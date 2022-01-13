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Эпидзонирование Украины: уже три области в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской области резко ухудшились эпидпоказатели, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

Эпидзонирование Украины: уже три области в

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 12 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 174. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (378), Ивано-Франковской области (273) и Сумской области (260). Отметим, что на 11 января заболеваемость в Украине составила 164 случая на 100 тыс. населения.

Вместе с тем, в Днепропетровской области уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 70 на 100 тыс. населения.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели

По данным за 12 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 26,3 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 21 области соответствуют "желтой" зоне карантина, в Ивано-Франковской, Сумской и Херсонской областях – "оранжевой". В частности, в Ивано-Франковской области резко вырос уровень заболеваемости (178 случаев на 100 тыс. населения 9 января, 218 – 11 января, 273 – 12 января; рост на 53,4% за 4 дня) и коэффициент выявления новых случаев инфицирования (14,4% 9 января, 15,2% 10 января, 16,9% 11 января, 22,1% 12 января; рост на 53,5% за 4 дня).

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Эпидзонирование Украины: уже три области в оранжевой зоне, в Ивано-Франковской области резко ухудшились эпидпоказатели, - Минздрав 01

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Топ комментарии
+5
Привіт із Буковелей, чувакі й чувіхі!!!

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13.01.2022 09:06
+4
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13.01.2022 09:24
+3
Всё нормально, к вам же на Буковель нелох приезжал вот вспышка началась, это чмо куда не приедет везде беда сразу
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13.01.2022 08:59
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Правила форума Совет форумчан
А бідоносець випадково не приїздив!?
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13.01.2022 08:50 Ответить
Всё нормально, к вам же на Буковель нелох приезжал вот вспышка началась, это чмо куда не приедет везде беда сразу
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13.01.2022 08:59 Ответить
Привіт із Буковелей, чувакі й чувіхі!!!

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13.01.2022 09:06 Ответить
Все в Буковель...дружно...😀
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13.01.2022 09:06 Ответить
аж дивно!
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13.01.2022 09:23 Ответить
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13.01.2022 09:24 Ответить
после крещения вообще поток пойдёт...идиотов то много в проруби искупаться сдуру(спьяну)
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13.01.2022 09:27 Ответить
Типа хотят показать на Новый год и Рождество все бухали по улицам бродили и заразилися массово...
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13.01.2022 09:30 Ответить
Волна пошла. Мы ее правда не видим, но она упорно нагнетается.
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13.01.2022 09:34 Ответить
Улицы пустынны уже 20 дней,иногда кто то бежит за булкой хлеба или куском маяса Тигриного...в год Тигра мясо жрать надоть...
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13.01.2022 09:35 Ответить
з 17 на 22...

це називається різко ...

дебіли ,блд.. ((
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13.01.2022 09:37 Ответить
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13.01.2022 09:37 Ответить
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13.01.2022 09:39 Ответить
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13.01.2022 09:41 Ответить
Под шумок удалят сертификаты и начнут бустерную колоть.
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13.01.2022 09:51 Ответить
упыри, отстаньте от Украины со своим дурантином ..
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13.01.2022 11:12 Ответить
 
 