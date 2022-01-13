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акция (2397) арест (10435) приватизация (969) ФГИУ (503) ГБР (2812) Большевик (17)

Суд арестовал 100% акций завода "Большевик" по подозрению в занижении стоимости во время его приватизации, - ГБР

Суд арестовал 100% акций завода

Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года (до 2018 года завод "Большевик").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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"Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода по государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.

Кроме того, отмечается, что 11 января 2022 года следователь судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

"Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство начато с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины", - информируют в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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Топ комментарии
+11
А когда 95 квартал арестуют за уклонение от уплаты налогов при выводе средств в офшоры, воровство приватовских денег с коломойшей, корпоративчики за черный нал в россии? И т.д. и т.п.
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13.01.2022 09:56
+8
Почему сразу "гетьман"? Зеленский от Коломойского 40 млн долларов получил на офшор и молчит в тряпочку, вроде как и не надо налоги платить. Арахамия же сказап: Такое время, у всех были офшоры, у каждой бабушки. Осталось приобретение квартир по заниженной цене проверить с 1995 года, как они уже объявили.
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13.01.2022 10:09
+7
Занижена вартість - це гра слів. Хай краще цей завод зігниє ...тілики щоб недістався нікому. Оце і є суть зільоної влади.
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13.01.2022 09:54
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не видать нам развязки на Шулявке еще долго
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13.01.2022 09:54 Ответить
ну правильно доки в Києві керує Віталік, а не якесь чмо від зебоб через КМДА, не бачити киянам добудови мостів та розв'язок.
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13.01.2022 11:07 Ответить
Занижена вартість - це гра слів. Хай краще цей завод зігниє ...тілики щоб недістався нікому. Оце і є суть зільоної влади.
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13.01.2022 09:54 Ответить
У вас все в Україні погано, все неправильно, поганий президент. Ви що, на путіна працюєте?
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13.01.2022 10:00 Ответить
Там тільки вартість землі в рази більша за 1,5 млрд за які цей завод продали, не рахуючи унікальне обладнання яке нові власники просто на металолом здадуть.
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13.01.2022 10:25 Ответить
в десятки разів )
старі савецькі станки не імеєщіє аналагав це унікальне обладнання ?
і так щоб та земля була реально дорогою на ній мало бути чисте поле, а так доведеться ще і хлам з території вивозити.
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13.01.2022 11:10 Ответить
Даже старые советские станки могут быть уникальными. Делали станки, приспособления под спецзаказ. Востребованы они сейчас или нет мы не знаем.
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13.01.2022 12:08 Ответить
Не тим людям дістався, переділ майна для своїх.
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13.01.2022 15:46 Ответить
Махінацію з заводом "Лєнінська Кузня" товаріща Пєтра Алексеєвіча було б теж непогано розкрутити і заарештувати кого потрібно.
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13.01.2022 09:55 Ответить
Может дворцы своего ***** посчитаешь,свинособака, или сцишь ?)
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13.01.2022 10:21 Ответить
Це ти мені, соска? Я українець. Фільтруй базар.
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13.01.2022 10:31 Ответить
ти такий українець ,як і твоє пуйло -тепер всякий свінопес ,в інеті,себе українцем уявляє)))
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13.01.2022 10:35 Ответить
Не мучай сраку, пиши своєю рідною - російською Всрата патріотка.
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13.01.2022 10:48 Ответить
Що ,кацарилий ,зашкварився ?та от вас,свинопсів,дерьмом несе за 1000чи км -так що не плакай )
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13.01.2022 10:51 Ответить
Тобі краще розбиратися в смаках лайна
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13.01.2022 11:04 Ответить
Да Кузня это фигня, там бы поднять материалы по приватизации кондитерской фабрики.
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13.01.2022 10:28 Ответить
сраку твоей мамашки скорее подымут,поднимальщик)
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13.01.2022 10:37 Ответить
Ой, если бы только кондитерка - это пол беды. А сколько сахарных заводов.
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13.01.2022 12:19 Ответить
Типа педкий случай, все время завышали а тут занизили .
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13.01.2022 09:55 Ответить
А когда 95 квартал арестуют за уклонение от уплаты налогов при выводе средств в офшоры, воровство приватовских денег с коломойшей, корпоративчики за черный нал в россии? И т.д. и т.п.
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13.01.2022 09:56 Ответить
У нас наверное только индусы заплатили реальную цену за Криворожсталь.
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13.01.2022 09:57 Ответить
Но и те деньги успешно разворовали. Когда за дело берутся «профессионалы», шансов дойти до людей у денег практически нет.
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13.01.2022 10:03 Ответить
Офшори це "оптимізація податків" - це сказав президент Рошену в одному з інтерв'ю. Так що не треба лити воду на законну схему, якою користується сам гетьман України ))
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13.01.2022 10:03 Ответить
Почему сразу "гетьман"? Зеленский от Коломойского 40 млн долларов получил на офшор и молчит в тряпочку, вроде как и не надо налоги платить. Арахамия же сказап: Такое время, у всех были офшоры, у каждой бабушки. Осталось приобретение квартир по заниженной цене проверить с 1995 года, как они уже объявили.
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13.01.2022 10:09 Ответить
Так у бабушек и будут проверять, не у себя же.
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13.01.2022 11:27 Ответить
Брехун!!! 😂 Посилання дай! І ще цікав, хто і кли тебе з бану випустив? Чи ти перелогінився? 🤔
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13.01.2022 10:22 Ответить
Тримай, та не кукарікай так голосно

