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россия (92987) Вершбоу (68) Киевский форум по безопасности (133)

Россию беспокоит, что Украина все ближе подходит к Западу и углубляет отношения с НАТО и ЕС, - Вершбоу

Россию беспокоит, что Украина все ближе подходит к Западу и углубляет отношения с НАТО и ЕС, - Вершбоу

Россия намеренно обостряет ситуацию вокруг Украины, чтобы играть на страхах Запада перед войной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Россия спешит из-за того, что они знают, что их политика по отношению к Украине потерпела поражение, и они переживают, что Украина все ближе подходит к Западу, она углубляет свои отношения с НАТО, с Евросоюзом", - отметил он.

"Речь идет даже о потенциальном членстве в будущем. И это, конечно, их заставляет фабриковать кризисы, их изобретать, их вызыввть. Потому что определенным образом они теряют основу для покорения Украины", - добавил Вершбоу.

По его словам, россияне требуют остановить расширение НАТО якобы из-за того, что у них есть проблемы с безопасностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, – нет", - Данилов

"История показывает, что это не так. И, конечно, это одна из причин, почему они спешат", - сказал экс-заместитель Генерального секретаря НАТО.

"Кроме того, они хотят воспользоваться страхом, боязнью Запада перед войной. Они таким образом постоянно обостряют эту ситуацию, эту риторику по поводу войны, чтобы мешать НАТО принимать взвешенные решения", - подытожил Вершбоу.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Топ комментарии
+15
Роіся тисне на так звану українську владу. Дивіться за клованськими ручками. Цей зрадник себе ще не раз проявить.
Порошенка саме тому і пресують, бо він їздить світом і провадить політику Україна в НАТО.
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13.01.2022 09:15
+12
От мені подобаються такі люди як ви-мало того що кинули країну, втікли від призову, так щей обрали зеленського президентом. А тепер сидить такий у багатій державі і розповідає як нам жити.
Не відволікайтесь від польського унітазу, шановний !
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13.01.2022 09:47
+7
Порошенко може їздити собі хоч в Гондурас, він ніхто і не має жодних повноважень представляти країну, і всі його "зустрічі" це вирішення особистих політичних проблем. Жодна офіційна владна особа з ним не зустрічалася і не буде по тій же причині - він не представляє країну.
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13.01.2022 09:23
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Правила форума Совет форумчан
Роіся тисне на так звану українську владу. Дивіться за клованськими ручками. Цей зрадник себе ще не раз проявить.
Порошенка саме тому і пресують, бо він їздить світом і провадить політику Україна в НАТО.
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13.01.2022 09:15 Ответить
Порошенко може їздити собі хоч в Гондурас, він ніхто і не має жодних повноважень представляти країну, і всі його "зустрічі" це вирішення особистих політичних проблем. Жодна офіційна владна особа з ним не зустрічалася і не буде по тій же причині - він не представляє країну.
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13.01.2022 09:23 Ответить
От мені подобаються такі люди як ви-мало того що кинули країну, втікли від призову, так щей обрали зеленського президентом. А тепер сидить такий у багатій державі і розповідає як нам жити.
Не відволікайтесь від польського унітазу, шановний !
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13.01.2022 09:47 Ответить
пиши по теме!
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13.01.2022 09:50 Ответить
А то ЩО ?
Ну спробуй, цуцику
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13.01.2022 13:01 Ответить
по перше - я не призовного віку і покинув країну ще за довго до 2014 року

по друге - в першому турі я не голосував ні за Зеленського ні за Порошенка, так що це колективана відповідальність тих хто вивів їх обох до другого туру.

