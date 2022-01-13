Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице. ФОТОрепортаж

Людям не дали забрать ни вещи, ни документы. Экскаваторы снесли их комнаты вместе со всем имуществом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой Lb.ua.

Речь идет об общежитии по адресу ул. Метрологическая, 1, принадлежащем Национальной академии наук Украины. Люди жили в нем больше 20 лет.

В 2016 году КП "Киевжилэксплуатация" признало общежитие аварийным. Жители рассказывают, что их должны переселить в новые квартиры, но фактически предложили либо койко-места, либо общежития в Киевской области. Люди не захотели переезжать в таких условиях.

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В августе прошлого года им отключили сначала газ, потом свет, осталась только холодная вода.

Сегодня утром застройщик "КСМ-групп" снес общежитие, не дав людям забрать свои вещи. О том, что снос состоится именно сегодня, люди не знали до последнего.

Одна из жительниц общежития, Людмила Анатольевна, рассказала, что утром в ее комнату ворвались неизвестные.

"Вели себя очень грубо, - рассказывает Людмила Анатольевна. - Бросали меня в разные стороны, как футбольный мяч, выпихали. Я была в домашних тапочках, сопротивлялась им. А меня выбросили на снег, на улицу. Мы все прописаны здесь официально с 90 года . А теперь куда с этой пропиской? Где мой дом?" – говорит она.

Людмила Анатольевна, проживавшая в общежитии (по центру)

В общей сложности в общежитии было прописано 15 семей. Некоторые из них уехали, но вещей еще не забрали и планировали вернуться.

На месте во время сноса не было ни депутатов горсовета, ни представителей райадминистрации, ни сотрудников НАНУ. Так же никакого упоминания о сносе общежития нет на сайте Голосеевской РГА.

Академия наук прокомментировала снос на своей странице в фейсбук.

"Группа лиц, незаконно захвативших и остававшихся в здании общежития по ул. Метрологическая, 1 в Голосеевском районе г. Киева, не являются сотрудниками НАН Украины и не состоят с НАН Украины ни в каких юридических правоотношениях. Им, как и другим, также было предложено переселения в другие общежития, однако они настаивали на получении квартир в новостройках", - говорится в сообщении.

В НАН утверждают, что эти люди уже не жили в общежитии, а только приходили на дневное дежурство, а также срезали в здании радиаторы и трубы.

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