина його цілей
Попри колони ворога, які сконцентровані навколо України, противник чекає і заохочує активні дії з боку п'ятої колони.
Про це до речі, говорить і пані Нуланд.
Енциклопедично як ключову ознаку п'ятої колони вважають «підривну діяльність, яка може зводитись від підвищення градусу істерії до незначних явищ для розколихування хвилювань до вплетіння та блокування механізмів державності, саботаж, шпигунство, диверсійну діяльність та подальшу відкриту держзраду у військових операціях…»
А тепер накладіть на визначення «п'ята колона» її ключові ознаки і визначіть, кого саме Путін вестиме п'ятою колоною на Київ.
І яка «рука Москви» організовуватиме картинку для Путіна цього разу.
А виглядає так що вестимуть п'яту колону і на Банкову і з Банкової. І ті, хто ніби збирається арештовувати попереднього Президента і ті, хто збирається відбивати.
Бо змагання державних зрадників - це не про Україну.
І змагання п'ятих з шостим, схоже на шевченковий опис діяльністі «первого» і «второй»:
«Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доканала…»
Тепер рімейк п'ятого і шостого в тому ж дусі.
Шостого з нерозуміння, а от щодо п'ятого запитання.
А ще більш логічне запитання до прихильників п'ятого.
Якщо торгувати з окупантом під час боїв за Донецький аеропорт не зрада, а вершина політичної та дипломатичної майстерності, і Петро відповідно герой-рятівник, то за цією ж логікою, кум Путіна і його довірена особа в Україні Медведчук - це глибоко законспірований український розвідник, Володимир Демчишин - те ж герой, а топ-менеджер Саши-стоматолога Сергій Кузяра - політв'язень і репресований.
Бо ж вони всі фігуранти однієї справи…
Чи як?
***** всіх з собою забере....
Ёпт! Так это ж Сеня яЙценюк вылез из шкафа для хранения под толстым слоем нафталина кодлы "отставной козы барабанщиков"© повыведать умишка, а не соскучились ли по нём лохмандеи? Не призовут ли под купол? Не одарят ли мандатом, хоть бы самым завалящим? Страсть, как Сене хоцца ребрендинговать в мандатоносцы. Так хоцца, что ни кушать, ни на мать Терезу взгромоздиться не может. Да, видать, не судьба - не забыл "кулю в лоб" электорат злопамятный - опять Сене, обильно посыпавшись нафталином, лезть в шкаф и не высовываться.
Я уверен что Путин НА САМОМ ДЕЛЕ уверовал в зловещие планы НАТЫ!