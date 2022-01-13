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Журналист Дроздов о цензуре на "4 канале": Нам велели забыть фамилию Ермака

Журналист Дроздов о цензуре на

Остап Дроздов после увольнения с "4 канала", владельцем которого стал "слуга народа" Алексей Ковалев, рассказал о цензуре.

О том, какие изменения новый владелец потребовал от журналистов, Дроздов рассказал в фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, новый владелец подписал с коллективом Меморандум о невмешательстве в редакционную политику, но "продержался" он один день.

"Могу по пунктам озвучить те параметры, которые выставляются и на которые я бы в жизни не пошел:

  1. Забыть о термине "велике крадивництво" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).
  2. Забыть об обогащении властной элиты.
  3. Забыть фамилию Ермак.
  4. Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.
  5. Вагнеровцы, оффшорный скандал, Коломойский, антимонопольный комитет, конституционный суд – этих тем нет.
  6. Категорическое табу на бывших слуг, отколовшихся от зе-команды.
  7. Обязательно присутствие спикеров Слуг Народа в каждой групповой программе.
  8. Для русского языка – содействие и лояльность.
  9. Отныне патриотическая риторика – это "услышать Донбасс" (дословно).
  10. Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, так как они рассоединяют.
  11. Позиция по отношению к России: Путин враг, но русский народ – братский.
  12. Систематическое мочилово политических оппонентов (в первую очередь Пятый и Ахметов). Относительно ОПЗЖ – пусть будут.
  13. Все тезовые месседжи согласовывать с куратором.
  14. Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно (об этом позаботятся "профессионалы"), - написал Дроздов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы переходим к огосударствлению некоторых медиа. Государство навязывает инструменты влияния, близкие к цензуре, – вице-спикер Кондратюк

Он добавил, что рад бы увидеть на "4 канале" расследование о завышении цен на "Большой строийкело Антона Полякова или съемки с квадракоптера имений Кирилла Тимошенко и Олега Татарова.

Напомним, 28 декабря стало известно, что "слуга народа" Ковалев стал новым владельцем "4 канала". Он утверждает, что ОП не причастен к соглашению. Покупку телеканала он оформил как подарок от родителей, аргументировав это тем, что он сам юрист, поэтому решил сделать так.

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Топ комментарии
+90
Справа не тільки в Єрмаку, ви почитайте решту тезисів- набір для хахлов.
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13.01.2022 01:33
+81
Ермак путинская шлюха как и Осел. Ни чего удивительного
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13.01.2022 01:23
+45
Для російської мови - сприяння і лояльність.
2. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.

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13.01.2022 01:36
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Цукеркова повія - це діагноз. Особливо коли цукерки - з лайна...
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13.01.2022 17:13 Ответить
Кто после этого перечня ещё будет сомневаться, что зеля - это х**ло ?! Но им не обломится. Если есть сила, который ломанёт совок - так это козацкий род. А ермака реально надо забыть..Какой ермак ? Дерьмак.
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13.01.2022 12:34 Ответить
Дроздовы сомневаются и юрики полищуки Дайте им еще 100дней.
У них еще не наступило помутнение в мозгу
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13.01.2022 13:23 Ответить
Журналист Дроздов? Та какой он журналист? Это журнашлюха по обслуживанию олигархопаханата. В Украине нет журналистов, есть только журнашлюхи, которые гадят людям в голову за деньги.
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13.01.2022 12:39 Ответить
вы же знаете ! скажите, за какого олигарха(-ов) "топил" Дроздов ?
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13.01.2022 13:18 Ответить
.

так всi цi пункти по методичкам кремлядi та гебнi.

гарно виконують ЗеЧмо та дЄрьмак-Козир вказiвки своiх кураторiв з паРашi...
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13.01.2022 12:40 Ответить
Дроздов, ты доволен сдачей Украины врагу такими как ты заумными философами?
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13.01.2022 12:46 Ответить
Остап - один з останніх представників чесної журналістики, який не став пропагандоном у найгіршому кацапському значенні цього слова. Респект йому!
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13.01.2022 13:05 Ответить
В Украине нет журналистов, есть журнашлюхи с перечнем услуг. Дроздов один из них.
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13.01.2022 13:08 Ответить
Я з цим не згоден. Якщо ви так думаєте, то що ви робите на ресурсі Юрія Бутусова, якого теж без кінця подібні вам поливають брудом?
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13.01.2022 13:13 Ответить
два реальных имбЕцила... и сошлись в неравном бою ... доказывая друг другу..кто имеет больше прав называться идиотом!)))
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13.01.2022 13:17 Ответить
Дроздов хуже открытых врагов.
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13.01.2022 13:26 Ответить
І чим він хуже?
Якщо ви порохобот, то можете не відповідати.
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13.01.2022 13:34 Ответить
Зайде.

