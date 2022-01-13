Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки войска РФ трижды открывали огонь, применяя запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в фейсбук.

В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 13 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.