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жилье (868) общежитие (163) застройка (707)

Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице. ФОТОрепортаж

Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице. ФОТОрепортаж

Людям не дали забрать ни вещи, ни документы. Экскаваторы снесли их комнаты вместе со всем имуществом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой Lb.ua.

Речь идет об общежитии по адресу ул. Метрологическая, 1, принадлежащем Национальной академии наук Украины. Люди жили в нем больше 20 лет.

В 2016 году КП "Киевжилэксплуатация" признало общежитие аварийным. Жители рассказывают, что их должны переселить в новые квартиры, но фактически предложили либо койко-места, либо общежития в Киевской области. Люди не захотели переезжать в таких условиях.

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Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице 01Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице 02

В августе прошлого года им отключили сначала газ, потом свет, осталась только холодная вода.

Сегодня утром застройщик "КСМ-групп" снес общежитие, не дав людям забрать свои вещи. О том, что снос состоится именно сегодня, люди не знали до последнего.

Одна из жительниц общежития, Людмила Анатольевна, рассказала, что утром в ее комнату ворвались неизвестные.

"Вели себя очень грубо, - рассказывает Людмила Анатольевна. - Бросали меня в разные стороны, как футбольный мяч, выпихали. Я была в домашних тапочках, сопротивлялась им. А меня выбросили на снег, на улицу. Мы все прописаны здесь официально с 90 года . А теперь куда с этой пропиской? Где мой дом?" – говорит она.

Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице 03

Людмила Анатольевна, проживавшая в общежитии (по центру)

В общей сложности в общежитии было прописано 15 семей. Некоторые из них уехали, но вещей еще не забрали и планировали вернуться.

На месте во время сноса не было ни депутатов горсовета, ни представителей райадминистрации, ни сотрудников НАНУ. Так же никакого упоминания о сносе общежития нет на сайте Голосеевской РГА.

Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице 04

Академия наук прокомментировала снос на своей странице в фейсбук.

"Группа лиц, незаконно захвативших и остававшихся в здании общежития по ул. Метрологическая, 1 в Голосеевском районе г. Киева, не являются сотрудниками НАН Украины и не состоят с НАН Украины ни в каких юридических правоотношениях. Им, как и другим, также было предложено переселения в другие общежития, однако они настаивали на получении квартир в новостройках", - говорится в сообщении.

В НАН утверждают, что эти люди уже не жили в общежитии, а только приходили на дневное дежурство, а также срезали в здании радиаторы и трубы.

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Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице 05

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Топ комментарии
+22
Потрібно розігнати це НАНУ , ніякої користі не приносять в науковому плані , тільки тим і займаються що розпродують майно і здають в оренду приміщення .
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13.01.2022 06:14
+14
К сожалению, Украина всё ещё страна нищеты и бесправия.
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13.01.2022 02:36
+12
Больше всего насмешило, что надеялись получить квартиры.
Это теперь все бомжи, захватившие расселенные развалюхи, хотят квартиры в Киеве?
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13.01.2022 06:54
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К сожалению, Украина всё ещё страна нищеты и бесправия.
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13.01.2022 02:36 Ответить
Нібито і шкода людей якщо б не знати як вони цими кімнатами ато й цілими блоками заволоділи.
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13.01.2022 03:47 Ответить
Як? Напевно шикували у тих хоромах та горя не знали))
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13.01.2022 08:14 Ответить
Да, я лично была в том общежитии, когда там подруга жила ученый биолог - фанатик своего дела) биолог. Очень нищенское общежитие, зачем нам учёные.....Уже живёт в Чехии.
А какой у нас мер всём должно стать понятно.
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13.01.2022 12:59 Ответить
Дивно, що в цьому конфлікті не приймала участь поліція, чи представники суду. Просто прийшли тітушки і випхали людей на мороз. Україна у всій красі. Неправова держава.
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13.01.2022 05:16 Ответить
И в самую холодную ночь, обратите внимание.
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13.01.2022 12:56 Ответить
При Порошенко такого не було )))))
Без комунікацій.. я не думаю, що хтось там рік протримався би...
Усі втікли, а зараз піар акція..
Я думаю скажуть шо то Клічко паганий...
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13.01.2022 05:35 Ответить
Это меру скорее спасибо. У меня там когда-то подруга жила, учёный биолог, сейчас в Чехии.
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13.01.2022 12:55 Ответить
Потрібно розігнати це НАНУ , ніякої користі не приносять в науковому плані , тільки тим і займаються що розпродують майно і здають в оренду приміщення .
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13.01.2022 06:14 Ответить
Патону главному академику сколько 100 же было? А 75 летние академики ( видал таких), то чуть ли не пацаны по их меркам. И это в то время когда между 20 летними и 40 летними открывается цифровая пропасть на наших глазах. Надо конечно разгонять НАН этот оплот совка и маразма
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13.01.2022 08:15 Ответить
"... ніякої користі не приносять в науковому плані..." - одна шкода. Багато друзів та знайомих в універах. Кажуть що НАН це частина механізму розпилу бюджету = продають висновки кому освоювати кошти на науку, кому дати доктора наук, про наукову цінність нкр, понастворювали повно якихось рад і комісій для відсіювання з науки чужих.
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13.01.2022 08:24 Ответить
По нынешним временам-совковый анахронизм. В РФ, такие же старики-портители воздуха сидят. Но им лафу укоротили. Забрали главное-право распоряжаться недвижимостью. У нас-деды-бизнесмены продают и сдают в аренду по всей Украине. Имеют хорошую прибавку к пенсии.
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13.01.2022 10:04 Ответить
"Мешканці розповідають, що їх мали б переселити в нові квартири, але фактично запропонували або ліжко-місця, або гуртожитки в Київській області. Люди не захотіли переїжджати на таких умовах. Джерело: "

