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В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели

За сутки 12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умер 191 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 января в Украине:

  • зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 2);
  • 102 580 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 676 человек;
  • летальных исхода – 191;
  • выздоровели - 7 202 человека

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 727 034 человека;
  • выздоровели – 3 537 826 человек;
  • летальных исхода – 97 928;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. Всего проведено 29 125 670 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели 04

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Топ комментарии
+4
В Томске (Росия) проводился розыгрышь призов для вакцинированых. Когда назвали фамилию победительницы , она отозвалась через соцсети: "Я очень "рада", но не смогу приехать за призом, так как нахожусь в ковидном госпитале...".
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13.01.2022 08:52
+2
привiт новий рiк!
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13.01.2022 08:27
+2
Пішло догори... Починається нова хвилька
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13.01.2022 08:27
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Правила форума Совет форумчан
Можна сміливо приписувати нуль до цих цифр.
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13.01.2022 08:15 Ответить
Чого нуль,зразу 3.
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13.01.2022 08:22 Ответить
Ну звичайно, хворіють геть усі, але не українці.
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13.01.2022 08:31 Ответить
привiт новий рiк!
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13.01.2022 08:27 Ответить
Пішло догори... Починається нова хвилька
показать весь комментарий
13.01.2022 08:27 Ответить
В Томске (Росия) проводился розыгрышь призов для вакцинированых. Когда назвали фамилию победительницы , она отозвалась через соцсети: "Я очень "рада", но не смогу приехать за призом, так как нахожусь в ковидном госпитале...".
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13.01.2022 08:52 Ответить
вакцинация - ещё не значит не заболеть, тем более если ширяться сиг-сиг-спутником...

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13.01.2022 09:15 Ответить
Так вона ж спутнєгом щеплена була. Навіщо як приклад наводити відсталу країну?
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13.01.2022 09:17 Ответить
Неделю назад общался в Будапеште с телкой из москвы. Говорит, что ес им закрыта потому что кацапы поголовно вакцинированы спутником.
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13.01.2022 09:27 Ответить
В Италии начали штрафовать невакцинированых.
В Германии не пускают в общественный транспорт без "сертификата"- "куриного кода".
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13.01.2022 09:16 Ответить
А ти в Італії проживаєш? Чи може на расєї?))
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13.01.2022 09:20 Ответить
Сейчас в ЕС, тебе откажут в посадке на международный автобус если нет вакцины или теста плр.
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13.01.2022 09:29 Ответить
Знов пішов ріст…
чекаємо тепер заяв про кризу кисню у лікарнях але бубочка невинуватий…
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13.01.2022 10:10 Ответить
 
 