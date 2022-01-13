В мире установлен новый рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у более 3,1 млн человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 января в мире зарегистрировали 3 199 579 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8392 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 317 627 277 случаев инфицирования, из них 3 199 579 за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5531118 человек, из них 8392 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 262,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 43-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 26-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 9-я в мире и 7-я в Европе.
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"Мир исполнительного искусства Мельбурна переживает кризис, поскольку неохотная публика отказывается посещать шоу и сдает билеты.
Театральные компании говорят, что им нужна срочная помощь, чтобы выдержать следующие четыре-шесть недель, иначе индустрия будет затронута в течение нескольких месяцев."
"Melbourne arts scene in crisis as reluctant audiences abandon shows and tickets
Performing arts companies say they need urgent help to endure the next four to six weeks or the industry will be affected for months." - The Age
А ведь меньше месяца назад было прервано представление мюзикла в Мельбурне и зрители изгнаны прямо из зала, потому что во время спектакля какой-то исполнитель положительно протестировался на ковидлу.
Вы прочли правильно: какой-то участник спектакля положительно протестировался на ковидлу прямо во время представления, не до, не после, а во время!
То есть представление называлось не "Мулин Руж", а "создадим-ка мы повышенную статистику заражения ковидлой и славно отрапортуем хозяевам".
Отрапортовали?
Вот пусть теперь хозяева и платят театрам, раз во время представления участников спектаклей тестировали.
А это жизнь, как в Средние века. когда мед помощь не оказывалась.
Вчера было сообщение в газете штата Виктория, Австралия, The Age, что из-за самоизоляции абсолютно здоровых, протестировавшихся отрицательно на ковидлу работников Скорой Помощи, которые обязаны сидеть по домам из-за того, что мими них ковидл проходила, Скорая Помощь на вызовы не приезжала, из-за чего в Мебьбурне 4 человека умерли ( и еще несколько остались инвалидами.
Это и есть жизнь в Средние века, когда из-за чумы жили лет по 45 в среднем - и не дольше.
И сейчас так жить будут.
И в Украине будут, Ляшко с Кузиным устроят.
"Probe into four deaths after triple-0 delays - Herald Sun
https://www.heraldsun.com.au › coronavirus › news-story
17 hours ago - Monday's 'code red' comes after paramedics begged Victorians to leave triple-0 for emergencies, as shocking figures reveal the number of people .
"После рекордных показателей вакцинации, благодаря которым Виктория вскоре станет одним из самых вакцинированных мест в мире, наш штат встал на путь возвращения к нормальной жизни, напоминающей нашу жизнь до COVID."
Прямо с сайта Премьера штата Виктория:
"After record vaccination rates that will soon see Victoria become one of the most vaccinated places in the world, our state is set on a path back to normal living resembling our pre-COVID lives."
https://www.premier.vic.gov.au/nearly-there-return-normality-80-and-90-vax-rates
"Возвращение к нормальной жизни" - это 4 смерти из-за неоказания неотложной медицинской помощи.
И нет, эти люди умерли не от ковидлы.
Я пару деней назад уже приводила цифры (их мне показал на экране своего компьютера медик, медики получают информацию), что во вторник, 11 января, в Остин госпитале находилось аж целых 7 человек с ковидлой, а 400 работников госпиталя, абсолютно здоровых людей, находились дома на самоизоляции.
Бюджет Остин госпиталя составляет 1 миллиард долларов в год. Это государственный госпиталь, так что это 1 миллиард денег налогоплательщиков.
Удивляюсь, как у менеджмента госпиталя харя не треснет от такой преступной наглости и почему премьер штата Виктория, Эндрюс, еще не получил обвинения во лжи, результатом которой стала смерть как минимум 4 людей?
"- Ходите- вместе с Роспотребнадзором, военными , оцепляйте кварталы, вакцинируйте всех по списку...."