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Танки, "Грады", "Рапиры" и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе

Танки,

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе десятки единиц военной техники, среди которых танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 12 января.

Так, миссия зафиксировала 3 реактивные системы залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на полигоне около н. п. Мирное (неподконтрольное правительству, 28 км к юго-западу от Луганска).

Также, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения наблюдатели зафиксировали 67 танков, 20 гаубиц, 6 противотанковых пушек и 3 миномета на двух полигонах возле неподконтрольных правительству Круглика и Мирного Луганской области.

Также читайте: Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки войска РФ трижды открывали огонь, применяя запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

Танки, Грады, Рапиры и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе 01

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Топ комментарии
+4
Вони ж не загрожують "правильному пацану"Зепандопало відпочивати в Буковелях і в Індії, Оманах... Вони, якщо стрільнуть, то по чужих синах, братах, батьках, "правильні пацани" туди їздять тільки для селфі і то на велику відстань. Чи хтось назве хоч одну особину із "кварталу", яка воювала?
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13.01.2022 08:09
+3
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13.01.2022 08:18
+2
Какие там богатые, на оружие, шахты!
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13.01.2022 09:12
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повилазили орки
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13.01.2022 07:33 Ответить
Вони ж не загрожують "правильному пацану"Зепандопало відпочивати в Буковелях і в Індії, Оманах... Вони, якщо стрільнуть, то по чужих синах, братах, батьках, "правильні пацани" туди їздять тільки для селфі і то на велику відстань. Чи хтось назве хоч одну особину із "кварталу", яка воювала?
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13.01.2022 08:09 Ответить
У Сивохи прадед воевал в Первую мировую ,он был штаб писарем



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13.01.2022 08:39 Ответить
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13.01.2022 08:18 Ответить
Боже, прозрели!
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13.01.2022 08:38 Ответить
Та невже??? Не пройшло і восьми років... Лицемірне ОБСЄ !
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13.01.2022 08:47 Ответить
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13.01.2022 09:12 Ответить
Какие там богатые, на оружие, шахты!
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13.01.2022 09:12 Ответить
Поэтому зеленый президент не хочет назвать парашу страной агрессором, а путлера - убийцей.
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13.01.2022 09:25 Ответить
а убегать потом куда будет??)))
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13.01.2022 10:50 Ответить
кто наркошу потом примет????* если будет обзываться...))
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13.01.2022 10:51 Ответить
виявили...а далі що?які дії,санкції?чому наш "найвеличніший" не повертає наші війська на межі,на яких вони були до відведення? де воно хоч слово вякнуло проти окупанта????
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13.01.2022 10:55 Ответить
 
 