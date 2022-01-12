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Новости Агрессия России против Украины Война
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Постоянной борьбой против НАТО, Украины и США Путин на самом деле борется за свою власть в России, – Яценюк

Постоянной борьбой против НАТО, Украины и США Путин на самом деле борется за свою власть в России, – Яценюк

Своими агрессивными действиями президент РФ Владимир Путин хочет "подогреть" свой электорат. Так же советские власти когда-то боролись с США, НАТО и всем Западным миром. Это самый лучший способ сохранить власть внутри России.

Такое мнение высказал глава Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 12 января, информирует Цензор.НЕТ.

Яценюк подчеркнул, что Россия, являющаяся агрессором, хочет представить себя как жертву. Он назвал "полным бредом" обсуждение гарантий безопасности для России: "Это Россия нарушила Будапештский меморандум. Она нарушила договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Это Россия совершила международное преступление и захватила территории после Второй мировой войны, когда аннексировала Крым и вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей. И Россия просит какие-то гарантии безопасности?"

"Для России нет никаких угроз. Самая большая угроза для мира – это сама Россия и персонально Путин", - сказал он.

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"Мы должны осознать, что лучшим способом остановить Путина есть единство - между США, НАТО, ЕС и Украиной", - подчеркнул он.

Яценюк также отметил необходимость мощных санкций против Российской Федерации и лично Путина. По информации СМИ, добавил он, администрация и Конгресс США готовы ввести такие персональные санкции против Путина.

Украине также нужно летальное оборонительное вооружение, чтобы остановить Россию, подчеркнул экс-премьер.

"Мы никогда не сдадимся. Потому что это вопрос существования для Украины. Это для нас решающий момент. И мы устоим", - сказал Яценюк.

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Автор: 

