Россию беспокоит, что Украина все ближе подходит к Западу и углубляет отношения с НАТО и ЕС, - Вершбоу

Россия намеренно обостряет ситуацию вокруг Украины, чтобы играть на страхах Запада перед войной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Россия спешит из-за того, что они знают, что их политика по отношению к Украине потерпела поражение, и они переживают, что Украина все ближе подходит к Западу, она углубляет свои отношения с НАТО, с Евросоюзом", - отметил он.

"Речь идет даже о потенциальном членстве в будущем. И это, конечно, их заставляет фабриковать кризисы, их изобретать, их вызыввть. Потому что определенным образом они теряют основу для покорения Украины", - добавил Вершбоу.

По его словам, россияне требуют остановить расширение НАТО якобы из-за того, что у них есть проблемы с безопасностью.

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"История показывает, что это не так. И, конечно, это одна из причин, почему они спешат", - сказал экс-заместитель Генерального секретаря НАТО.

"Кроме того, они хотят воспользоваться страхом, боязнью Запада перед войной. Они таким образом постоянно обостряют эту ситуацию, эту риторику по поводу войны, чтобы мешать НАТО принимать взвешенные решения", - подытожил Вершбоу.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.