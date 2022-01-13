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Данилов (1066) Китай (2790) СНБО (4227) Ухань (48) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) маски (115)

Китайский олигарх хотел приобрести большую партию масок в Украине, так мы и узнали о COVID-19, - Данилов

Китайский олигарх хотел приобрести большую партию масок в Украине, так мы и узнали о COVID-19, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как в Украине узнали о COVID-19.

Об этом он рассказал изданию "УП", передает Цензор.НЕТ.

"Мы впервые обратили внимание на определенные события в конце декабря 2019 года. Кажется, 23 декабря. В этот промежуток времени мы получили первое сообщение о том, что в городе Ухань что-то происходит. Тогда об этом никто не знал, никто не говорил", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, его заместитель по гуманитарным вопросам Алексей Соловьев сказал Данилову, что это "очень опасная вещь". Потому Данилов поручил отслеживать ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США

"А потом, как оно поехало-пошло, я вам передать не могу... Но могу рассказать случай, как наша медицинская система к этому была готова."

О масках интересна история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о большой закупке масок.

Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, это очень у них серьезно", - продолжил Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что в феврале 2020 года провели совещание, где Виктору Ляшко (ныне министр здравоохранения – Ред.) поручили отвечать за ситуацию с COVID-19.

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Топ комментарии
+31
Не хотел приобрести...а таки приобрел...благодаря скоту радуцкому...
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13.01.2022 09:43
+30
А ми дізнались про ковід коли Радуцький продав увесь запас масок. Совпаденіє?)
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13.01.2022 09:46
+21
первым узнал крадуцкий и быстренько перепродал все маски из госрезерыва китаезам... а данилов типе не в теме
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13.01.2022 09:44
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І заробили на цьому грошей. Адже маски хтось і справді викупив.
Шарамижники ви..
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13.01.2022 09:43 Ответить
Не хотел приобрести...а таки приобрел...благодаря скоту радуцкому...
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13.01.2022 09:43 Ответить
Так і є, і це не дивує)МОЗ якраз навпроти Посольства КНР)
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13.01.2022 10:02 Ответить
первым узнал крадуцкий и быстренько перепродал все маски из госрезерыва китаезам... а данилов типе не в теме
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13.01.2022 09:44 Ответить
А ми дізнались про ковід коли Радуцький продав увесь запас масок. Совпаденіє?)
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13.01.2022 09:46 Ответить
Все що бажали все і придбали. Наші можновладці весь державний запас продали.
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13.01.2022 09:46 Ответить
А про Донбасс и Крым мы узнали когда поехали за баблом а нас послали.
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13.01.2022 09:46 Ответить
Не тринди, Данилов. Вьі тупо, ублюдки, продали стратегический запас Китаю, а потом у него же и купили в три раза дороже.
И будете за ето отвечать тоже. Очень скоро, надеюсь
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13.01.2022 09:47 Ответить
Тобто, РНБО взнає важливу, стратегічну, інформацію з пліток? Розвідки та аналітики в державі не існує?
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13.01.2022 09:48 Ответить
Першим дізнався в Україні Радуцький.
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13.01.2022 09:49 Ответить
Логічно було б з боку РНБО накласти санкції на Радуцького. Продаж стратегічного запасу масок хіба це не підрив безпеки України?
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13.01.2022 09:49 Ответить
крадуцкий, эта шестерка массонов, которая украла тонны масок, оставив население без средств защиты, которая за принудительную вакцинацию ( шмурдизацию), которая за локдауны и дальнейшую нищету украинцев, именно оно - продавило в раде - донорство украинцев без согласия родственников, в стране, где не работают законы, и где крадуцкий запустил черный рынок органов украинцев.. всем понятно, что донор на момент изятия органов должен быть жив..
крадуцкий - это мразь, даже не врач, которая лезет в дела медицины, гадя украинцам..
почему этот упырь крадуцкий - санитар, даже не врач - занимается вопросами медицины для миллионов граждан Украины?
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13.01.2022 11:01 Ответить
Стісняюсь спитати: а Зеленського теж у владу поставили масони чи якісь інші вільні каменярі?
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13.01.2022 11:29 Ответить
это факт, что нормальные люди, патриоты Украины - не могут попасть по власть, их просто убирают, как с произошло с Черноволом..
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13.01.2022 12:02 Ответить
А потом гереги решили навариться-так мы узнали что есть "эпицентр".
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13.01.2022 09:49 Ответить
а самолет с масками встречал Зеля . так мы узнали что у нас есть какой то прэзэдэнт
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13.01.2022 09:54 Ответить
кРадуцкий стырял и продал на десятки миллионов долларов.....РНБО санкции?
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13.01.2022 09:50 Ответить
Ахахаха))))и эта бандюга из 90х тоже сцит зесрани в очи уже не хуже зекрысы
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13.01.2022 09:51 Ответить
ну и естественно... этот олигарх все маски слил, а народу втюхивали остатки по 50 грн за штуку
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13.01.2022 09:55 Ответить
Олигарх?? В Китае?? Ты дурачОк это серьезно??😀
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13.01.2022 09:57 Ответить
Маски хотів купити китайський олігарх, але Зємудаки продали в Іспанію, бо іспанські вілли ближче до душі.
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13.01.2022 09:59 Ответить
Что можно вынести из спича данилова - разведки/аналитики/прогнозирования развития ситуации/молнееносных решений - в стране нет, о проблемах и масках мы узнаем из слухов и продаже радуцким. И это говорит скбть секретарь рнбо в воюющей стране. Реально это п....ц.
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13.01.2022 10:01 Ответить
А потом позвонила дама с собачкой и всем им всё стало ясно....
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13.01.2022 10:02 Ответить
и конечно же этим олигархом нашим который продал маски оказался Коломойский
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13.01.2022 10:04 Ответить
Оце і єоцінка РНБО ім. Зєлєнского при керівництві Данилова. А де ж моніторинг? Де розвідка? Це РНБО щось ще цікавить крім боротьби з Порошенком?
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13.01.2022 10:07 Ответить
Велику партію масок ЗЄ-банда продала за кордон.

