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россия (92987) Хербст (123)

Путин вряд ли решится на широкомасштабное вторжение в Украину, – экс-посол США Хербст

Путин вряд ли решится на широкомасштабное вторжение в Украину, – экс-посол США Хербст

Президент России Владимир Путин пытается запугать Запад, Украину и Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки.

Об этом Директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"Из переговоров в Женеве выглядит так, что этого не происходит. Я так понимаю, что и сегодняшние переговоры в Брюсселе уже завершились, и таких признаков мы также не видим, чтобы мы сдавали позиции", - сказал он.

"Теперь Путин должен сделать свои расчеты, делать ли широкую агрессию против Украины, готов ли он пойти на эти последствия или нет. Надо помнить, что вся агрессия на сегодняшний день была направлена на столь легкие цели. И сейчас, если он это сделает более широким, то реакция будет гораздо более мощной, чем она была до этого", - подчеркнул Джон Хербст.

Он выразил мнение, что если Путин и решится на вооруженное противостояние, это будет ограниченная военная операция.

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"Но если Путин, скажем, начнет нападение на Змеиный остров и все такое, он понимает, что будут очень серьезные санкции против России. И значительное усиление позиций НАТО в Восточной Европе. Это такой эффективный трехмерный способ реагирования на действия России", - сказал Хербст.

Он отметил, что команда президента США Джозефа Байдена очень серьезно подходит к экономическим санкциям.

"И я считаю, что они отлично сработали в этом. Они мобилизовали и ЕС для того, чтобы такие санкции ввести", - резюмировал Джон Хербст.

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Топ комментарии
+11
Наважиться чи не наважиться, цього не знає навіть само *****. Але військова допомога та надання ПДЧ у НАТО (або статусу союзника США по за НАТО) значно зменшать шанси на це вторгнення.
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13.01.2022 02:07
+7
Тогда пусть Украина возвращает статус ядерной державы и США дают ядерное оружие.Хватит церемониться с РФ.
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13.01.2022 02:05
+4
***** твій путлєр.
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13.01.2022 04:40
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Правила форума Совет форумчан
Тогда пусть Украина возвращает статус ядерной державы и США дают ядерное оружие.Хватит церемониться с РФ.
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13.01.2022 02:05 Ответить
Україні потрібний Статус союзника США поза НАТО, бо з НАТО "поки сонце зійде роса очі виїсть...", але складається враження, що нашій владі якась вражина на це дозвіл не дає, та вона і не просить...? Якщо бути союзником США, хто нас зачепить...?, А якщо і зачепить, то буде мати справу з США, членом НАТО..?!Ізраїль, Тайвань, Японія не члени НАТО, ну то й ЩО, їх це бентежить? Щось тут з нами не так?
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13.01.2022 06:35 Ответить
Наважиться чи не наважиться, цього не знає навіть само *****. Але військова допомога та надання ПДЧ у НАТО (або статусу союзника США по за НАТО) значно зменшать шанси на це вторгнення.
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13.01.2022 02:07 Ответить
Согласен, не все от Путлера зависит...
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13.01.2022 02:27 Ответить
***** твій путлєр.
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13.01.2022 04:40 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031206097912&comment_id=Y29tbWVudDo2MzIwMDMxMTQ1MTY1NTNfNjMyMDU4NzgxMTc3NjUz&__cft__[0]=AZWP_SHvCntrYCFpl_0N3vhtM2AyqkltDzgnOOVqXsaKE_EwaqVvW6Dc8U36E__gZ0UpHm0MTpSOxfs3vepzEKoAmyUeXcFX5kuCJEvECtoVIQbmp7XgmlU8_e3itNv6luY&__tn__=R]-R Володимир Пилипчук

В мене останнє запитання: - юридичні гарантії у геополітиці для росії- це взаємна штука, чи як писав про її договороздатність Бісмарк? Бо ж Україні вже ж були дані росією "залізні ГАРАНТІЇ" миру і недоторканості .... як за Будапештським меморандумом, так і за "Великим договором" про дружбу... Де вони ?

Росія готова дати юридичні гарантії на нерозширення? А які? Гарантії (чи пусті обіцянки) про ненапади на сусідні країни чи про повернення вже окупованих нею територій? А чим вона може (здатна) їх підкрипити ?
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13.01.2022 11:06 Ответить
легко - ***** само не помре, воно з собою і ваньків забере і всіх кого зможе...
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13.01.2022 02:14 Ответить
щоб зрозуміти хід думок бувших послів і їх відношення до України, почитайте їх одкровення в конгресі в комісії по імпічменту клінічного ідіотаДе вони говорили правду. Нострадамуси новоявленні. Так і стоїть перед очима обличчя Керрі, який у 2014 році з виразом Грети Тунберг відповідав тодішньому МІДу Дещиці, що Америці діла не має до України. Так як саксофоністу Клінтону з його Хілларі.
Єдині поляки все вірно зробили, коли комсомолка насміхалася над ними. Давайте танки, Літаки, а ми побудуємо базу США і котіться Путін ферштейн пиво пити у Путіна. І чхали вони на погрози. А то-держите меня семеро.
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13.01.2022 04:39 Ответить
У нас гдбіські кроти сидять при владі, мають доступ до державних таемниць. Кожна натовська зброя має технічний інтерес зі сторони кацапіі, китаю, ірану.. Якщо така зброя потрапить до доступу прибічників фсб, ці зразки зброі легко можуть потрапити до лап кацапів, а нахіба таке треба американцям?
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13.01.2022 05:30 Ответить
У кацапів все це давно вже є. Ось тільки нічого з того вони виробити не можуть, без комплектуючих та технологій. Бо самі вони ні на що не здатні.
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13.01.2022 08:59 Ответить
Этот Гербст у соловьева в программе выступал
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13.01.2022 06:22 Ответить
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13.01.2022 08:24 Ответить
Пусть Гербст вначале голову научиться мыть, а потом уже делает свои неправильные прогнозы
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13.01.2022 08:35 Ответить
Українцям потрібно Крим і Донбас повертати, а не патякати про уйла і паРашу.
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13.01.2022 10:01 Ответить
Ну тоді все добре. Навіщо витрачати гроші на армію коли не нападуть?
Бубочка все правильно робить. Забив на оборону. Як в воду дивився. Чи то може такі мудрі радники в нього, Арестович, Лещенко і Подоляк?
Краще на дороги хай, Юзіку чимось кормитись треба?
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13.01.2022 08:55 Ответить
Почему он так думает , ***** наважелся напасть на Казахстан, кто помешает напасть на Украину .Я думаю 98%, что будет наступать, дальше. В 2012 -м тоже никто не верил про оккупацию Крыма и Донбасса
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13.01.2022 09:16 Ответить
А как быть с баблом ? Все активы будут заморожены - не только верхушки, но и всех ведущих банков. Остаток дней придётся провести, нюхая родные пенаты, а не не в поместье где-то в чистенькой ухоженной Европе.
Нефтяное и технологическое эмбарго не прибавят оптимизма простым россиянам, хотя правящей верхушке на них наплевать.
А в случае войны не останется и этого.
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13.01.2022 11:27 Ответить
Раскудахталась: "Вторжение!! Вторжение!!!"
Вот вам Хербст на воротник
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13.01.2022 11:51 Ответить
 
 