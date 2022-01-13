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В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели
За сутки 12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умер 191 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 12 января в Украине:
- зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 2);
- 102 580 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 676 человек;
- летальных исхода – 191;
- выздоровели - 7 202 человека
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 727 034 человека;
- выздоровели – 3 537 826 человек;
- летальных исхода – 97 928;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.
С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. Всего проведено 29 125 670 прививок", - рассказали в Минздраве.
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