НАТО (9991) путин владимир (31287) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+8
в клована вперлися недоумки, котрим подобався блаЗЕнь на вєлікє в серіалі... Щодо Яценюка, то за його каденції (так само, як і за каденції Гройсмана) та взагалі за попередньої влади Порошенка, економіка України, починаючи з кінця 2015-початку 2016 р. щорічно зростала, не зважаючи на війну з москалями, що тривала... Про такі темпи росту економіки, як за Пороха, зараз можна лише мріяти ... А просрали все ті, хто, несповна розуму, у 2019 обрали на біду Україні зрадливого та ницого зеленого вилупка ...
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12.01.2022 22:46
+5
Даруй. Я не в тренді. БО - Тоді ще зеленкуватних довбнів не існувало. Про них у школі нічого не вивчали.
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12.01.2022 22:53
+4
тоже мне новость.
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12.01.2022 22:31
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тоже мне новость.
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12.01.2022 22:31 Ответить
если бы так, то пусть борется, нам же кацапов совсем не жалко - пусть у них будет Северная Корея !
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12.01.2022 23:34 Ответить
Сеня, як завжди, дивиться у корінь...
а от був же шанс і непоганий - ні, треба просрати усе і в клована впертися...
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12.01.2022 22:32 Ответить
в клована вперлися недоумки, котрим подобався блаЗЕнь на вєлікє в серіалі... Щодо Яценюка, то за його каденції (так само, як і за каденції Гройсмана) та взагалі за попередньої влади Порошенка, економіка України, починаючи з кінця 2015-початку 2016 р. щорічно зростала, не зважаючи на війну з москалями, що тривала... Про такі темпи росту економіки, як за Пороха, зараз можна лише мріяти ... А просрали все ті, хто, несповна розуму, у 2019 обрали на біду Україні зрадливого та ницого зеленого вилупка ...
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12.01.2022 22:46 Ответить
Куля в лоб, так куля в лоб)))
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12.01.2022 22:33 Ответить
Не розумію як взаємопов'язане інтерв'ю Сені і чирій на твоїх пухкениках ?
То все стафілокок...
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12.01.2022 22:46 Ответить
Даруй. Я не в тренді. БО - Тоді ще зеленкуватних довбнів не існувало. Про них у школі нічого не вивчали.
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12.01.2022 22:53 Ответить
Про зебілів та феномен Голобородька- то на психічних хворобах в меді вивчатимуть скоро.
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12.01.2022 23:17 Ответить
Ти "не в тренді", а не в своєму розумі. Ти і таке як ти. Ви далюгідна купка адептів не України і демократії, а копупціонера, чиновника, який п'ятнадцять років сидів у владі і зробив себе мільярдером, а Україну убогою. Який торгував зі вбивцями, прикидаючись патріотом.
І який скоро відповість за все.
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12.01.2022 23:42 Ответить
як же ж ви, хробаки за копійчіну, вже всіх зае....снували...
мабуть вам у школі це преподають, шо нам недодали ...
тепер я розумію коли на заході потребують підверження діплома і додаткові тести - довбні бо...
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12.01.2022 23:24 Ответить
Після *****,буде таке саме *****.Ніякий Навальний,нічого там би все одно не змінив.
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12.01.2022 22:37 Ответить
Навальный такое же Х...ло, как и прежнее. Как и Ходор. Там с Немцовым были шансы и то, не факт.
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12.01.2022 23:19 Ответить
У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
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12.01.2022 22:48 Ответить
Сеня единственный кто обладает государственным мышлением,ну кроме Ющенко конечно,все остальные просто олухи не способные смотреть в корень.
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12.01.2022 22:48 Ответить
А что ж его, этого государственного мыслителя, самый лучший в мире Петя с должности попер то? Видать Грося еще более крутой государственный мыслитель..одни мыслители кругом, а страна в жопе. Может потому, что мыслителями они становятся , когда должности лишаются? А как при должности- так идиот на идиоте
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12.01.2022 23:45 Ответить
Страна в жопе из за 73%. При Яценюке и Гройсмане экономика росла и армия развивалась.
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13.01.2022 10:03 Ответить
НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не пропагандирует антироссийские настроения. Все действия Альянса - следствие оккупации Крыму и агрессивной внешней политики РФ.
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12.01.2022 22:50 Ответить
это классика "Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией; следовательно, Океания всегда воевала с Евразией......и дружит с Остазией" (С)
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12.01.2022 22:53 Ответить
з путіним все ясно. він має мету, нехай безглузду, амбіційну але зрозумілу.
людина оуєла від влади та грошей, хоче перед здихом увійти в історію як цар всея русі.
це не виліковно,
тільки гроб виправить ситуацію.
ЩО З НАШИМ??????
ЧОГО НАШ ХОЧЕ????
сопить, мовчить, скидає відосики,
колотить бабло,
вбиває Україну як може.
поки порох прогинається та просе допомоги у ЄС та сша.
цей козел катається на лижах.
ДЕ, ****, ТА ОПОЗИЦІЯ???
чосу крім єс у всіх язик в сссраці?
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12.01.2022 23:02 Ответить
пане Арсеній, не спрощуйте
це тільки частина його цілей
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12.01.2022 23:16 Ответить
Хто поведе ****** columna на Київ?
Попри колони ворога, які сконцентровані навколо України, противник чекає і заохочує активні дії з боку п'ятої колони.
Про це до речі, говорить і пані Нуланд.
Енциклопедично як ключову ознаку п'ятої колони вважають «підривну діяльність, яка може зводитись від підвищення градусу істерії до незначних явищ для розколихування хвилювань до вплетіння та блокування механізмів державності, саботаж, шпигунство, диверсійну діяльність та подальшу відкриту держзраду у військових операціях…»
А тепер накладіть на визначення «п'ята колона» її ключові ознаки і визначіть, кого саме Путін вестиме п'ятою колоною на Київ.
І яка «рука Москви» організовуватиме картинку для Путіна цього разу.
А виглядає так що вестимуть п'яту колону і на Банкову і з Банкової. І ті, хто ніби збирається арештовувати попереднього Президента і ті, хто збирається відбивати.
Бо змагання державних зрадників - це не про Україну.
І змагання п'ятих з шостим, схоже на шевченковий опис діяльністі «первого» і «второй»:
«Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доканала…»
Тепер рімейк п'ятого і шостого в тому ж дусі.
Шостого з нерозуміння, а от щодо п'ятого запитання.
А ще більш логічне запитання до прихильників п'ятого.
Якщо торгувати з окупантом під час боїв за Донецький аеропорт не зрада, а вершина політичної та дипломатичної майстерності, і Петро відповідно герой-рятівник, то за цією ж логікою, кум Путіна і його довірена особа в Україні Медведчук - це глибоко законспірований український розвідник, Володимир Демчишин - те ж герой, а топ-менеджер Саши-стоматолога Сергій Кузяра - політв'язень і репресований.
Бо ж вони всі фігуранти однієї справи…
Чи як?
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12.01.2022 23:26 Ответить
Кроль ведь обезопасил нас Стеной с двухметровыми рвами и колючкой, можно не беспокоится - никакой оккупант не пройдет!
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12.01.2022 23:33 Ответить
ельцин таке назуячів напослiдок, ***** поставивши - поколінням 3м не вигрести ту отрутну кацапцьку яму, і то як в них, тих поколінь, буде шанс...
***** всіх з собою забере....
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12.01.2022 23:39 Ответить
надо отправить его туда послом мира, пусть там так говорит
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13.01.2022 00:11 Ответить
после стены бакайцынюку стала сниться как недосягаемая высота сверхпопулярность смешка или разумкова.
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13.01.2022 00:11 Ответить
Золоті слова.Тільки так воно може держатися при владі. Гітлер, милошовіч, хусейн, лукашенко, путлер за ради влади готові знищувати людей.Радує, що у них всіх один кінець.
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13.01.2022 02:03 Ответить
А мне Яценюк нравится, и я его поддерживаю.
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13.01.2022 09:16 Ответить
Європейська людина, патріот.
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13.01.2022 10:45 Ответить
"А кто это у нас такой красивый?"©
Ёпт! Так это ж Сеня яЙценюк вылез из шкафа для хранения под толстым слоем нафталина кодлы "отставной козы барабанщиков"© повыведать умишка, а не соскучились ли по нём лохмандеи? Не призовут ли под купол? Не одарят ли мандатом, хоть бы самым завалящим? Страсть, как Сене хоцца ребрендинговать в мандатоносцы. Так хоцца, что ни кушать, ни на мать Терезу взгромоздиться не может. Да, видать, не судьба - не забыл "кулю в лоб" электорат злопамятный - опять Сене, обильно посыпавшись нафталином, лезть в шкаф и не высовываться.
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13.01.2022 11:10 Ответить
Ай, Сеня!
Я уверен что Путин НА САМОМ ДЕЛЕ уверовал в зловещие планы НАТЫ!
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13.01.2022 11:37 Ответить
 
 