Эпидзонирование Украины: уже три области в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской области резко ухудшились эпидпоказатели, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 12 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 174. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (378), Ивано-Франковской области (273) и Сумской области (260). Отметим, что на 11 января заболеваемость в Украине составила 164 случая на 100 тыс. населения.

Вместе с тем, в Днепропетровской области уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 70 на 100 тыс. населения.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели

По данным за 12 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 26,3 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 21 области соответствуют "желтой" зоне карантина, в Ивано-Франковской, Сумской и Херсонской областях – "оранжевой". В частности, в Ивано-Франковской области резко вырос уровень заболеваемости (178 случаев на 100 тыс. населения 9 января, 218 – 11 января, 273 – 12 января; рост на 53,4% за 4 дня) и коэффициент выявления новых случаев инфицирования (14,4% 9 января, 15,2% 10 января, 16,9% 11 января, 22,1% 12 января; рост на 53,5% за 4 дня).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19, - ЦОЗ