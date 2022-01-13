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Данилов (1066) Зеленский (19005) СНБО (4227)

"Если вы считаете, что Зеленский сказал, и все выстроились в ряд – это не так", - Данилов

Президент Владимир Зеленский в качестве председателя СНБО не может использовать реестр олигархов как политический инструмент.

Об этом в интервью УП заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Это невозможно, потому что есть 22 члена Совета национальной безопасности и обороны и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы считаете, что Владимир Александрович сказал, и все выстроились в ряд - это не так", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, каждый имеет право сказать свое мнение.

"Владимир Александрович главный, это да, ведь он подписывает указы. Но дискуссия на СНБО продолжается, это коллегиальный орган", - добавил Данилов.

Также читайте: План Путина по Украине достаточно прост - он хочет уничтожить нас как государство и реконструировать советскую империю, - Данилов

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Топ комментарии
+22


1. Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
2. Забути про збагачення владної еліти.
3. Забути прізвище Єрмак.
4. Зеленський - всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
5. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд - цих тем не існує.
6. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
7. Обов'язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
8. Для російської мови - сприяння і лояльність.
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть.
13. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
14. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
Джерело:
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13.01.2022 10:23
+20
Я так понимаю, что начались темники по отмыванию светлого образа преЗЕдента, так как авторитаризм начинает лезть со всех щелей...
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13.01.2022 10:18
+19
Ага.

То ж розказав би, як РНБО вводило персональні санкції навіть не переглянувши списки.

Прийшли, одностайно як в КПСС проголосували за списки, що принесли з ОПЗЄ, а потім виявилося, що списки не відповідають дійсності.
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13.01.2022 10:16
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Правила форума Совет форумчан
Всіми їм глибоко плювати на інтереси Україну та народу. Плювати і на незаконне збагачення нуворишів. Єдине що їм потрібно- подовше протриматися при владі і побільше награбувати наших грошей.
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13.01.2022 10:15 Ответить
Ты долбодятел!!!! Конченый Василь!
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13.01.2022 10:43 Ответить
а что Воа Зеленский еще и разговаривать умеет ?????????? ??????
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13.01.2022 11:25 Ответить
Все артисты и клоуны умеют!
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13.01.2022 11:52 Ответить
"..."Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так"..." ... вони стають поодинці в колінноліктеву позицію. А це різні речі
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13.01.2022 10:15 Ответить
Як поверне шия... А буде так, як скаже Єрмак, чи Коломойський... Бо ЗЕ - нуль без палички - маріонетка!
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13.01.2022 10:54 Ответить
Если бы исполнялось все,что бредит зеленский,Украина уже бы видела единорогов на улицах городов.
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13.01.2022 10:15 Ответить
Рожевих слонів і бегемотів що танцюють під Там-Там.
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13.01.2022 10:28 Ответить
А мамка итвоя о чем думала , когда тебя с папкой замутили? Или тоже бредили?
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13.01.2022 10:44 Ответить
Если уже нелоха и тебя недоразвитого бота зедебильного замутили,то простительно да же бомжам.
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13.01.2022 12:26 Ответить
Главное ,что не так как тебя,по пьяни и через задний проход,нежеланный для всех ты наш элемент
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13.01.2022 15:06 Ответить
Ага.

То ж розказав би, як РНБО вводило персональні санкції навіть не переглянувши списки.

Прийшли, одностайно як в КПСС проголосували за списки, що принесли з ОПЗЄ, а потім виявилося, що списки не відповідають дійсності.
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13.01.2022 10:16 Ответить
Я так понимаю, что начались темники по отмыванию светлого образа преЗЕдента, так как авторитаризм начинает лезть со всех щелей...
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13.01.2022 10:18 Ответить
Да они уже с 2019 года старательно превращают куколку в бабочку.)
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13.01.2022 10:43 Ответить
Но стадия гусеницы не заканчивается...
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13.01.2022 10:45 Ответить
Похоже можно только на глиста расчитывать,максимум
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14.01.2022 00:41 Ответить
Из ушей дерьмо у тебя полезло!!!!
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13.01.2022 10:45 Ответить
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13.01.2022 10:46 Ответить
Не треба брехать.
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13.01.2022 10:23 Ответить


1. Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
2. Забути про збагачення владної еліти.
3. Забути прізвище Єрмак.
4. Зеленський - всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
5. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд - цих тем не існує.
6. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
7. Обов'язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
8. Для російської мови - сприяння і лояльність.
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть.
13. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
14. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
Джерело:
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13.01.2022 10:23 Ответить
Остап Дроздов не подвёл западенцев - кроет правду- матку по Зе слуг

«Як вони кажуть, «западенскої» української риторики не має бути в телевізорі. Прикриваючись ідеями «зшивання чогось-там з чимось», насправді узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ. І заміни його на лагідно-малоросійське. І назвуть це "українським", як колись більшовики малювали нас дружелюбними котами леопольдами в шароварчиках.
Зі знанням справи повідомляю, що процес блокування всього категорично-українського курують ті самі «медіа-менеджери», які недавно створювали холдинг для Медведчука і регіонала Столара.»

