Страны Балтии просят НАТО увеличить военное присутствие на своей территории, - премьер Эстонии Каллас
Латвия, Литва и Эстония обратились к НАТО с просьбой увеличить военное присутствие для сдерживания России.
Об этом в интервью Reuters сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь, чтобы действовать как сдерживающий фактор… Если вы посмотрите на карту, то страны Балтии – это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть свои заботы", - сказала Каллас.
Агентство со ссылкой на слова дипломата НАТО на условиях анонимности отмечает, что вопросы о дополнительных развертываниях в странах Балтии могут обсудить министры обороны стран Альянса на встрече в середине февраля.
Подразделения НАТО были развернуты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Каждый из них насчитывает 1000 военнослужащих.
Каллас отметила, что возможно увеличение существующих подразделений. По ее словам, Запад может вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать понять Кремлю, что, если он обострит ситуацию в Украине, то заплатит высокую цену.
"Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая то, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не создал военные группы для нападения на Россию", - сказала Каллас.
Пожалуйста, подождите...
1) Порошенко зупинив агресію РОсії і укріпив позиції України у світі? ТАК!
2) Біля кордонів України зосереджена маса російських військ Про це кажуть в НАТО і в ЕС А також Порошенко з "Європейською Солідарністю" - але не твій "Блазень" і його прихвостні! ТАК? ТАК!!!
3) Ти, "Блазень" з "блазенятами" і кацапи на Порошенка однаково "бочку котите"? ТАК!
Так хто повинен свої "ізвіліни" рахувать повинен?!