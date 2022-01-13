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Латвия (1279) Литва (2334) НАТО (8632) Балтия (321) россия (92987) Эстония (1352) Каллас Кая (110)

Страны Балтии просят НАТО увеличить военное присутствие на своей территории, - премьер Эстонии Каллас

Страны Балтии просят НАТО увеличить военное присутствие на своей территории, - премьер Эстонии Каллас

Латвия, Литва и Эстония обратились к НАТО с просьбой увеличить военное присутствие для сдерживания России.

Об этом в интервью Reuters сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь, чтобы действовать как сдерживающий фактор… Если вы посмотрите на карту, то страны Балтии – это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть свои заботы", - сказала Каллас.

Агентство со ссылкой на слова дипломата НАТО на условиях анонимности отмечает, что вопросы о дополнительных развертываниях в странах Балтии могут обсудить министры обороны стран Альянса на встрече в середине февраля.

Подразделения НАТО были развернуты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Каждый из них насчитывает 1000 военнослужащих.

Каллас отметила, что возможно увеличение существующих подразделений. По ее словам, Запад может вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать понять Кремлю, что, если он обострит ситуацию в Украине, то заплатит высокую цену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО может усилить присутствие на восточном фланге в случае вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

"Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая то, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не создал военные группы для нападения на Россию", - сказала Каллас.

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Топ комментарии
+5
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13.01.2022 10:12
+4
***** не беспокоит "подлётное время" из Риги или Таллина? Только из Харькова?
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13.01.2022 10:00
+4
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13.01.2022 10:48
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Балтії Нато допоможе військами. а нам глибокою занепокоєністю та дюже туманними перспективами.
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13.01.2022 09:32 Ответить
Мудрий нарид выбирает клоуна своим президентом, так о каком НАТО можно говорить?
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13.01.2022 09:40 Ответить
А що роблять твої "господарі" для того щоб і нам допомагали? Керівництво країн - членів НАТО "криком кричать" про загрозу українським кордонам з боку російських військ , а твій "Блазень" з "блазенятами" з "відпочинків" ніяк вибраться не можуть А ти все "лайном поливаєш" Порошенка - людину яка дійсно думає про захист України і , потираючи руки, чекаєш - "Коли ж його "посодють?"
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13.01.2022 09:40 Ответить
Порахуйвласні ізвіліни. І здивуєся, що їх так мало.
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13.01.2022 11:16 Ответить
"Довганенко" - а "по суті" щось є? Якщо рівень розвитку не може осилить те, що я виклав - "розкладу по поличках":
1) Порошенко зупинив агресію РОсії і укріпив позиції України у світі? ТАК!
2) Біля кордонів України зосереджена маса російських військ Про це кажуть в НАТО і в ЕС А також Порошенко з "Європейською Солідарністю" - але не твій "Блазень" і його прихвостні! ТАК? ТАК!!!
3) Ти, "Блазень" з "блазенятами" і кацапи на Порошенка однаково "бочку котите"? ТАК!
Так хто повинен свої "ізвіліни" рахувать повинен?!
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13.01.2022 11:32 Ответить
***** довыеживалось
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13.01.2022 09:59 Ответить
***** не беспокоит "подлётное время" из Риги или Таллина? Только из Харькова?
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13.01.2022 10:00 Ответить
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13.01.2022 10:12 Ответить
А тем временем уже 2 года член тайной канцеллярии Кремля голова-ведро Калантарян(лошадь Лаврова) умышленно распространяет слухи,что якобы хочет уйти с поста.ХОРОШО ДУРЯТ НАРОД РОССИИ.
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13.01.2022 10:35 Ответить
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13.01.2022 10:48 Ответить
Белоруссию скушали, Казахстан скушали, Украину надкусили. По всему вытекает, что страны Балтии - следующие. Когда ***** решится (или Си даст ему такую команду) серьёзно, но аккуратно *********** с НАТО, то лучших кандидатов и не придумать.
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13.01.2022 12:29 Ответить
 
 