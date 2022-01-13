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Следующие шаги после встречи Россия-НАТО будут иметь критическое значение для безопасности в Европе, - глава МИД Британии Трасс

Следующие шаги после встречи Россия-НАТО будут иметь критическое значение для безопасности в Европе, - глава МИД Британии Трасс

Дальнейшие шаги после переговоров в рамках заседания Совета Россия-НАТО будут иметь ключевое значение для мира и безопасности в Европе.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, комментируя результаты заседания Совета Россия-НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, Великобритания и союзники дали понять России, что наращивание военного присутствия на границе Украины и в оккупированном Крыму неприемлемо.

Трасс подчеркнула, что ее страна осуждает агрессию и дестабилизационную деятельность России.

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"Дальнейшее военное вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой и нанесло бы экономике России тяжелый ущерб, включая скоординированные санкции. Затяжной конфликт приведет к потере жизней и навредит обществу с обеих сторон. Это реальность вооруженного конфликта, как мы видели ранее", – сказала глава британского МИД.

Трасс отметила, что Россия нарушает обязательства своими недавними действиями на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Она напомнила, что Великобритания и союзники солидарны в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и противостоят угрожающему поведению Кремля.

"Следующие шаги будут иметь критическое значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед – деэскалация со стороны России и ее участие в содержательных дискуссиях", – подытожила глава МИД Британии.

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не поддавайтесь на шантаж страны гопников безпридельщиков! иначе сдадите раз свои позиции и УКРАИНУ с вас не слезут...будут давить и давить снова выдумывая под себя новые и новые требования от евросоюза! хватит сопли распускать уже и трепещать нато и всему евросоюзу перед гопотой кремлёвской, покажите что вы мощ,,что вы сильны ,вас много, вы богаты, вы технологичны, один за всех и все за одного! остановите пока не поздно ещё ********, иначе будет всем горе от сявоты рассейской....((
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13.01.2022 10:11 Ответить
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13.01.2022 10:17 Ответить
Коли злили всю Чехію весною 39го, то вся індутсрія і персонал Чехії почав працювати на фюрера. Непоганий джек-пот був. Танчики Pz38t, самоходки на їх базі (Hetzer) , артилерія (чудові 240мм гаубиці для штурму фортець а-ля Севастополь чи обстрілу Ленінграду), всіляка стрілецька зброя і інші ніштяки ,які чудово вбивали потім французів, поляків, британців і братні народи серусеру. Проводжу якби паралель
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13.01.2022 10:33 Ответить
Выразили озабоченность(модный стиль 21 века.)
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13.01.2022 10:38 Ответить
Глобально, на безопасность в Европе будет иметь олимпиада в Китае!
***** поедет договариваться с комуняками и индусами.
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13.01.2022 11:19 Ответить
"Прозріли"? А ще з 2007 року "дзвіночок" був! Вже тоді по "сусалам" треба було давати, не було б агресії в Грузію і Україну.
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13.01.2022 11:37 Ответить
 
 