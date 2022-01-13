Главные новости 12 января: Россия перебрасывает вооружение на свои западные границы, дело Татарова закрыли
Россия перебрасывает с Дальнего Востока на запад вооружения и технику, дело Татарова было закрыто, Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты - главные новости Украины 12 января.
Россия перебрасывает вооружение и технику с Дальнего Востока
К такому выводу пришли журналисты-расследователи CIT. Видео с перебрасыванием техники в последние дни массово появляется в интернете. Появлялось, что к западу с Дальнего Востока РФ везут грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
НАТО отказало России в требованиях не принимать Украину
Россия не смогла добиться от НАТО гарантий не вступления Украины в этот альянс. "Только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО. И никто другой. Россия, конечно, не имеет права вето на вопрос, станет ли Украина членом НАТО", - говорит генсек НАТО Столтенберг.
При этом вступление не актуально: в Госдепе подчеркивают, что для членства Украине еще понадобится определенное время.
Россия говорит, что ответит НАТО "политикой контрсдерживания и устрашения".
Порошенко обещает вернуться 17 января
Он заявил, что прибудет рейсовым самолетом из Варшавы. В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент якобы не явился в суд, и, как только он вернется, в отношении него будут проведены процессуальные действия. Адвокат Порошенко Головань утверждает, что в суд его клиента не вызывали.
Дело Татарова закрыли
Решение принял Шевченковский райсуд. Этот же суд ранее обязал забрать дело у Национального антикоррупционного бюро Украины.
Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты
Будут регулироваться цены на гречку, муку, сахар и молоко. Прибавка на них не может превышать 10%.
Зарплату врачам повысили до 20 тыс. грн.
Такое решение приняло ныне правительство. Минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн, интерна – 13 тыс. грн.
Вакцины разрешили комбинировать по-новому
- 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna;
- 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca.
Интервал между введением доз для всех вакцин составляет 28 дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
PS: Да і копростана, не буде!