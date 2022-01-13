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Россия сообщила НАТО о наборе военных мер в случае провала переговоров, - МИД РФ

Россия сообщила НАТО о наборе военных мер в случае провала переговоров, - МИД РФ

Россия на переговорах с НАТО обозначила набор военно-технических контрмер, которые она готова применить в случае провала дипломатического трека.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс.

"Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться (на это) не можем", - сказал Грушко.

"Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими", - добавил российский чиновник.

Читайте также: Для деэскалации ситуации страны НАТО должны прекратить любое военное содействие Украине, - МИД РФ

Автор: 

МИД РФ (1667) НАТО (9991) россия (95585)


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Топ комментарии
+105
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12.01.2022 23:49
+89
Чим більше собака сциться,тим голосніше він гавкає.
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12.01.2022 23:51
+81
"расія - ето вообщє лішняя страна"

У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
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12.01.2022 23:48
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И"окорочками Буша."Надеюсь,окорочков от Байдена не будет.
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13.01.2022 11:33 Ответить
Ну вот и начало холодной, а может кое где и горячей войны.

Запад откровенно проспал рождение монстра, а когда понял, начал политику умиротворения, что привело к ультиматуму.

Но большая война с НАТО маловероятна. Не каждый ватник захочет умирать ради мифической угрозы.
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13.01.2022 08:31 Ответить
Контрмеры? Ха ха ха, опять, как при совке, в рашке будут в дефиците хоз мыло, стиральный порошок, зубная паста, туалетная бумага, сигареты и мясо? Ну ну! Давай куйло жги!!!
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13.01.2022 10:15 Ответить
ХЙЛОВЦЫ - НАПАДАЙТЕ !)
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13.01.2022 10:15 Ответить
Відповідь Росії: НАТО аж бігом буде слухати ваші забаганки.
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13.01.2022 10:45 Ответить
Обращение к населению о борьбе с голодом
29 мая 2022 г.

С каждым днем продовольственное положение РФ ухудшается.

Хлеба все меньше и меньше доставляется в потребляющие районы.

Голод уже пришел; его ужасное дыхание чувствуется в городах, фабрично-заводских центрах и потребляющих регионах.

Голодные и истомившиеся рабочие и крестьянская беднота, мужественно переносящие все тягостные последствия преступной империалистической войны, обращаются с мучительными вопросами к власти:

Почему нет хлеба?

Когда, наконец, прекратятся страдания голодных людей?

Что делает власть, чтобы ослабить продовольственный кризис?

Что должны делать рабочие и крестьянская беднота, чтобы выйти из создавшегося положения и не дать голоду разрушить завоевания революции?

На все эти вполне естественные вопросы Российско-Федерационное правительство должно дать ясные и определенные ответы, сказавши всю правду.

Товарищи рабочие и крестьяне! Хлеба в России стало меньше, благодаря наступление НАТО, которую вот уже восем лет ведет буржуазия всего мира во имя своих преступных и корыстных интересов украинцев.

Затянем потуже пояса! Очень скоро будет Светлое Будущее.
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13.01.2022 10:55 Ответить
Тим часом гниди знищують ВПК
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13.01.2022 12:36 Ответить
Правильно,бо земля дороги від кордонів до Києва будує.
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13.01.2022 20:03 Ответить
Зеля
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13.01.2022 20:04 Ответить
Краснозвездная, колорадоленточная , боярышникоупотребляющая, ихтамнетовская, кремлебашенная, обезбашенная страна ...-
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14.01.2022 10:12 Ответить
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