Журналист Дроздов о цензуре на "4 канале": Нам велели забыть фамилию Ермака
Остап Дроздов после увольнения с "4 канала", владельцем которого стал "слуга народа" Алексей Ковалев, рассказал о цензуре.
О том, какие изменения новый владелец потребовал от журналистов, Дроздов рассказал в фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, новый владелец подписал с коллективом Меморандум о невмешательстве в редакционную политику, но "продержался" он один день.
"Могу по пунктам озвучить те параметры, которые выставляются и на которые я бы в жизни не пошел:
- Забыть о термине "велике крадивництво" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).
- Забыть об обогащении властной элиты.
- Забыть фамилию Ермак.
- Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.
- Вагнеровцы, оффшорный скандал, Коломойский, антимонопольный комитет, конституционный суд – этих тем нет.
- Категорическое табу на бывших слуг, отколовшихся от зе-команды.
- Обязательно присутствие спикеров Слуг Народа в каждой групповой программе.
- Для русского языка – содействие и лояльность.
- Отныне патриотическая риторика – это "услышать Донбасс" (дословно).
- Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, так как они рассоединяют.
- Позиция по отношению к России: Путин враг, но русский народ – братский.
- Систематическое мочилово политических оппонентов (в первую очередь Пятый и Ахметов). Относительно ОПЗЖ – пусть будут.
- Все тезовые месседжи согласовывать с куратором.
- Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно (об этом позаботятся "профессионалы"), - написал Дроздов.
Он добавил, что рад бы увидеть на "4 канале" расследование о завышении цен на "Большой строийкело Антона Полякова или съемки с квадракоптера имений Кирилла Тимошенко и Олега Татарова.
Напомним, 28 декабря стало известно, что "слуга народа" Ковалев стал новым владельцем "4 канала". Он утверждает, что ОП не причастен к соглашению. Покупку телеканала он оформил как подарок от родителей, аргументировав это тем, что он сам юрист, поэтому решил сделать так.
Пожалуйста, подождите...
У них еще не наступило помутнение в мозгу
так всi цi пункти по методичкам кремлядi та гебнi.
гарно виконують ЗеЧмо та дЄрьмак-Козир вказiвки своiх кураторiв з паРашi...
Якщо ви порохобот, то можете не відповідати.
ДРОЗДОВ «Прямим текстом. Бліц». «Гість -- Віктор Медведчук» 14.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=kTULoiW1iqw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCQRUp7aD3B7qLlC8eT77gxA nik speed Отак от Дроздов в 2013, думаючи, що яник переможе і ось-ось кремль задушить Україну і сюди прийдуть владарювати його гбшні куратори з лубянки, безсоромно піарив мертвечука. Ну повний зашквар! Але потім, коли Майдан таки переміг і йому дали нове завдання "маскуватись під патріота і розсварювати схід і захід", то це брехливе створіння миттєво перезулось і стало в кожному своєму ефірі грати роль ектримально-затятого галичанина але при цьому тишком нишком завжди намагався навіювати львівському глядачу "ми вищі, розвинутіші ніж ці дамбасяо" і всяко зачіпати і ображати східняків! І це він тепер вже робить системно і постійно, гадить в голови наших людей. продукує і нав'язує шкідницькі і підлі маніпулятивні кремлівські заготовки! І майстерність його в цьому росте!!! А те. що він змушений був демонстративно звільнитись тепер з мертвечуківсткого ЗІКу, то це все гра на публіку, для підтримання конспіративної легенди! А ще задовго до 2013-го Остапчик написав статтю де стверджував і переконував нас, що мовляв " українці насправді не хочуть незалежності, вона нам зайва і тільки заважає"!!! Тоді ще з Могилянки викладач вступив з ним в дискуссію а це одноклітинне ще й дводило, що мовляв "Україна як держава не відбулась"!!! Тому той, хто уважний і здатний мислити добре розуміє, що Остап Дроздов - це дуже хитра і підступна стара гбшна консерва, що за наказом кремля роками отруює наш інфо простір своїми вкиданнями і шкідливими антиукраїнськими тезами і кремлівськими ідеологемами-заготовками!!!
Та як вони посміли.
Вашими устами глаголит истина.
Ротом таких як Дроздов було заподіяно Україні шкоди більше, ніж усім 95 кварталом.
Бо їм вірили, як українці!!!
Краще не скажеш!
В котрий раз здача України дроздовими та іншими «філозофами»
Вы слыхали как поют дрозды и токуют глухари?