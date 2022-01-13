Следующие шаги после встречи Россия-НАТО будут иметь критическое значение для безопасности в Европе, - глава МИД Британии Трасс

Дальнейшие шаги после переговоров в рамках заседания Совета Россия-НАТО будут иметь ключевое значение для мира и безопасности в Европе.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, комментируя результаты заседания Совета Россия-НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, Великобритания и союзники дали понять России, что наращивание военного присутствия на границе Украины и в оккупированном Крыму неприемлемо.

Трасс подчеркнула, что ее страна осуждает агрессию и дестабилизационную деятельность России.

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"Дальнейшее военное вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой и нанесло бы экономике России тяжелый ущерб, включая скоординированные санкции. Затяжной конфликт приведет к потере жизней и навредит обществу с обеих сторон. Это реальность вооруженного конфликта, как мы видели ранее", – сказала глава британского МИД.

Трасс отметила, что Россия нарушает обязательства своими недавними действиями на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Она напомнила, что Великобритания и союзники солидарны в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и противостоят угрожающему поведению Кремля.

"Следующие шаги будут иметь критическое значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед – деэскалация со стороны России и ее участие в содержательных дискуссиях", – подытожила глава МИД Британии.