Танки, "Грады", "Рапиры" и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе
Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе десятки единиц военной техники, среди которых танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 12 января.
Так, миссия зафиксировала 3 реактивные системы залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на полигоне около н. п. Мирное (неподконтрольное правительству, 28 км к юго-западу от Луганска).
Также, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения наблюдатели зафиксировали 67 танков, 20 гаубиц, 6 противотанковых пушек и 3 миномета на двух полигонах возле неподконтрольных правительству Круглика и Мирного Луганской области.
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