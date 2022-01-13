Путин вряд ли решится на широкомасштабное вторжение в Украину, – экс-посол США Хербст
Президент России Владимир Путин пытается запугать Запад, Украину и Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки.
Об этом Директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.
"Из переговоров в Женеве выглядит так, что этого не происходит. Я так понимаю, что и сегодняшние переговоры в Брюсселе уже завершились, и таких признаков мы также не видим, чтобы мы сдавали позиции", - сказал он.
"Теперь Путин должен сделать свои расчеты, делать ли широкую агрессию против Украины, готов ли он пойти на эти последствия или нет. Надо помнить, что вся агрессия на сегодняшний день была направлена на столь легкие цели. И сейчас, если он это сделает более широким, то реакция будет гораздо более мощной, чем она была до этого", - подчеркнул Джон Хербст.
Он выразил мнение, что если Путин и решится на вооруженное противостояние, это будет ограниченная военная операция.
"Но если Путин, скажем, начнет нападение на Змеиный остров и все такое, он понимает, что будут очень серьезные санкции против России. И значительное усиление позиций НАТО в Восточной Европе. Это такой эффективный трехмерный способ реагирования на действия России", - сказал Хербст.
Он отметил, что команда президента США Джозефа Байдена очень серьезно подходит к экономическим санкциям.
"И я считаю, что они отлично сработали в этом. Они мобилизовали и ЕС для того, чтобы такие санкции ввести", - резюмировал Джон Хербст.
Пожалуйста, подождите...
В мене останнє запитання: - юридичні гарантії у геополітиці для росії- це взаємна штука, чи як писав про її договороздатність Бісмарк? Бо ж Україні вже ж були дані росією "залізні ГАРАНТІЇ" миру і недоторканості .... як за Будапештським меморандумом, так і за "Великим договором" про дружбу... Де вони ?
Росія готова дати юридичні гарантії на нерозширення? А які? Гарантії (чи пусті обіцянки) про ненапади на сусідні країни чи про повернення вже окупованих нею територій? А чим вона може (здатна) їх підкрипити ?
Єдині поляки все вірно зробили, коли комсомолка насміхалася над ними. Давайте танки, Літаки, а ми побудуємо базу США і котіться Путін ферштейн пиво пити у Путіна. І чхали вони на погрози. А то-держите меня семеро.
Бубочка все правильно робить. Забив на оборону. Як в воду дивився. Чи то може такі мудрі радники в нього, Арестович, Лещенко і Подоляк?
Краще на дороги хай, Юзіку чимось кормитись треба?
Нефтяное и технологическое эмбарго не прибавят оптимизма простым россиянам, хотя правящей верхушке на них наплевать.
А в случае войны не останется и этого.
Вот вам Хербст на воротник