https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/7/630910/

Я трохи помилився: це був не президент, а бізнес-партнер Avellum Partners, яка працювала з "рошен". Але шо це змінює? Це все ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ з будь-якого боку.

Давай я тобі покажу конкретну фразу про це:

>>> Також, за словами юриста, ця структура у випадку продажу компанії не передбачає сплати податків на території України.

Більш того, вся ця схема передбачає менші податки, ніж в Україні. Це знають геть усі, але не ти
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13.01.2022 10:40 Ответить
"- А може то і не вовк?
- А що то ходило? Таке сиве і мале, в хвостик, як шило?"
Чоловіче, тебе банять за брехню! На Цензорі не можна брехати, матюкатися і ображати інших. 😊 Ще раз: дай посилання на те, що саме Порошенко казав те, що ти йому приписуєш. По інші твої фантазії навіть не говорю. Бо ти вже забрехався, видавши власну фантазію за доконаний факт. 😂
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13.01.2022 10:50 Ответить
Наведення прямих посилань це образа? Мда, з такими "патріотами" ми ще довго не переможемо ))
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13.01.2022 11:10 Ответить
Прямих посилань? 🤔 А де тут Порошенко?
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13.01.2022 11:40 Ответить
А хто взагалі говорив про порошенко? Президент "рошену" це зовсім не порошенко. Ти цього не знаєш? Хахахаха
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13.01.2022 11:44 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 Що ж ти, фраєр, дав у зад?
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13.01.2022 11:46 Ответить
Приведу мою цитату про порошенка, не балаболь.
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13.01.2022 11:49 Ответить
То у тебе розпорядок такий? 5-та ранку і довбодятли!? 😂 Не думав, що у Німеччині зараз 5-та ранку. 😁 Ч'їх будєшь, казах?
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13.01.2022 11:55 Ответить
А що ти взагалі можеш думати, коли невзмозі перевірити мою фразу про оптимізацію податків і про "рошен" Весь інтернет забитий посиланнями.
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13.01.2022 11:58 Ответить
Кіко вас, казахів тут на гілці? 😲 І чому під різними прапорами? 😂 Тепер щодо оптимізації податків. Ти уважно прочитай незалежні джерела. 😊 Мене кацапський сегмент інтернету не цікавить. Тй, яким ваша методичка забита. 😊 І бачу, тебе вже банити почали? 😁 Не зли модера. 😊Перестань брехати!
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13.01.2022 12:05 Ответить
Прямі посилання - URL. Ти з комп'ютером давно? Не володієш термілогією.
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13.01.2022 11:45 Ответить
Я добре знаю, що метод тролів у випадку, коли їх ловлять на брехні - клеїти дурня, або грати вар'ята! 😂 Що таке пряме посилання, я знаю так сам, як і ти. Я тебе спитав не це. Я спитав, де у цьому посиланні пряма мова самого Порошенка. У тебе так само погано з розумінням української мови, як і з прапором? 🤔
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13.01.2022 11:52 Ответить
Ось тобі ще про оптимізацію податків:

