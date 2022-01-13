"Если вы считаете, что Зеленский сказал, и все выстроились в ряд – это не так", - Данилов
Президент Владимир Зеленский в качестве председателя СНБО не может использовать реестр олигархов как политический инструмент.
Об этом в интервью УП заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Это невозможно, потому что есть 22 члена Совета национальной безопасности и обороны и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы считаете, что Владимир Александрович сказал, и все выстроились в ряд - это не так", - сказал он.
По словам секретаря СНБО, каждый имеет право сказать свое мнение.
"Владимир Александрович главный, это да, ведь он подписывает указы. Но дискуссия на СНБО продолжается, это коллегиальный орган", - добавил Данилов.
Топ комментарии
+22 Чайка Київ
показать весь комментарий13.01.2022 10:23
+20 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.01.2022 10:18
+19 Герхард
показать весь комментарий13.01.2022 10:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
То ж розказав би, як РНБО вводило персональні санкції навіть не переглянувши списки.
Прийшли, одностайно як в КПСС проголосували за списки, що принесли з ОПЗЄ, а потім виявилося, що списки не відповідають дійсності.
1. Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
2. Забути про збагачення владної еліти.
3. Забути прізвище Єрмак.
4. Зеленський - всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
5. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд - цих тем не існує.
6. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
7. Обов'язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
8. Для російської мови - сприяння і лояльність.
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть.
13. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
14. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
Джерело:
«Як вони кажуть, «западенскої» української риторики не має бути в телевізорі. Прикриваючись ідеями «зшивання чогось-там з чимось», насправді узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ. І заміни його на лагідно-малоросійське. І назвуть це "українським", як колись більшовики малювали нас дружелюбними котами леопольдами в шароварчиках.
Зі знанням справи повідомляю, що процес блокування всього категорично-українського курують ті самі «медіа-менеджери», які недавно створювали холдинг для Медведчука і регіонала Столара.»
а у меня с темы кто-то скушал картинку « шоб стоял у кожний хаті» с автоматом . Вот такую идеологическую картинку скушали и найти не могу
він наказав і всі виконують беззаперечно
а вот если сказал Беня или Ермак тогда да . все ( включая и Зелю ) выстраиваются в ряд
Друзьям - всё, врагам - закон
Для Моссада він не цікавий.США та Ізраель для нього закриті.
Дійсно. Післе всі дивляться на Ермака. Як що він схвально хитнув головою - тільки тоді вишикуються..