ДРОЗДОВ «Прямим текстом. Бліц». «Гість -- Віктор Медведчук» 14.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=kTULoiW1iqw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/channel/UCQRUp7aD3B7qLlC8eT77gxA nik speed Отак от Дроздов в 2013, думаючи, що яник переможе і ось-ось кремль задушить Україну і сюди прийдуть владарювати його гбшні куратори з лубянки, безсоромно піарив мертвечука. Ну повний зашквар! Але потім, коли Майдан таки переміг і йому дали нове завдання "маскуватись під патріота і розсварювати схід і захід", то це брехливе створіння миттєво перезулось і стало в кожному своєму ефірі грати роль ектримально-затятого галичанина але при цьому тишком нишком завжди намагався навіювати львівському глядачу "ми вищі, розвинутіші ніж ці дамбасяо" і всяко зачіпати і ображати східняків! І це він тепер вже робить системно і постійно, гадить в голови наших людей. продукує і нав'язує шкідницькі і підлі маніпулятивні кремлівські заготовки! І майстерність його в цьому росте!!! А те. що він змушений був демонстративно звільнитись тепер з мертвечуківсткого ЗІКу, то це все гра на публіку, для підтримання конспіративної легенди! А ще задовго до 2013-го Остапчик написав статтю де стверджував і переконував нас, що мовляв " українці насправді не хочуть незалежності, вона нам зайва і тільки заважає"!!! Тоді ще з Могилянки викладач вступив з ним в дискуссію а це одноклітинне ще й дводило, що мовляв "Україна як держава не відбулась"!!! Тому той, хто уважний і здатний мислити добре розуміє, що Остап Дроздов - це дуже хитра і підступна стара гбшна консерва, що за наказом кремля роками отруює наш інфо простір своїми вкиданнями і шкідливими антиукраїнськими тезами і кремлівськими ідеологемами-заготовками!!!
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14.01.2022 08:43 Ответить
Лживый петух Дроздов. Тимошенко съела Ющенко??? https://www.facebook.com/watch/?v=633664077213357
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13.01.2022 13:11 Ответить
Що, на твою бабу Юлу, олігархічну бабулю наїхали, мерзотники ?
Та як вони посміли.
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13.01.2022 13:16 Ответить
Остапчику, соловейко наш галицький! Як у тебе вистачило совісті давати інтерв'ю Прямому каналу? Твоїм ротом було заподіяно Україні шкоди більше, ніж усім 95 кварталом. Бо тобі вірили, як українцю. Куди підеш. небоже? До Рабіновича? Який порядний канал тебе прийме?
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13.01.2022 13:13 Ответить


Вашими устами глаголит истина.

Ротом таких як Дроздов було заподіяно Україні шкоди більше, ніж усім 95 кварталом.

Бо їм вірили, як українці!!!

Краще не скажеш!

В котрий раз здача України дроздовими та іншими «філозофами»

Вы слыхали как поют дрозды и токуют глухари?
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13.01.2022 13:35 Ответить
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13.01.2022 13:14 Ответить
ЗеБанда во всей красе.
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13.01.2022 13:16 Ответить
За всім цей анал особисто контролює олігарх Зеленський
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13.01.2022 13:27 Ответить
були темники,стали зелемники
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13.01.2022 13:30 Ответить
Эти пункты, которые тут перечислены, и есть программа развития Украины Зеленского - полный разворот в сторону России, уничтожение всего украинского и замалчивание преступлений зеленой банды.
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13.01.2022 13:32 Ответить
Однозначно, уничтожение всего украинского и замалчивание преступлений зеленой банды.
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13.01.2022 13:53 Ответить
Дроздов такий собі чистоплюй, він в білих рукавичках і краватці літає десь в ідеальних хмаринках. Єдине, що добре йому вдавалось- мистецькі програми. От цим він пракрасно може займатися на тому ж 4-му. А за політику нехай і не береться : там бруд, кров, гній і підлість. Все це комусь потрібно розгрібати, і справа ця важка, брудна , невдячна і, головне, тривала.
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13.01.2022 15:03 Ответить
Дроздов - розпалювач ворожнечі та провокатор, працює на розбрат українців.
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13.01.2022 14:10 Ответить
********?
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13.01.2022 15:22 Ответить
Дроздов уже напрацював нам ЗЄ
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13.01.2022 14:15 Ответить
Этот борец с Порошенко сделал все чтобы сейчас жрать зеленое говно.По делом курдуплю.
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13.01.2022 16:18 Ответить
Сраколизам окупантів виписана інструкція, як зкацапленим лизнути хуілу дупу, щоб воно замітило зелю !!!!
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18.01.2022 17:24 Ответить
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