https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-41252198

Факт залишаєтьс фактом: офшорна компанія сплачує МЕНШЕ податків. І Петро Алексеєвіч зробив це. І "Рошен" сплачував менше податків, тому що він в офшорі. Це не оптимізація податків, нє?
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13.01.2022 10:46 Ответить
А тепер про податки. Ти - патологічний брехун. Бо чудово знаєш, скільки податків у держб'юджет заплатили фірми Порошенка, в тому числі і "Рошен". Це не єтажмницеб і інформація у відкритому доступі. 😊А для контрасту можеш порівняти, скільки податків заплатили фірми Зєлєнского. І навіть типу твого президента колишнього Трампа. 😁 Звичайно ж, ти можеш це дізнатися з нейтральних джерел. Але ти цінуєш одне джерел - зелену методичку. Розумію, робота така. Правда не годує. 🤔 Яке ти брехло птішне! 😂
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13.01.2022 11:45 Ответить
Не корректное сравнение. Денежные портфели разного объема.
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13.01.2022 12:24 Ответить
Та ти що? 😲 А тоді давай у процентному співвідношенні. Погодься, це буде коректно. 😊
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13.01.2022 12:34 Ответить
Может приведешь пример с датой и желательно видео? От шморкли такое слышал, это да. Типа вы 73% лохи и не понимаете, 95 квартал это же другое.
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13.01.2022 11:26 Ответить
Хмельницкий такой же аферист, как и все, дай ему волю, он весь печерский район застроит своими домами-уродами, благо, что уже выкупил десятки гектаров земли промпредприятий.
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13.01.2022 10:02 Ответить
Главное - Татарова за махинации с застройщиками не посадить. Друзьям - все, врагам закон.
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13.01.2022 10:11 Ответить
у нас не страна а колония запад при помощи наших алигархов выводит все средства в европу там и делятся с кем нужно.
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13.01.2022 10:13 Ответить
Инвесторов и так немного а теперь станет еще меньше, кому охота попадать в такое.
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13.01.2022 10:26 Ответить
Ви ПОРОХОБОТИ вже надоїли... Все вам не те... І всюди "зельона влада" щось не те робить...
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13.01.2022 10:35 Ответить
ЗЕ влада, це перемога простого народу! Тільки з обранням по-справжньому народної влади, почали реально боротися з олігархами! І тільки тупі порохоботи цього не помічають!
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13.01.2022 10:52 Ответить
Зря Иванов с Хмельницким туда влезли. И деньги заморожены, и эта зеленая тупорылая падаль теперь все мозги вынесет.
В этой стране нельзя связываться с государством.
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13.01.2022 10:42 Ответить
Бл.дский цирк тут как тут! Передаем за проезд!
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13.01.2022 10:50 Ответить
Я в этом и не сомневался. А откуда по вашему у дебилов и тупиц ,миллиарды ? )) Просто это сборище уголовников поделило безхозное после совка
между своими подельниками и родственниками и стали олигархами. Вот это и есть правда про их достижения. А непосильный труд и прочая лобода - это же сказки для совсем уже наивных.
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13.01.2022 10:54 Ответить
Було б непогано перевірити статки і теперішніх і попередніх службовців фонду держмайна,бо в Україні АБСОЛЮТНО ВСЕ приватизовано по заниженій вартості.
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13.01.2022 10:57 Ответить
У світлі останніх подій першою думкою було: "А коли це Порох встиг Большивика прикупити?".
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13.01.2022 11:24 Ответить
https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%9D%D0%9F%D0%9F+%D0%9F%D0%B0%D0%BE,+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8,+49%2F2,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+03680/@50.4527444,30.434465,16.5z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!1m5!1m1!1s0x40d4cc3a7fc7a831:0xc950199f23c71966!2m2!1d30.4410629!2d50.4527435!3e0 https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%9D%D0%9F%D0%9F+%D0%9F%D0%B0%D0%BE,+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8,+49%2F2,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+03680/@50.4527444,30.434465,16.5z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!1m5!1m1!1s0x40d4cc3a7fc7a831:0xc950199f23c71966!2m2!1d30.4410629!2d50.4527435!3e0

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13.01.2022 11:35 Ответить
 
 