по третє - я не розповідаю як вам жити, і це моя справа де я сиджу, я досі є громадянином України і маю такіж права як і ви, і до речі як міліони українців за кордоном підтримую укр економіку переказами, так що ваш натяк що раз ви знаходитесь на території України - це ще не ознака того що ви зробили для неї більше ніж інші.
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13.01.2022 10:44 Ответить
к сожалению, именно тут у Вас нет никаких прав.
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13.01.2022 10:52 Ответить
То ви вже поляк ? Ото і не лізьте в українські справи.
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13.01.2022 13:00 Ответить
да у него Польша...это где то в Мухосранке в тайге за Уралом...********...
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13.01.2022 11:24 Ответить
"Жодна офіційна владна особа з ним не зустрічалася і не буде по тій же причині - він не представляє країну." - саме так про Зеленського.
Все інше - ваші мрії.
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13.01.2022 09:48 Ответить
Пан скумбрії об'ївся?
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13.01.2022 09:51 Ответить
Це дослівна цитата? Перечитай зелену методику ще раз. Там ще є, що Порошенко - с подвижник Медведчука і друг пуцина. Зча можливо у тебе стара методичка. 🤔 Тоді там є про те, що Порошенко вбив брата. Тож працюй краще.
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13.01.2022 10:17 Ответить
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13.01.2022 10:45 Ответить
Дурнику, він більше представляє країну, ніж уся так звана "офіційна влада" разом з зеленим блазнем.
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13.01.2022 12:04 Ответить
порошенко вор и трус! его место в суде(им же "реформированном")!
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13.01.2022 09:48 Ответить
Коли будеш стояти в черзі на карткову їжу, обов'язково напиши це собі на лоба! Кажуть, що таким добавку безкоштовну відсиплють)))
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13.01.2022 09:53 Ответить
Интересно как он вылез в президенты в 2014г.? Его тогда никто и не знал.
Были кандидаты и "покруче"-
Тимошенко, Бойко, Маломуж(разведка),Гриценко....
Та взять хотя бы-Тягныбока, Яроша, Рабиновича.
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13.01.2022 10:16 Ответить
Що, тільки тепер доходить наскільки Росія "глибоко стурбована"?
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13.01.2022 09:21 Ответить
я вижу обратное - давление России вынудило Швецию и Финляндию заговорить о вступлении в НАТО.
доиграется Рашка.
хочу дожить до этого момента.
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13.01.2022 10:47 Ответить
На таке загострення стосунків Путлер не пішов би, якби в нас бив інший президент. А оскільки у нас весь ВП - гніздо ФСБ на тілі України, то йому й карти до рук.
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13.01.2022 09:41 Ответить
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13.01.2022 09:48 Ответить
Мы не просто ближе к Западу, мы дальше от запоребрика. Могу сказать за себя: на референдуме в декабре 1991-го я не поддерживал независимость (считал, что все проблемы лучше решать в большой семье) и примерно до 2002-го года голосовал за коммунистов. Окончательно переломным для меня стал Майдан 2004-го, когда запоребрик активно поддерживал вфя, "победившего" через фальсификации.
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13.01.2022 09:49 Ответить
Недарма волали на расєє і зелохи в Україні -" хто завгодно,аби не Порошенко!"
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13.01.2022 09:51 Ответить
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13.01.2022 09:54 Ответить
Ну нам-то что от этого, меня, на пример, беспокоит, почему до сих пор ***** не повезли на орудийном лафете вперед копытами и не замуровали в кремлевскую стену.
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13.01.2022 10:07 Ответить
В этом мире "Всех все беспокоит"только.Что к врачу пришли чтоли? КРЕМЛЬ НЕРУССКИЙ БОИТСЯ,ЧТО ВСЕ ОБЬДИНЯТСЯ С ЕВРОПОЙ.И ТОГДА ПАДЕТ ВЛАСТЬ У НЕРУССКИХ ЗАХВАТЧИКОВ КРЕМЛЯ.НО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!
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13.01.2022 10:24 Ответить
Ти диви! Який високоосвічений та вельми розумний панотець отой во колишній заступник Натівського війта Сашко Вершбоу! Аж лячно...
Нехай його моці Біг здоров'ячко насилає.
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13.01.2022 10:35 Ответить
Психологія злодюги-чекіста доволі проста. Як у будь-якого гопника. Зробив очі квадратні, "мАргало видавлю". Злякались - піде далі. Почув у відповідь не вибачення, а нахабне "пАрєжу твою мать" - дає задній хід. Йти ва-банк ...йлу? Це вже буде коштувати для нього набагато більше. Тому дії НАТО та ЄС повинні бути простими: зброя для України (оборонна) і діалог з країнами-сусідками рФ про вступ у НАТО та посилення присутності спільних військ на їх територіях. Тобто, НАТО - до кордонів рФ. І чим ближче ( Нарва - Печори ), тим краще. Тримати у напрузі Шайгу, як ...йло тримає світ, це єдиний правильний шлях .... втихомирити звіра.
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13.01.2022 11:32 Ответить
 
 