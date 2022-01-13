Россия сообщила НАТО о наборе военных мер в случае провала переговоров, - МИД РФ

Россия на переговорах с НАТО обозначила набор военно-технических контрмер, которые она готова применить в случае провала дипломатического трека.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс.

"Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться (на это) не можем", - сказал Грушко.

"Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими", - добавил российский чиновник.

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