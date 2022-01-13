Китайский олигарх хотел приобрести большую партию масок в Украине, так мы и узнали о COVID-19, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как в Украине узнали о COVID-19.

Об этом он рассказал изданию "УП", передает Цензор.НЕТ.

"Мы впервые обратили внимание на определенные события в конце декабря 2019 года. Кажется, 23 декабря. В этот промежуток времени мы получили первое сообщение о том, что в городе Ухань что-то происходит. Тогда об этом никто не знал, никто не говорил", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, его заместитель по гуманитарным вопросам Алексей Соловьев сказал Данилову, что это "очень опасная вещь". Потому Данилов поручил отслеживать ситуацию.

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"А потом, как оно поехало-пошло, я вам передать не могу... Но могу рассказать случай, как наша медицинская система к этому была готова."

О масках интересна история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о большой закупке масок.

Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, это очень у них серьезно", - продолжил Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что в феврале 2020 года провели совещание, где Виктору Ляшко (ныне министр здравоохранения – Ред.) поручили отвечать за ситуацию с COVID-19.