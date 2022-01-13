Россия сообщила НАТО о наборе военных мер в случае провала переговоров, - МИД РФ
Россия на переговорах с НАТО обозначила набор военно-технических контрмер, которые она готова применить в случае провала дипломатического трека.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс.
"Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться (на это) не можем", - сказал Грушко.
"Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими", - добавил российский чиновник.
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+105 olele
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+89 Випадково Зазирнув #487889
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+81 olele
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Запад откровенно проспал рождение монстра, а когда понял, начал политику умиротворения, что привело к ультиматуму.
Но большая война с НАТО маловероятна. Не каждый ватник захочет умирать ради мифической угрозы.
29 мая 2022 г.
С каждым днем продовольственное положение РФ ухудшается.
Хлеба все меньше и меньше доставляется в потребляющие районы.
Голод уже пришел; его ужасное дыхание чувствуется в городах, фабрично-заводских центрах и потребляющих регионах.
Голодные и истомившиеся рабочие и крестьянская беднота, мужественно переносящие все тягостные последствия преступной империалистической войны, обращаются с мучительными вопросами к власти:
Почему нет хлеба?
Когда, наконец, прекратятся страдания голодных людей?
Что делает власть, чтобы ослабить продовольственный кризис?
Что должны делать рабочие и крестьянская беднота, чтобы выйти из создавшегося положения и не дать голоду разрушить завоевания революции?
На все эти вполне естественные вопросы Российско-Федерационное правительство должно дать ясные и определенные ответы, сказавши всю правду.
Товарищи рабочие и крестьяне! Хлеба в России стало меньше, благодаря наступление НАТО, которую вот уже восем лет ведет буржуазия всего мира во имя своих преступных и корыстных интересов украинцев.
Затянем потуже пояса! Очень скоро будет Светлое Будущее.