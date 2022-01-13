Китайский олигарх хотел приобрести большую партию масок в Украине, так мы и узнали о COVID-19, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как в Украине узнали о COVID-19.
Об этом он рассказал изданию "УП", передает Цензор.НЕТ.
"Мы впервые обратили внимание на определенные события в конце декабря 2019 года. Кажется, 23 декабря. В этот промежуток времени мы получили первое сообщение о том, что в городе Ухань что-то происходит. Тогда об этом никто не знал, никто не говорил", - заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, его заместитель по гуманитарным вопросам Алексей Соловьев сказал Данилову, что это "очень опасная вещь". Потому Данилов поручил отслеживать ситуацию.
"А потом, как оно поехало-пошло, я вам передать не могу... Но могу рассказать случай, как наша медицинская система к этому была готова."
О масках интересна история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о большой закупке масок.
Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, это очень у них серьезно", - продолжил Данилов.
Секретарь СНБО рассказал, что в феврале 2020 года провели совещание, где Виктору Ляшко (ныне министр здравоохранения – Ред.) поручили отвечать за ситуацию с COVID-19.
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Шарамижники ви..
И будете за ето отвечать тоже. Очень скоро, надеюсь
крадуцкий - это мразь, даже не врач, которая лезет в дела медицины, гадя украинцам..
почему этот упырь крадуцкий - санитар, даже не врач - занимается вопросами медицины для миллионов граждан Украины?
Але ми це дізналися тоді, коли в Україні вже не було масок.
А потім ЗЄ-лідор зустрічав літаки с вантажем Епіцентра та піарився на них.
и плевать оно хотело, что Украина осталась без средств защиты..
в нормальной стране крадуцкий уже бы сидел, но голобородько таких преступников покрывает, значит зеленский, который бредит, что оно президент - соучастник преступления крадуцкого..