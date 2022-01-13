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агрессия (1700) Данилов (1066) СНБО (4227)

"Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, – нет", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в Украине не ведут прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий в ближайший день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

"В случае необходимости, у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, – нет.

Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки, "Грады", "Рапиры" и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе

По словам Данилова, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.

Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.

Секретарь СНБО рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.

Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, осенью 2021 года иностранные СМИ сообщили о накоплении российских войск на границе с Украиной.

В РФ поначалу заявляли, что это внутренние дела России, где концентрировать свои войска. Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США разместили свои военные базы "на пороге их дома", поэтому РФ должна защищаться.

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Путин также заявил, что хочет получить гарантии от Альянса, что Украину не примут в НАТО.

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Топ комментарии
+13
Так практика вже була, коли у 2014 році ворог напав на Україну, то один споряджав і відроджував знищену армію і був разом з нею, а інший споряджав "95 квартал" в місто Горлівку, щоб веселити окупантів і сепаратистів.
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13.01.2022 08:45
+11
Краще таким стратегам як Данілов, єрмак, зепандопало мовчати з коментарями про агресію росії. Як добре, що у 2014 році цих видатниї діячів ********** не було за кермом держави, а то б нас захопили за 2 дні, а всіх захисників зробили б терористами, як у Казахстані.
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13.01.2022 08:32
+8
А почему тогда США и НАТО чуть ли не каждый день ведут переговоры с росией, чтобы те не нападали на Украину?
Наверное. тебя Данилов не послушали...
США и НАТО работают!!! А не пьют водку в Буковели две недели...
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13.01.2022 08:37
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хотілось на зеленського подивитись. переживаю вже за атпачівальніка.
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13.01.2022 09:14 Ответить
Як так керувати,краще не заважати.
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13.01.2022 09:39 Ответить
Путлер Капут d9fff7b5 , а шо вы скажете ,если ***** всетаки продолжит наступление на Украину ,потому что напал он в 14-м . Если бы не Казахстан, я возможно с вами и согласился . А насчёт развала империи , так у них есть богатый опыт репрессий . Или вы опять скажете, что это невозможно
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13.01.2022 09:35 Ответить
Разные пакости путлер будет делать, как и делал. Но полномасштабного вторжения не будет. У него не получилось вторжение в 14 году, когда у нас почти не было армии. А сейчас тем более еще сложнее будет, армия уже есть. Хотя тоже небеспроблемная. Все это только страшилки для народа, таким народом легче управлять. Наши бабушки сидят полуголодные и говорят - лишь бы не было войны....
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13.01.2022 10:07 Ответить
А вы разницу между гибридной и полномасштабной войной понимаете?
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13.01.2022 12:26 Ответить
Война, всегда начинается вдруг.
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13.01.2022 09:40 Ответить
Ну да 15 января в ВОСКРЕСЕНЬЕ,потому что московская Орда уже не может ждать.
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13.01.2022 09:46 Ответить
А что говорит по этому поводу Министр обороны от советской части Украины Верещук?
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13.01.2022 09:49 Ответить
Успокоил Данилов. Сегодня еще рано думать об угрозе, а завтра может быть уже будет поздно думать.
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13.01.2022 10:00 Ответить
Я так зрозумів, що через аґента москви "козиря", данілов знає більше за всіх. Тому такі спокійні з блаЗЄнським.
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13.01.2022 10:06 Ответить
Цей данілофф вже заї....бав своєю зільоною курячою сліпотою
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13.01.2022 11:31 Ответить
"По словам Данилова, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого." Источник:

Понятно, то все предсказуемо.
То есть СНБО в курсе, Данилов в курсе.
Тогда вопрос к Данилову лично: а зачем Кремль собирает столько войск на границе с Украиной?
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13.01.2022 11:33 Ответить
Перефразору вопрос к Данилову еще раз.
Если все так предсказуемо, то зачем РФ собрала столько войск на границе с Украиной (и продолжает исиливать свою группировку)?
Что РФ собирается делать?
Картошку сажать по весне? И в каком направлении будет пахота?
Снег Санта Клаусу собирать? И в каком направлении?
Делать то что войска российские будут, если все так предсказуемо, и когда будут делать и куда пойдут?
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13.01.2022 11:38 Ответить
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