а у меня с темы кто-то скушал картинку « шоб стоял у кожний хаті» с автоматом . Вот такую идеологическую картинку скушали и найти не могу
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13.01.2022 12:19 Ответить
а от народ, котрий вибирає президента, думає, що саме так там все...
він наказав і всі виконують беззаперечно
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13.01.2022 10:24 Ответить
Звичайно, не так. У ряд вистроюються, коли Єрмак скаже. 😊А коли скаже Зєлєнскій, то реакція різна - хтось смієтеся, хтось пальцем біля скроні крутить. 😊
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13.01.2022 10:25 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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13.01.2022 10:26 Ответить
Харе сцать на зебилов ,бандюга
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13.01.2022 10:27 Ответить
Да всем пох на этого торчка.
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13.01.2022 10:27 Ответить
Торчок у тебя в штанах, дятел!
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13.01.2022 11:01 Ответить
Завидуешь?
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13.01.2022 12:13 Ответить
Ні… ви встаєте на коліна та лижете йому дупу…
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13.01.2022 10:27 Ответить
Ляня - ты что ОНАН? или извращенец?
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13.01.2022 11:02 Ответить
Зоофілія - це до любителів бєніної макаки...
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13.01.2022 11:35 Ответить
онан это фишка зедебилов. Можешь у жирного спросить.
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13.01.2022 12:27 Ответить
да мы так и не считаем . мы знаем что он дурачек и его ни кто не слушает
а вот если сказал Беня или Ермак тогда да . все ( включая и Зелю ) выстраиваются в ряд
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13.01.2022 10:30 Ответить
Данилов знает, что Зеля не умеет считать проценты? Данилов про инфляцию знает?
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13.01.2022 10:31 Ответить
Хронологія подій ставить все на своє місце , - Просто прослідкувати що сталось і куди задвинули тіх людей в яких була інша Думка.
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13.01.2022 10:31 Ответить
Головний критерій набору кадрів у зелену команду - особиста лояльність до Зеленського. (с) О.Арестович.
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13.01.2022 10:34 Ответить
Данілов чудово розуміє хто насправді рулить всім цим зеленим шоблом - це беня каломойша , а не якийсь там самодовольний злобний карлик 😠, для якого головне нюхнути і забутися 🙁
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13.01.2022 10:37 Ответить
Верю Вашему опыту и мудрости Пан Данилов!
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13.01.2022 10:42 Ответить
Ну ты и баран ,нашёл мудрого лугандонца Данилова
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13.01.2022 11:04 Ответить
Баран был папка твой!!!! Еще и анальный!!!
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13.01.2022 11:08 Ответить
Страшно извиняюсь,но вопрос напрашивается сам...кто ж тогда ваша мамка?)
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13.01.2022 11:41 Ответить
как отличить человека от зедебила? Если пишет про анал и ж-пу ,значит 100% зебелоид.
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13.01.2022 12:29 Ответить
тебя и отличать не надо!! Дебил!!!!
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13.01.2022 12:43 Ответить
Ты недоразвитый дальше продолжай писать про любимые темы.
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13.01.2022 12:58 Ответить
ОООО Договорились!! Сам Долбо....**, в я недоразвитый!!Ты урод в ж..пе ноги!!!!
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13.01.2022 13:45 Ответить
Вот, вот тема у зедебилов одна,ж-па. Зебелоид...Ты хотел ,что то написать?
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13.01.2022 14:30 Ответить
Как так то, они не слушаются найвеличнишого? Рассрелять
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13.01.2022 10:46 Ответить
а каким боком это чмо? как скажет ермак, так и будет.
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13.01.2022 10:51 Ответить
очень плохо, что у нас в стране руководствуются не Законом, а своим мнением и "опытом"... читай,- кумовством, порукой, личной выгодой и т.д.

Друзьям - всё, врагам - закон
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13.01.2022 10:52 Ответить
пишем - зассал.. да, на конце "л"
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13.01.2022 11:01 Ответить
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13.01.2022 11:07 Ответить
Оно не управляет страной. оно нюхает, бухает. отдыхает. Беня заправляет всем с Ермаком и купоны стрижет.
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13.01.2022 11:07 Ответить
Бо Бене безпечно тільки в Україні,і можливо,відносно безпечно на московії.
Для Моссада він не цікавий.США та Ізраель для нього закриті.
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13.01.2022 11:47 Ответить
Ну то давно зрозуміло що Моніка Зєлінскі -служанку Єрмака ніхто не сприймає всерйоз.
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13.01.2022 11:09 Ответить
это потому, что добрая половина не знает, что такое "ряд"
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13.01.2022 11:18 Ответить
Та понятно, шо командует каломой, а не его назначенец.
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13.01.2022 11:24 Ответить
"Якщо ви вважаєте, що Володимир Олександрович сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так ".
Дійсно. Післе всі дивляться на Ермака. Як що він схвально хитнув головою - тільки тоді вишикуються..
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13.01.2022 11:44 Ответить
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13.01.2022 11:50 Ответить
Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так". Звичайно що не так Ясно що фашист )(уйло і бандит-аферист коломийша наказав ЗЕбілу - капітулянту щоб той сказав вам. Ось тоді ви всі зелені виродки стрункими рядами поспішайте виконати наказане-сказане цими продажними Юдами, щоб воно не було і навіть якщо це вороже для України.
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13.01.2022 13:27 Ответить
 
 