Підскажіть аварійний гуртожиток, я теж там пропишусь заради халявної квартири в Києві.
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13.01.2022 06:51 Ответить
Все верно.Я сам жил при похожей ситуации,прошел слух,что дом будут сносить,а на его месте строить ЖК.И в течение пары месяцев в каждой квартире оказалось прописаным по 30-40 человек,и все претендовали на отдельную хату.Я же не против халявы.Государство нас имеет всю жизнь во всех позах,так что разок поиметь его не грех.Но и сильно жалеть этих,якобы несчастных,я бы не стал.Попытались на шару получить квартиры,не вышло,ничего страшного,грайте далі😃
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13.01.2022 09:33 Ответить
Больше всего насмешило, что надеялись получить квартиры.
Это теперь все бомжи, захватившие расселенные развалюхи, хотят квартиры в Киеве?
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13.01.2022 06:54 Ответить
Угу, если долг 150 тыс грн.
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13.01.2022 12:51 Ответить
К слову сказать зелики готовят законопроект о сносе хрущевок,мол жилье уже строить негде и что бы согласия жильцов на это уже не нужно 100% а только 75.При этом равноценное жилье предлагать не будут,только худшее.
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13.01.2022 08:00 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/2/1/7/1/2171a295208061a929093611eea7c89b/original.jpg

Нужно идти к Ермаку на приём в АП, только он поможет
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13.01.2022 08:14 Ответить
и в суд обращаться бестолку - рассматривать будут годами...
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13.01.2022 08:41 Ответить
И что они в суде предъявят?
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13.01.2022 15:39 Ответить
епоха бідності скінчилася
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13.01.2022 09:03 Ответить
Когда президент страны клоун, то государство превращается в цирк.
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13.01.2022 09:24 Ответить
Хехехе, требуют они квартир вместо общаги. Смешно). Вот ведь менталитет мощный : "мне должны!". Не важно кто, должны и всё.
Кстати, прописка вообще не является поводом для права собственности
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13.01.2022 09:28 Ответить
хлебните ЗЕленки . она вас успокоит.
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13.01.2022 10:29 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
По этой улице строится совершенно шикарный коттеджныйц городок. Прямо в Киеве. Понимаете почём землица?
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13.01.2022 11:48 Ответить
Брехня ! Вырастет дом и большой
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13.01.2022 12:48 Ответить
Застройщиков нужно судить!
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13.01.2022 12:47 Ответить
Это всё, что нужно знать про Виталика...
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13.01.2022 12:49 Ответить
Голосовали за Виталика? Жрите!
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13.01.2022 12:52 Ответить
На задньому плані видно дома ЖК Кришталеві джерела. Напевно під ще один будинок місце звільнили.
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13.01.2022 20:36 Ответить
 
 