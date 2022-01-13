Суд арестовал 100% акций завода "Большевик" по подозрению в занижении стоимости во время его приватизации, - ГБР
Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года (до 2018 года завод "Большевик").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода по государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.
Кроме того, отмечается, что 11 января 2022 года следователь судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.
"Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство начато с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины", - информируют в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Пожалуйста, подождите...
старі савецькі станки не імеєщіє аналагав це унікальне обладнання ?
і так щоб та земля була реально дорогою на ній мало бути чисте поле, а так доведеться ще і хлам з території вивозити.
https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/7/630910/
Я трохи помилився: це був не президент, а бізнес-партнер Avellum Partners, яка працювала з "рошен". Але шо це змінює? Це все ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ з будь-якого боку.
Давай я тобі покажу конкретну фразу про це:
>>> Також, за словами юриста, ця структура у випадку продажу компанії не передбачає сплати податків на території України.
Більш того, вся ця схема передбачає менші податки, ніж в Україні. Це знають геть усі, але не ти
- А що то ходило? Таке сиве і мале, в хвостик, як шило?"
Чоловіче, тебе банять за брехню! На Цензорі не можна брехати, матюкатися і ображати інших. 😊 Ще раз: дай посилання на те, що саме Порошенко казав те, що ти йому приписуєш. По інші твої фантазії навіть не говорю. Бо ти вже забрехався, видавши власну фантазію за доконаний факт. 😂
https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-41252198
Факт залишаєтьс фактом: офшорна компанія сплачує МЕНШЕ податків. І Петро Алексеєвіч зробив це. І "Рошен" сплачував менше податків, тому що він в офшорі. Це не оптимізація податків, нє?
В этой стране нельзя связываться с государством.
между своими подельниками и родственниками и стали олигархами. Вот это и есть правда про их достижения. А непосильный труд и прочая лобода - это же сказки для совсем уже наивных.