Але ми це дізналися тоді, коли в Україні вже не було масок.

А потім ЗЄ-лідор зустрічав літаки с вантажем Епіцентра та піарився на них.
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13.01.2022 10:12 Ответить
настав час ох.у..их історій, як зелені рятували країну
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13.01.2022 10:15 Ответить
Вы всйо врёте, маски украл Порошенко 😂
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13.01.2022 10:31 Ответить
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13.01.2022 10:48 Ответить
Вот про Ухань они знали типа а про инфляцию которую сейчас раздули - не знают! Тов. Данилов, тов. Шевченко из НБУ привет! И Зеленскому с его программами 3-5-85 и 5%. И наймите наконец репетитора по алгебре , хотя-бы одного на двоих!
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13.01.2022 10:38 Ответить
Данилов - МУДРЫЙ!!!!! Спасибо что вы Есть!!!!!
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13.01.2022 11:06 Ответить
упырь крадуцкий кинул на только украинцев, оставив страну без средств защиты, но и тех китайцев.. оно перепродало маски в европу, а навар положило себе в карман..
и плевать оно хотело, что Украина осталась без средств защиты..
в нормальной стране крадуцкий уже бы сидел, но голобородько таких преступников покрывает, значит зеленский, который бредит, что оно президент - соучастник преступления крадуцкого..
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13.01.2022 11:06 Ответить
Ага, тогда и узнали о ковиде и тогда же продали все имеющиеся в Украине запасы средств защиты, масок и антисептиков . Как ни странно, но мы помним об этом и даже знаем кто этим занимался и на чьей совести тысячи умерших от короны. Так что, не обольщайтесь, наступит время и вы за все ответите.
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13.01.2022 12:55 Ответить
Этот данилов такое же фэ и брехло какак и офшорный президент -дебил Зеленский!!
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13.01.2022 14:19 Ответить
 
 