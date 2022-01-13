"Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, – нет", - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в Украине не ведут прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий в ближайший день.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".
"В случае необходимости, у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, – нет.
Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать".
По словам Данилова, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.
Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.
Секретарь СНБО рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.
Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, осенью 2021 года иностранные СМИ сообщили о накоплении российских войск на границе с Украиной.
В РФ поначалу заявляли, что это внутренние дела России, где концентрировать свои войска. Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США разместили свои военные базы "на пороге их дома", поэтому РФ должна защищаться.
Путин также заявил, что хочет получить гарантии от Альянса, что Украину не примут в НАТО.
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Понятно, то все предсказуемо.
То есть СНБО в курсе, Данилов в курсе.
Тогда вопрос к Данилову лично: а зачем Кремль собирает столько войск на границе с Украиной?
Если все так предсказуемо, то зачем РФ собрала столько войск на границе с Украиной (и продолжает исиливать свою группировку)?
Что РФ собирается делать?
Картошку сажать по весне? И в каком направлении будет пахота?
Снег Санта Клаусу собирать? И в каком направлении?
Делать то что войска российские будут, если все так предсказуемо, и когда будут делать и куда пойдут?